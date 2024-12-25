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    Samsung’un yeni iki bütçe dostu cihazı sızdırıldı: İşte karşınızda M16 ve F16!

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından geliştirilen Galaxy M16 5G ve Galaxy F16 5G modellerine ilişkin çok önemli bilgiler sızdırıldı. Sızıntılar arasında bazı görseller de var!

    Samsung M16 5G ve F16 5G'nin özellikleri sızdırıldı!

    Samsung Galaxy M16 5G ve Galaxy F16 5G, Wi-Fi Alliance, BIS ve Geekbench gibi platformlarda görüntülendi. Her iki cihazın tasarımlarına ve özelliklerine dair detaylar içeren görseller de kısa süre önce ortaya çıktı.

    Galaxy M16 5G'nin sızan görsellerine göre, cihazın arka kısmında üç sensörün dikey bir şekilde hizalandığı, hap şeklinde bir kamera modülü bulunuyor. Modülün dışında ise bir LED flaş yer alıyor. Keskin düz kenarlara sahip olan cihazın sağ tarafında güç düğmesi, ses kontrol tuşları ve parmak izi okuyucu yer alırken, sol tarafta SIM kart yuvası bulunuyor. Ön tarafta ise Infinity-U adı verilen bir çentik tasarımı mevcut. Geekbench sonuçları, Galaxy M16 5G’nin MediaTek Dimensity 6300 yonga seti ve Mali-G57 MC2 grafik işlemcisi ile desteklendiğini, 8 GB RAM seçeneği sunduğunu ve Android 14 işletim sistemi ile çalıştığını gösteriyor. Ayrıca cihaz, 2.4 GHz ve 5 GHz bantları destekleyen çift bantlı Wi-Fi, Wi-Fi Direct ve WPA2/WPA3 güvenlik protokolleri ile uyumlu olacak.

    Galaxy F16 5G ise benzer bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Arka kısmında metal bir kamera adası üzerinde üç sensör dikey olarak sıralanmış. Cihazın düz ve degrade renk seçenekleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Söylentilere göre, F16 5G, 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro sensöre sahip olacak. 6.7 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde ve 90 Hz yenileme hızına sahip Infinity-U Super AMOLED ekran kullanılacak. Donanım tarafında MediaTek Dimensity 6300+ yonga seti, 5000 mAh kapasiteli bir batarya ve 25W hızlı şarj desteği yer alıyor.

    Her iki modelin de yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Galaxy F16 5G’nin Flipkart üzerinden, Galaxy M16 5G’nin ise Amazon üzerinden satışa sunulacağı bildiriliyor. Cihazların önümüzdeki haftalarda tanıtılması planlanıyor.

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