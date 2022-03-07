Samsung Monitor M8 satışa çıkıyor

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Samsung’un CES 2022 fuarında tanıttığı ve Tizen işletim sistemi ile monitör olarak kullanmanın yanında çevrim içi basit ofis uygulamalarının da yer aldığı Monitor M8 modeli Güney Kore’de satışa başlıyor.

Samsung Monitor M8 özellikleri ve fiyatı

Tizen işletim sistemli Monitor M serisi ülkemizde de ilgi gördü. Çıktığı dönemdeki nispeten uygun fiyatları hem bir monitör, hem bir akıllı televizyon hem de basit bir çevrim içi ofis uygulama merkezi olmasını sağlıyordu.

Samsung Monitor M8 özellikleri neler? 2 ay önce eklendi

Samsung Monitor M8 bu genetiği aynen devam ettirirken 32 inçlik ekranında 4K çözünürlük sunuyor. 1 milyar renk üreten ürün sRGB uzayının yüzde 99’unu kapsıyor ve 400 nit parlaklık değerine ulaşıyor.

Manyetik ayrılabilir SlimFit web kamerası ile Google Duo gibi uygulamalarda görüntülü görüşmeler mümkün oluyor. SmartThings uygulaması ise evinizdeki akıllı cihazları kontrol etmenizi sağlıyor.

USB ve HDMI bağlantıları olan Samsung Monitor M8 monitör modeli USB Tip-C ile ek bir görüntü aktarımı seçeneği daha sunuyor. Yakın zamanda bulut oyun desteği de gelecek ürün 692$ civarında bir fiyat etiketine sahip ve beklentilerin biraz üzerinde kaldı.

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