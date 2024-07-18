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Tam Boyutta Gör Uydu ile Acil SOS, bazı durumlarda hayat kurtarıcı olabilir ancak henüz Android ekosistemine girmedi. Google'ın Android 15'e uydu bağlantısını entegre etmek için T-Mobile ile birlikte çalışacağını ve yakında çıkacak olan Pixel 9'un uydu bağlantısını yönetebilen Exynos Modem 5400’e sahip olacağını biliyoruz. Artık bazı Samsung uygulamaları da gelecek uydu bağlantı desteğine dair ipuçları sunmaya başladı. Uydu iletişimi desteğinin Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte sunulması bekleniyor.

Samsung, One UI 7 ile büyük tasarım değişiklikleri sunabilir 2 gün önce eklendi

Hangi uygulamalar uydu iletişimini destekleyecek?

Samsung'un Acil Durum SOS (sürüm 15.5.00.14), Samsung Mesajlar (sürüm 15.5.10.39) ve Telefon uygulamasında (sürüm 15.2.80) bulunan kodlarda yakında uydu bağlantı desteğinin olacağına işaretler var.

Örneğin; Acil SOS uygulaması üzerinden kullanıcılar uydu aracılığıyla acil durum mesajı gönderebilecek. Uygulama açıklamasında “Menzil dışında olduğunuzda veya bir mobil ağa bağlı olmadığınızda acil servisleri ararsanız, acil durum mesajı gönderebilmeniz için sizi uydu aracılığıyla bağlarız.” yazıyor. Telefon uygulamasında bulunan kod, kullanıcıların uydu modunda kısa mesaj gönderip alabileceklerini, yakınlarında mobil ağ varsa acil durum çağrılarını alabileceklerini söylüyor. İlginç olarak Samsung Mesajlar, başlangıçta uydu üzerinden mesaj gönderip almayı desteklemeyecek; kullanıcıların Google Mesajlar’ı kullanması gerekecek.

Bazı raporlar, Samsung'un kısa sesli mesaj göndermeye de izin vereceğini, kullanıcıların iki yönlü iletişim kurabileceğini öne sürüyor. Tahmin edileceği üzere, uydu iletişimi ilk olarak birkaç amiral gemisi modelle sınırlı olacak.

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Samsung, One UI 7 ile uydu iletişimini sunabilir