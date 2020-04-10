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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, mobil OLED segmentinde açık ara lider

    Akıllı telefon pazarında OLED ekran dendiğinde akla ilk gelen elbette Samsung oluyor. Yılın ilk çeyreğinde firma rekor sayıda mobil OLED ekran tedariği yaptı.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung, mobil OLED segmentinde açık ara lider
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    Geçtiğimiz günlerde LCD üretim tesislerini tamamen elden çıkardığı ve bundan sonra Sharp firmasından tedarik yapacağı gündeme gelmişti. Mobil cihazlar için OLED segmentinde firma rekora doymuyor.

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    Açık ara lider

    Stone Partners tarafından yapılan yılın ilk çeyrek pazar araştırmasına göre Samsung Display bölümü toplamda 61.6 milyon adet OLED akıllı telefon ekranı satışı gerçekleştirdi. Firma kendi modelleri yanında iPhone modellerine ve farklı üreticilere de tedarik yapıyor.

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    Bu rakam ile segmentin yaklaşık yüzde 90 payına hakim olan Samsung, böylece geriye 6.7 milyon civarında bir pay bırakmış oluyor. Bu 6.7 milyon satış rakamını ise LG, Sharp, BOE gibi firmalar paylaşıyor.

    Koronavirüs depremi nedeniyle Samsung’un da satışlarda düşüş yaşaması bekleniyor ancak hakimiyet konusunda bir değişiklik olmayacak. Akıllı telefon pazarında OLED ekranlara ilgi arttıkça kapasite konusunda lider olan Samsung da faydasını görecek.



    https://www.phonearena.com/news/Samsung-still-dominates-OLD-screen-panel-market_id123696 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xtrud (Harun Yahya) 6 sa.
    Mobil departman Oled daha iyi diyor TV departmanı IPSi savunuyor iz kalıyor diye reklam yapıyor. Çok tutarlı şirket maşallah
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 8 sa.
    Kendi telefonlarına amoled yapıyor iphone a oled . Oled herzaman daha canlıdır
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