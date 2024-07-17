Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Nvidia’nın HBM yeterlilik testlerini geçti

    Nvidia, yapay zeka GPU’larında kullandığı HBM bellekler için Samsung’un çözümlerini bir süredir değerlendiriyor. Son bilgilere göre Samsung’un çözümleri yeterlilik testlerinden de geçti.
    Samsung, Nvidia’nın HBM yeterlilik testlerini geçti Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz mayıs ayında ortaya çıkan haberlerde Samsung’un en yeni yüksek bant genişlikli bellek (HBM) yongalarının, ısı ve güç tüketimi sorunları nedeniyle Nvidia'nın yeterlilik testlerinden geçemediği belirtilmişti. Tedarik zinciri kaynaklarından gelen yeni bir rapor ise Samsung’un artık ilgili testlerden geçtiğini ve tedarik aşamasına gelindiğini söylüyor.

    Samsung, Nvidia’nın onayını aldı

    Nvidia, birkaç aydır Samsung’un en yeni HBM3E belleklerini test ediyor ve görünüşe göre Güney Koreli teknoloji devi birkaç çeyrektir arzuladığı hedefe nihayet ulaştı. Hatırlanacağı üzere Samsung bir süredir HBM3E için Nvidia’nın sertifikasını almaya çalışıyordu. Samsung’un gerekli yeterlilikleri karşılamış olması sadece Nvidia’ya bellek tedariği yapmasının önünü açmayacak, aynı zamanda sektördeki yerini de sağlamlaştıracak.

    Güncel bilgilere göre Samsung, önümüzdeki çeyrekte Nvidia’ya HBM3E tedarik etmeyi bekliyor. Şimdilik siparişin boyutu belirsiz durumda ancak Samsung’un üretim hatlarını HBM'ye yönlendirip mevcut DRAM üretim kapasitesinin yüzde 30'a varan kısmının HBM3E için ayırdığı belirtiliyor. Dolayısıyla bu, firmanın HBM3E için yüksek talep aldığına işaret ediyor.

    Samsung, Nvidia’nın HBM yeterlilik testlerini geçti Tam Boyutta Gör
    HBM pazarında Samsung'un ana rakibi SK hynix, yapay zeka trendinin en yoğun olduğu dönemlerde Nvidia’nın öncü tedarikçilerinden birisi olmuştu. Halihazırda bu pazarın lideri olan SK hynix, Samsung’un gelişiyle birlikte yoğun bir rekabetle karşılaşacak. Zira Nvidia, yakında yeni nesil Blackwell ürünlerinin seri üretimine başlayacak ve bu AI GPU’larının yüksek talep görmesi bekleniyor. AMD’nin de yeni çözümleri piyasaya yakında girecek ve özellikle 2025 yılında HBM talebi büyük oranda artacak.

    Rakiplerine göre çok daha büyük bir üretim kapasitesine sahip olduğu için Samsung tam da burada devreye giriyor. Firma, DRAM üretimini küçülterek piyasanın talebini karşılayacak düzeyde HBM üretimi gerçekleştirebilir. Bununla birlikte sertifikasyon gelişmesinin şimdilik bir söylenti olduğunu, taraflardan resmi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    twinport ne demek sivrisinek kovucu bileklik işe yarıyor mu aksesuar naviküler ameliyatı riskleri asem mi pomem mi italyanca mı ispanyolca mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA A40
    Casper VIA A40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız