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    Anlık Bildirim

    Samsung, Nvidia için ciddi miktarda çip üretim ekipmanı satın aldı

    Güney Koreli elektronik devi Samsung, dünyanın en büyük çip firması Nvidia’dan gelecek potansiyel talep üzerine önemli miktarda 2.5D paketleme ekipmanı siparişi verdi.
    Samsung, Nvidia için ciddi miktarda çip üretim ekipmanı aldı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un önemli miktarda 2.5D paketleme ekipmanı sipariş ettiği bildirildi ve bu da Koreli devin Nvidia gibi endüstri devlerinden büyük bir talep görebileceğine veya gördüğüne işaret ediyor. Samsung kısa bir süre önce TSMC'nin CoWoS paketleme çözümüne rakip olacak SAINT teknolojisini duyurarak yapay zeka kervanına katıldı. Bu sayede Samsung'un paketleme ve HBM yeteneklerini sektöre sunması ve sektörde dikkat çekmesi bekleniyor.

    Samsung, Nvidia'nın talepleri için hazır

    Nvidia halihazırda yapay zeka pazarlarından gelen yoğun talebe yetişemediğini ve veri merkezi segmentindeki beklentilerinde hayati bir rol oynayan tedarik zincirlerini çeşitlendirmeyi planladığını biliyoruz. Samsung’da bu tedarik zincirinin en başta gelen firmalarından birisi. Aktarılanlara göre Samsung, Japon Shinkawa firmasından 16 adet paketleme ekipmanı satın aldığı ancak talebe göre bu siparişe daha fazla birimin eklenebileceği belirtiliyor.

    Nvidia’nın 2027 yılına kadar yapay zeka segmentinden 300 milyar dolar gelir elde etme hedefi tutarlı bir tedarik zinciri gerektiriyor, bu nedenle şirketin 2024 Blackwell gibi yeni nesil yapay zeka GPU'larının üretimi için HBM3 ve 2.5D paketleme tedarikini Samsung'a tahsis ederek TSMC gibi mevcut satıcıların üzerindeki iş yükünü azaltmayı planladığı söyleniyor.

    Bu, Samsung için gerçekten de harika bir haber çünkü firma yapay zeka trenine adım atmaya can atıyordu ve Nvidia ile bir anlaşma yaparak sadece bellek ve AVP (Gelişmiş Paket) bölümlerinde ekonomik bir yükseliş görmekle kalmadı, aynı zamanda Koreli dev şimdiden AMD ve Tesla gibi firmalardan da sipariş almayı başardı. Bu da ileride gerçekten de önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkabileceğini gösterdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 saat önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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