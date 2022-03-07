Samsung Monitor M8 satışa çıkıyor

Samsung’un CES 2022 fuarında tanıttığı ve Tizen işletim sistemi ile monitör olarak kullanmanın yanında çevrim içi basit ofis uygulamalarının da yer aldığı Monitor M8 modeli Güney Kore’de satışa başlıyor.
Samsung Monitor M8 özellikleri ve fiyatı
Tizen işletim sistemli Monitor M serisi ülkemizde de ilgi gördü. Çıktığı dönemdeki nispeten uygun fiyatları hem bir monitör, hem bir akıllı televizyon hem de basit bir çevrim içi ofis uygulama merkezi olmasını sağlıyordu.
Samsung Monitor M8 bu genetiği aynen devam ettirirken 32 inçlik ekranında 4K çözünürlük sunuyor. 1 milyar renk üreten ürün sRGB uzayının yüzde 99’unu kapsıyor ve 400 nit parlaklık değerine ulaşıyor.
Manyetik ayrılabilir SlimFit web kamerası ile Google Duo gibi uygulamalarda görüntülü görüşmeler mümkün oluyor. SmartThings uygulaması ise evinizdeki akıllı cihazları kontrol etmenizi sağlıyor.
USB ve HDMI bağlantıları olan Samsung Monitor M8 monitör modeli USB Tip-C ile ek bir görüntü aktarımı seçeneği daha sunuyor. Yakın zamanda bulut oyun desteği de gelecek ürün 692$ civarında bir fiyat etiketine sahip ve beklentilerin biraz üzerinde kaldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..