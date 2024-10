Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 7.0 beta programını hem geliştiriciler hem de normal kullanıcılar için sunacak. Bu beklenen bir şey ancak geçen hafta Samsung, geliştirici konferansında One UI 7.0 tantımının ardından betayı yalnızca geliştiriciler için onayladığından kullanıcılar da betanın yalnızca geliştiricilere açılacağını düşündü. Ancak durum böyle olmayacak.

Samsung One UI 7.0 güncellemesinden ilk görüntüler paylaşıldı 5 gün önce eklendi

One UI 7.0 beta geliştiricilere ve kullanıcılara sunulacak

Samsung ABD topluluk forumlarındaki bir moderatör, One UI 7.0 beta programını normal kullanıcılara da açılacağını doğruladı. Ancak, Apple'ın aksine belli bir tarih paylaşmadı. One UI 7.0 beta ne zaman gelecek belli değil. Geçmiş betalara bakıldığında, One UI 7.0 beta sürümü iki ay gecikti. Bu gecikme, One UI 7’nin One UI 1 sürümünden bu yana en büyük güncelleme olacağı söylendiğinden normal karşılanabilir.

Bu arada Samsung, gelecekte yalnızca akıllı telefon, tablet ve akıllı saatte değil TV ve diğer akıllı ev aletlerinde de One UI markasını kullanacağını açıkladı. Şirket, ayrıca yapay zekayı deneyimin ayrılmaz bir parçası haline getirmek için çalışıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Samsung onayladı: One UI 7 betası herkese açık olacak