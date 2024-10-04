Samsung One UI 7.0 güncellemesinden ilk görüntüler paylaşıldı

- Android 15 ve One UI 7 güncellemesi alacak Samsung cihazlar
- Galaxy S serisi
- Galaxy Z serisi
- Galaxy A serisi
- Galaxy Tab serisi
- Galaxy F serisi
- Galaxy M serisi
- Yorumlar
One UI 7 güncellemesi böyle görünecek
Kaçıranlar için Samsung, bugün düzenlenen Geliştirici Fuarı kapsamında One UI 7.0'ın 2025'te yayınlanacağını duyurdu ve yeni arayüzden ilk görüntüler basına paylaşılmaya başladı. Bu görüntülere göre One UI 7, marka arayüzündeki en radikal değişimlerden biri olacak yeni bir bildirim paneli ve kontrol merkezi ile geliyor.
One UI 7 ile kontrol merkezi ve bildirim paneli ayrılıyor
Son haberlere göre One UI 7 beta sürümünün Ekim ayında yayınlanması planlanıyor. İlk olarak Galaxy S24 serisi, Galaxy Fold 6 ve Galaxy Flip 6 modelleri beta testi için uygun olacak. Ayrıca, önceki beta programlarında olduğu gibi bu sürüm de kademeli olarak dağıtılacak. İlk aşamada Güney Kore, Almanya ve ABD’deki kullanıcılar beta sürüme erişim sağlayabilecek.
Android 15 ve One UI 7 güncellemesi alacak Samsung cihazlar
Galaxy S serisi
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
Galaxy F serisi
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
Galaxy M serisi
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.