Samsung One UI 6'nın final sürümü önümüzdeki hafta geliyor

Samsung Members topluluğunun moderatörlerinden biri, bu haftanın One UI 6 beta test programı için son hafta olduğunu ve ardından şirketin güncellemeyi aşamalı olarak sunmaya başlayacağını resmen duyurdu. Her şey planlandığı gibi giderse ürün yazılımının kararlı sürümü gelecek hafta yayınlanacak.
Sekizinci betada hata tespit edilmedi
Bununla birlikte, One UI 6'nın yayınlanması konusunda henüz resmi bir yol haritası bulunmuyor. Güncelleme ilk olarak mevcut Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra amiral gemileri için yayınlanacak. Daha sonrasında ise farklı yıllara ait katlanabilir telefonlara, orta sınıf ve uygun fiyatlı cihazlara sunulacak.
Galaxy S23, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip'in Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini Kasım ayı başında, diğer tüm cihazların ise önümüzdeki 6-7 ay içinde alması muhtemel. One UI 6 arayüzünün sekizinci betası geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Test edenler bu sürümün ciddi sorunlar veya hatalar içermediğini söylüyor.Kaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_one_ui_6_stable_release_expected_timeline-news-60339.php https://r1.community.samsung.com/t5/%EA%B0%A4%EB%9F%AD%EC%8B%9C-s/%EC%95%84%EA%B9%8C-s23-%EC%8B%9C%EB%A6%AC%EC%A6%88-one-ui-6-%EC%86%8C%EC%8B%9D-%EB%B0%9B%EC%95%98%EC%8A%B5%EB%8B%88%EB%8B%A4/m-p/23984799 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.