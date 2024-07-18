Samsung, One UI 7 ile uydu iletişimini sunabilir

Hangi uygulamalar uydu iletişimini destekleyecek?
Samsung'un Acil Durum SOS (sürüm 15.5.00.14), Samsung Mesajlar (sürüm 15.5.10.39) ve Telefon uygulamasında (sürüm 15.2.80) bulunan kodlarda yakında uydu bağlantı desteğinin olacağına işaretler var.
Örneğin; Acil SOS uygulaması üzerinden kullanıcılar uydu aracılığıyla acil durum mesajı gönderebilecek. Uygulama açıklamasında “Menzil dışında olduğunuzda veya bir mobil ağa bağlı olmadığınızda acil servisleri ararsanız, acil durum mesajı gönderebilmeniz için sizi uydu aracılığıyla bağlarız.” yazıyor. Telefon uygulamasında bulunan kod, kullanıcıların uydu modunda kısa mesaj gönderip alabileceklerini, yakınlarında mobil ağ varsa acil durum çağrılarını alabileceklerini söylüyor. İlginç olarak Samsung Mesajlar, başlangıçta uydu üzerinden mesaj gönderip almayı desteklemeyecek; kullanıcıların Google Mesajlar’ı kullanması gerekecek.
Bazı raporlar, Samsung'un kısa sesli mesaj göndermeye de izin vereceğini, kullanıcıların iki yönlü iletişim kurabileceğini öne sürüyor. Tahmin edileceği üzere, uydu iletişimi ilk olarak birkaç amiral gemisi modelle sınırlı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.