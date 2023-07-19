Samsung mobil internet tarayıcısına ChatGPT'yi eklemeyi planlıyor

Güney Koreli dev şimdi ise ChatGPT'yi Samsung Internet isimli internet tarayıcısına entegre etmeyi test ediyor. Uzmanlar uygulamanın 22.0.0.54 numaralı sürümünde bazı kod satırları keşfetti. Böylece mobil tarayıcıya sohbet robotu ekleme planları deşifre oldu.
Şirketten henüz bir açıklama yok
Şirketin tarayıcısına yerleştirilecek yapay zeka tabanlı sohbet robotunun, kullanıcılarının web sayfalarında gezinmek zorunda kalmadan bilgi bulmalarına yardımcı olması bekleniyor. Sinir ağının kaynaklardan gelen bilgileri özetlemek için bir araç olarak kullanılması da mümkün.
Tarayıcının kodunda ChatGPT'den bahsedilmesi üçüncü taraf geliştiriciler tarafından ortaya çıkarıldı. Samsung'un henüz bu konu hakkında bir açıklaması yok. Sohbet robotu şu anda Samsung Internet tarayıcısında kullanılamıyor. Ne zaman sunulacağı da belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)