Samsung, Nvidia’nın HBM yeterlilik testlerini geçti

Samsung, Nvidia’nın onayını aldı
Nvidia, birkaç aydır Samsung’un en yeni HBM3E belleklerini test ediyor ve görünüşe göre Güney Koreli teknoloji devi birkaç çeyrektir arzuladığı hedefe nihayet ulaştı. Hatırlanacağı üzere Samsung bir süredir HBM3E için Nvidia’nın sertifikasını almaya çalışıyordu. Samsung’un gerekli yeterlilikleri karşılamış olması sadece Nvidia’ya bellek tedariği yapmasının önünü açmayacak, aynı zamanda sektördeki yerini de sağlamlaştıracak.
Güncel bilgilere göre Samsung, önümüzdeki çeyrekte Nvidia’ya HBM3E tedarik etmeyi bekliyor. Şimdilik siparişin boyutu belirsiz durumda ancak Samsung’un üretim hatlarını HBM'ye yönlendirip mevcut DRAM üretim kapasitesinin yüzde 30'a varan kısmının HBM3E için ayırdığı belirtiliyor. Dolayısıyla bu, firmanın HBM3E için yüksek talep aldığına işaret ediyor.
Rakiplerine göre çok daha büyük bir üretim kapasitesine sahip olduğu için Samsung tam da burada devreye giriyor. Firma, DRAM üretimini küçülterek piyasanın talebini karşılayacak düzeyde HBM üretimi gerçekleştirebilir. Bununla birlikte sertifikasyon gelişmesinin şimdilik bir söylenti olduğunu, taraflardan resmi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.