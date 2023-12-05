Samsung, Nvidia için ciddi miktarda çip üretim ekipmanı satın aldı

Samsung, Nvidia'nın talepleri için hazır
Nvidia halihazırda yapay zeka pazarlarından gelen yoğun talebe yetişemediğini ve veri merkezi segmentindeki beklentilerinde hayati bir rol oynayan tedarik zincirlerini çeşitlendirmeyi planladığını biliyoruz. Samsung’da bu tedarik zincirinin en başta gelen firmalarından birisi. Aktarılanlara göre Samsung, Japon Shinkawa firmasından 16 adet paketleme ekipmanı satın aldığı ancak talebe göre bu siparişe daha fazla birimin eklenebileceği belirtiliyor.
Nvidia’nın 2027 yılına kadar yapay zeka segmentinden 300 milyar dolar gelir elde etme hedefi tutarlı bir tedarik zinciri gerektiriyor, bu nedenle şirketin 2024 Blackwell gibi yeni nesil yapay zeka GPU'larının üretimi için HBM3 ve 2.5D paketleme tedarikini Samsung'a tahsis ederek TSMC gibi mevcut satıcıların üzerindeki iş yükünü azaltmayı planladığı söyleniyor.
Bu, Samsung için gerçekten de harika bir haber çünkü firma yapay zeka trenine adım atmaya can atıyordu ve Nvidia ile bir anlaşma yaparak sadece bellek ve AVP (Gelişmiş Paket) bölümlerinde ekonomik bir yükseliş görmekle kalmadı, aynı zamanda Koreli dev şimdiden AMD ve Tesla gibi firmalardan da sipariş almayı başardı. Bu da ileride gerçekten de önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkabileceğini gösterdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.