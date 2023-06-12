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    Samsung Odyssey OLED G9 oyuncu monitörünün fiyatı açıklandı

    Samsung'un CES 2023'te tanıttığı üst seviye oyuncu monitörü Odyssey OLED G9, küresel pazarda satışa çıkıyor. QD-OLED ekranlı oyun monitörü ilk olarak Amerika'da ön siparişe açıldı.
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    Samsung Odyssey OLED G9 fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Samsung, CES 2023 fuarında QD-OLED ultra geniş ekranlı oyuncu monitörü Odyssey OLED G9'u tanıttı ancak fiyatını açıklamamıştı. Monitörün fiyatı şimdi açıklandı, küresel pazarda da satışa sunulacağı söylendi.

    Samsung Odyssey OLED G9 fiyatı

    Samsung Odyssey OLED G9 oyuncu monitörü, 2500 dolar fiyat etiketiyle Amerika’da sunuldu. Samsung, ön siparişe özel 50 dolar indirim ve 250 dolar hediye çeki veriyor. Peki, Odyssey OLED G9 özellikleri ile neler sunuyor?

    Samsung Odyssey OLED G9 özellikleri

    Odyssey OLED G9 modeli, 1800R kavisli panel, dual QHD çözünürlük (5.120x1.440 piksel), 32:9 ultra geniş en boy oranı sunan 49 inç QD-OLED ekranıyla Samsung’un üst seviye oyuncu monitörü. Monitör ayrıca 240 Hz yenileme hızı, 0,03 ms tepki süresi ve Neo Quantum Processor Pro işlemciye sahip. HDR10+, AMD FreeSync Premium Pro ve Nvidia G-Sync uyumluluk, VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikası ve 400 nit parlaklık, monitörün diğer özellikleri arasında.

    Bağlantı noktaları açısından, 1x HDMI 2.1, 1x micro HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4 ve USB 3.0 huba sahip. Monitör, yüksekliği ayarlanabilir stand sahip olmakla birlikte VESA uyumluluğu mevcut. Tizen işletim sistemi üzerinde çalışan monitör, tüm ses ve video akış platformlarını içeriyor. Ayrıca Amazon, Microsoft, Nvidia’nın bulut oyun akış hizmetlerini sunan Samsung Gaming Hub ile geliyor. Arkada RGB aydınlatması olan monitör, Bluetooth, Wi-Fi 5, AirPlay, Bixby, Samsung TV Plus, Samsung Health, SmartThings, Alexa ile geliyor.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 4 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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    deri altında yabancı cisim televizyondan pat diye ses geldi kapandı sol ayak kaşınması dinimizde kontak dönmüyor bisiklet lastiği kaç psi

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