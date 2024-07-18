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    Samsung, One UI 7 ile uydu iletişimini sunabilir

    Samsung'un stok uygulamalarında bulunan kod, muhtemelen Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesiyle uydu bağlantısı desteğinin geleceğine dair ipuçları veriyor. 
    samsung one ui 7 güncellemesi uydu iletişimi Tam Boyutta Gör
    Uydu ile Acil SOS, bazı durumlarda hayat kurtarıcı olabilir ancak henüz Android ekosistemine girmedi. Google'ın Android 15'e uydu bağlantısını entegre etmek için T-Mobile ile birlikte çalışacağını ve yakında çıkacak olan Pixel 9'un uydu bağlantısını yönetebilen Exynos Modem 5400’e sahip olacağını biliyoruz. Artık bazı Samsung uygulamaları da gelecek uydu bağlantı desteğine dair ipuçları sunmaya başladı. Uydu iletişimi desteğinin Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte sunulması bekleniyor.

    Hangi uygulamalar uydu iletişimini destekleyecek?

    Samsung'un Acil Durum SOS (sürüm 15.5.00.14), Samsung Mesajlar (sürüm 15.5.10.39) ve Telefon uygulamasında (sürüm 15.2.80) bulunan kodlarda yakında uydu bağlantı desteğinin olacağına işaretler var.

    Örneğin; Acil SOS uygulaması üzerinden kullanıcılar uydu aracılığıyla acil durum mesajı gönderebilecek. Uygulama açıklamasında “Menzil dışında olduğunuzda veya bir mobil ağa bağlı olmadığınızda acil servisleri ararsanız, acil durum mesajı gönderebilmeniz için sizi uydu aracılığıyla bağlarız.” yazıyor. Telefon uygulamasında bulunan kod, kullanıcıların uydu modunda kısa mesaj gönderip alabileceklerini, yakınlarında mobil ağ varsa acil durum çağrılarını alabileceklerini söylüyor. İlginç olarak Samsung Mesajlar, başlangıçta uydu üzerinden mesaj gönderip almayı desteklemeyecek; kullanıcıların Google Mesajlar’ı kullanması gerekecek.

    Bazı raporlar, Samsung'un kısa sesli mesaj göndermeye de izin vereceğini, kullanıcıların iki yönlü iletişim kurabileceğini öne sürüyor. Tahmin edileceği üzere, uydu iletişimi ilk olarak birkaç amiral gemisi modelle sınırlı olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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