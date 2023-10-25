Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Samsung bir süredir cihazları için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini test ediyordu. Görünüşe bakılırsa beta test programı sona eriyor. Güney Koreli şirket, merakla beklenen yeni arayüzün kararlı sürümünü önümüzdeki hafta itibarıyla dağıtmaya başlayabilir.

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Samsung Members topluluğunun moderatörlerinden biri, bu haftanın One UI 6 beta test programı için son hafta olduğunu ve ardından şirketin güncellemeyi aşamalı olarak sunmaya başlayacağını resmen duyurdu. Her şey planlandığı gibi giderse ürün yazılımının kararlı sürümü gelecek hafta yayınlanacak.

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Sekizinci betada hata tespit edilmedi

Bununla birlikte, One UI 6'nın yayınlanması konusunda henüz resmi bir yol haritası bulunmuyor. Güncelleme ilk olarak mevcut Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra amiral gemileri için yayınlanacak. Daha sonrasında ise farklı yıllara ait katlanabilir telefonlara, orta sınıf ve uygun fiyatlı cihazlara sunulacak.

Galaxy S23, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip'in Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini Kasım ayı başında, diğer tüm cihazların ise önümüzdeki 6-7 ay içinde alması muhtemel. One UI 6 arayüzünün sekizinci betası geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Test edenler bu sürümün ciddi sorunlar veya hatalar içermediğini söylüyor.

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Samsung One UI 6'nın final sürümü önümüzdeki hafta geliyor