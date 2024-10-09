Samsung onayladı: One UI 7 betası herkese açık olacak

One UI 7.0 beta geliştiricilere ve kullanıcılara sunulacak
Samsung ABD topluluk forumlarındaki bir moderatör, One UI 7.0 beta programını normal kullanıcılara da açılacağını doğruladı. Ancak, Apple'ın aksine belli bir tarih paylaşmadı. One UI 7.0 beta ne zaman gelecek belli değil. Geçmiş betalara bakıldığında, One UI 7.0 beta sürümü iki ay gecikti. Bu gecikme, One UI 7’nin One UI 1 sürümünden bu yana en büyük güncelleme olacağı söylendiğinden normal karşılanabilir.
Bu arada Samsung, gelecekte yalnızca akıllı telefon, tablet ve akıllı saatte değil TV ve diğer akıllı ev aletlerinde de One UI markasını kullanacağını açıkladı. Şirket, ayrıca yapay zekayı deneyimin ayrılmaz bir parçası haline getirmek için çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.