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    Anlık Bildirim

    ChatGPT'nin resmi Androdid uygulaması önümüzdeki hafta yayınlanacak

    Android için resmi ChatGPT uygulaması çok yakında yayınlanacak. OpenAI tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki hafta kullanıcılara sunulacak uygulama için ön kayıtların başladığı duyuruldu.
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    ChatGPT'nin resmi Androdid uygulaması önümüzdeki hafta çıkacak Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasında fırtınalar estiren ChatGPT'nin iOS uygulaması geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlanmıştı. OpenAI şimdi de sohbet robotunun Android versiyonunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Şirket aylardır beklenen uygulamanın önümüzdeki hafta erişime açılacağını duyurdu.

    OpenAI aynı zamanda Play Store'da uygulama için ön kayıt da başlattı. Google bildiğiniz üzere uygulama geliştiricilerinin ön kayıt açmalarına izin veriyor. Böylece söz konusu uygulama Play Store'da yayınlandığında kullanıcılara yüklemeleri yönünde bir push bildirim gidiyor.

    Google Bard'ın henüz uygulaması yok

    OpenAI, sohbet robotunun iOS uygulamasını kullanıma sunduğunda Android versiyonunun "yakında" geleceğini açıklamıştı. Ancak bu, iki aydan biraz daha uzun sürdü. Rakip sohbet robotu Google Bard'ın ise henüz bir mobil uygulaması yok ve sadece web arayüzü üzerinden kullanılabiliyor.

    SimilarWeb şirketinin paylaştığı Haziran ayı verileri ChatGPT'de ilk kez trafik düşüşü yaşandığını ortaya koymuştu. Sohbet robotunun artık ilk zamanlardaki gibi ilgi uyandırmadığı ileri sürüldü. ChatGPT'nin Android uygulaması, şirketin popülaritedeki bu düşüşle mücadelesine yardımcı olacak. 

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    Evren7 1 gün önce

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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