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    Samsung OLED ekranları giriş seviyesi telefonlara getiriyor!

    Samsung'un üst seviye telefonlarındaki özellikleri zamanla daha alt seviye telefonlarına getirdiğini biliyoruz. Firma şimdi de yeni telefonu Galaxy A15'de OLED ekran kullanmayı planlıyor.
    Samsung OLED ekranları giriş seviyesi telefonlara getiriyor! Tam Boyutta Gör
    Samsung'un üst seviye telefonlarına sunduğu özellikleri zaman geçtikce daha alt seviye telefonlarına getirdiğini biliyoruz. Örnek olarak IP68 su geçirmezlik sertifikası, optik imaj sabitleme (OIS) gibi özellikleri sayabiliriz. Firma şimdi de daha kaliteli ekranlarını alt seviye telefonlarına sunmaya başladı.

    Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Samsung giriş seviyesi Galaxy A1X serisi telefonlarında OLED kullanmayı planlıyor. Geçtiğimiz gün bazı özellikleri sızan Galaxy A15 serisinde Güney Koreli firma OLED ekran kullanabilir.

    Galaxy A24 ile benzer ekran

    Bu senenin ilk yarısında piyasaya sürülen Galaxy A24'de firma 6.5 inç büyüklüğünde, Full HD, 90 Hz OLED bir ekran kullanmıştı. 4G ve 5G varyantı olacak olan Galaxy A15'in her iki modelinde de benzer özellikte bir ekran kullanabilir.

    Telefonun sızan diğer özellikleri ise şöyle: Arkada 50 MP ana kameraya sahip üç kameralı yapı, 4G versiyonunda Mediatek Helio G99, 5G versiyonunda ise Exynos 1430 platformu, 4 GB RAM, 25 Watt şarj destekli 5.000 mAh batarya. Telefonun 2024'ün başında satışa sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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