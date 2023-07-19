Samsung mobil internet tarayıcısına ChatGPT'yi eklemeyi planlıyor

Tam Boyutta Gör Samsung, akıllı telefonlarını yapay zekayla donatmanın yollarını aramaya devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere şirket daha önce bu amaçla cihazlarındaki varsayılan Google arama motorundan Microsoft Bing'e geçmeyi bile düşünmüştü. Ancak daha sonra bu fikrinden vazgeçti.

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Güney Koreli dev şimdi ise ChatGPT'yi Samsung Internet isimli internet tarayıcısına entegre etmeyi test ediyor. Uzmanlar uygulamanın 22.0.0.54 numaralı sürümünde bazı kod satırları keşfetti. Böylece mobil tarayıcıya sohbet robotu ekleme planları deşifre oldu.

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Şirketten henüz bir açıklama yok

Şirketin tarayıcısına yerleştirilecek yapay zeka tabanlı sohbet robotunun, kullanıcılarının web sayfalarında gezinmek zorunda kalmadan bilgi bulmalarına yardımcı olması bekleniyor. Sinir ağının kaynaklardan gelen bilgileri özetlemek için bir araç olarak kullanılması da mümkün.

Tarayıcının kodunda ChatGPT'den bahsedilmesi üçüncü taraf geliştiriciler tarafından ortaya çıkarıldı. Samsung'un henüz bu konu hakkında bir açıklaması yok. Sohbet robotu şu anda Samsung Internet tarayıcısında kullanılamıyor. Ne zaman sunulacağı da belli değil.

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