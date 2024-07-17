Samsung, Nvidia’nın HBM yeterlilik testlerini geçti

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz mayıs ayında ortaya çıkan haberlerde Samsung’un en yeni yüksek bant genişlikli bellek (HBM) yongalarının, ısı ve güç tüketimi sorunları nedeniyle Nvidia'nın yeterlilik testlerinden geçemediği belirtilmişti. Tedarik zinciri kaynaklarından gelen yeni bir rapor ise Samsung’un artık ilgili testlerden geçtiğini ve tedarik aşamasına gelindiğini söylüyor.

Samsung, Nvidia’nın onayını aldı

Nvidia, birkaç aydır Samsung’un en yeni HBM3E belleklerini test ediyor ve görünüşe göre Güney Koreli teknoloji devi birkaç çeyrektir arzuladığı hedefe nihayet ulaştı. Hatırlanacağı üzere Samsung bir süredir HBM3E için Nvidia’nın sertifikasını almaya çalışıyordu. Samsung’un gerekli yeterlilikleri karşılamış olması sadece Nvidia’ya bellek tedariği yapmasının önünü açmayacak, aynı zamanda sektördeki yerini de sağlamlaştıracak.

Güncel bilgilere göre Samsung, önümüzdeki çeyrekte Nvidia’ya HBM3E tedarik etmeyi bekliyor. Şimdilik siparişin boyutu belirsiz durumda ancak Samsung’un üretim hatlarını HBM'ye yönlendirip mevcut DRAM üretim kapasitesinin yüzde 30'a varan kısmının HBM3E için ayırdığı belirtiliyor. Dolayısıyla bu, firmanın HBM3E için yüksek talep aldığına işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör HBM pazarında Samsung'un ana rakibi SK hynix, yapay zeka trendinin en yoğun olduğu dönemlerde Nvidia’nın öncü tedarikçilerinden birisi olmuştu. Halihazırda bu pazarın lideri olan SK hynix, Samsung’un gelişiyle birlikte yoğun bir rekabetle karşılaşacak. Zira Nvidia, yakında yeni nesil Blackwell ürünlerinin seri üretimine başlayacak ve bu AI GPU’larının yüksek talep görmesi bekleniyor. AMD’nin de yeni çözümleri piyasaya yakında girecek ve özellikle 2025 yılında HBM talebi büyük oranda artacak.

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Rakiplerine göre çok daha büyük bir üretim kapasitesine sahip olduğu için Samsung tam da burada devreye giriyor. Firma, DRAM üretimini küçülterek piyasanın talebini karşılayacak düzeyde HBM üretimi gerçekleştirebilir. Bununla birlikte sertifikasyon gelişmesinin şimdilik bir söylenti olduğunu, taraflardan resmi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.

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