Samsung, mobil OLED segmentinde açık ara lider

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde LCD üretim tesislerini tamamen elden çıkardığı ve bundan sonra Sharp firmasından tedarik yapacağı gündeme gelmişti. Mobil cihazlar için OLED segmentinde firma rekora doymuyor.

İlginizi Çekebilir

Galaxy A51 5G ve Galaxy A71 5G modelleri duyuruldu

Açık ara lider

Stone Partners tarafından yapılan yılın ilk çeyrek pazar araştırmasına göre Samsung Display bölümü toplamda 61.6 milyon adet OLED akıllı telefon ekranı satışı gerçekleştirdi. Firma kendi modelleri yanında iPhone modellerine ve farklı üreticilere de tedarik yapıyor.

Ayrıca Bkz. "Ryzen 7 4700U işlemcili Acer Swift 3 satışa çıkıyor"

Bu rakam ile segmentin yaklaşık yüzde 90 payına hakim olan Samsung, böylece geriye 6.7 milyon civarında bir pay bırakmış oluyor. Bu 6.7 milyon satış rakamını ise LG, Sharp, BOE gibi firmalar paylaşıyor.

Koronavirüs depremi nedeniyle Samsung’un da satışlarda düşüş yaşaması bekleniyor ancak hakimiyet konusunda bir değişiklik olmayacak. Akıllı telefon pazarında OLED ekranlara ilgi arttıkça kapasite konusunda lider olan Samsung da faydasını görecek.

https://www.phonearena.com/news/Samsung-still-dominates-OLD-screen-panel-market_id123696

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.