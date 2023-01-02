Samsung’dan 8K çözünürlüğe sahip 57 inç monitör

Tam Boyutta Gör Oyuncu monitörlerinde yeni teknolojilerin de devreye girmesiyle artık çok üst sınıf ürünler görmeye başladı. Samsung’un Odyssey Neo serisi de yeni yılın ilk günlerinde iddialı ürünlere kavuştu.

Samsung Odyssey Neo G9 neler sunuyor?

Samsung Odyssey Neo G9 oyuncu monitörü 57 inçlik miniLED panelinde 7860x2160 piksel çözünürlük sunuyor. Daha önce 4K miniLED paneller görmüştük ancak Samsung ilk kez çift 4K miniLED monitör geliştirdiğini belirtiyor.

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32:9 görüntü oranı ile kullanıcıyı adeta kucaklayan monitör 1000000:1 kontrast ve HDR1000 desteğine sahip. 240Hz tazeleme hızı yanında 1ms tepki süresi sunuyor. Mat kaplama ışığı emerek parlamaları en aza indiriyor. Yine DisplayPort 2.1 bağlantısı ile gelen ilk oyuncu monitörü olduğu iddiasında. Henüz Samsung Odyssey Neo G9 oyuncu monitörü için bir tarih verilmedi.

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Samsung Odyssey Neo G9 oyuncu monitörü tanıtıldı