Samsung OLED ekranları giriş seviyesi telefonlara getiriyor!

Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Samsung giriş seviyesi Galaxy A1X serisi telefonlarında OLED kullanmayı planlıyor. Geçtiğimiz gün bazı özellikleri sızan Galaxy A15 serisinde Güney Koreli firma OLED ekran kullanabilir.
Galaxy A24 ile benzer ekran
Bu senenin ilk yarısında piyasaya sürülen Galaxy A24'de firma 6.5 inç büyüklüğünde, Full HD, 90 Hz OLED bir ekran kullanmıştı. 4G ve 5G varyantı olacak olan Galaxy A15'in her iki modelinde de benzer özellikte bir ekran kullanabilir.
Telefonun sızan diğer özellikleri ise şöyle: Arkada 50 MP ana kameraya sahip üç kameralı yapı, 4G versiyonunda Mediatek Helio G99, 5G versiyonunda ise Exynos 1430 platformu, 4 GB RAM, 25 Watt şarj destekli 5.000 mAh batarya. Telefonun 2024'ün başında satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.