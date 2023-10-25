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    Anlık Bildirim

    Samsung One UI 6'nın final sürümü önümüzdeki hafta geliyor

    Samsung, Ağustos sonundan bu yana One UI 6'nın halka açık betalarını yayınlıyordu. Gelen haberler şirketin final sürümünü önümüzdeki hafta dağıtmaya başlayacağını gösteriyor.
    Samsung One UI 6'nın final sürümü önümüzdeki hafta geliyor Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere Samsung bir süredir cihazları için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini test ediyordu. Görünüşe bakılırsa beta test programı sona eriyor. Güney Koreli şirket, merakla beklenen yeni arayüzün kararlı sürümünü önümüzdeki hafta itibarıyla dağıtmaya başlayabilir.

    Samsung Members topluluğunun moderatörlerinden biri, bu haftanın One UI 6 beta test programı için son hafta olduğunu ve ardından şirketin güncellemeyi aşamalı olarak sunmaya başlayacağını resmen duyurdu. Her şey planlandığı gibi giderse ürün yazılımının kararlı sürümü gelecek hafta yayınlanacak.

    Samsung One UI 6'nın final sürümü önümüzdeki hafta geliyor Tam Boyutta Gör

    Sekizinci betada hata tespit edilmedi

    Bununla birlikte, One UI 6'nın yayınlanması konusunda henüz resmi bir yol haritası bulunmuyor. Güncelleme ilk olarak mevcut Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra amiral gemileri için yayınlanacak. Daha sonrasında ise farklı yıllara ait katlanabilir telefonlara, orta sınıf ve uygun fiyatlı cihazlara sunulacak.

    Galaxy S23, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip'in Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini Kasım ayı başında, diğer tüm cihazların ise önümüzdeki 6-7 ay içinde alması muhtemel. One UI 6 arayüzünün sekizinci betası geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Test edenler bu sürümün ciddi sorunlar veya hatalar içermediğini söylüyor.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_one_ui_6_stable_release_expected_timeline-news-60339.php https://r1.community.samsung.com/t5/%EA%B0%A4%EB%9F%AD%EC%8B%9C-s/%EC%95%84%EA%B9%8C-s23-%EC%8B%9C%EB%A6%AC%EC%A6%88-one-ui-6-%EC%86%8C%EC%8B%9D-%EB%B0%9B%EC%95%98%EC%8A%B5%EB%8B%88%EB%8B%A4/m-p/23984799
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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