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    Anlık Bildirim

    Samsung One UI 7.0 güncellemesinden ilk görüntüler paylaşıldı

    Samsung'un merakla beklenen One UI 7 güncellemesinden ilk resmi görüntüler paylaşılmaya başladı. İşte yepyeni tasarımıyla Android 15 tabanlı One UI 7.0...      
    Samsung One UI 7.0 güncellemesinden ilk görüntüler paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Son olarak Samsung, San Francisco'da gerçekleştirilen Geliştirici Konferansı'nda, Android 15 tabanlı One UI 7'nin ilk resmi görüntülerini tanıttı. Peki Galaxy cihazlar için beklenen güncelleme nasıl olacak? İşte yeni kontrol merkezi, bildirim paneli, son kullanılan uygulamalar menüsü ve simge güncellemeleri ile One UI 7.0.

    One UI 7 güncellemesi böyle görünecek

    Kaçıranlar için Samsung, bugün düzenlenen Geliştirici Fuarı kapsamında One UI 7.0'ın 2025'te yayınlanacağını duyurdu ve yeni arayüzden ilk görüntüler basına paylaşılmaya başladı. Bu görüntülere göre One UI 7, marka arayüzündeki en radikal değişimlerden biri olacak yeni bir bildirim paneli ve kontrol merkezi ile geliyor. 

    Samsung One UI 7.0 güncellemesinden ilk görüntüler paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un One UI ana ekran uygulaması da yeni güncelleme ile değişiyor. Son kullanılan uygulamalar menüsü artık yeni bir şekil alıyor ve uygulamalar arasındaki geçiş çok daha şık duruyor. 

    One UI 7 ile kontrol merkezi ve bildirim paneli ayrılıyor

    Samsung One UI 7.0 güncellemesinden ilk görüntüler paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Diğer tarafta kamera uygulamasında da güncellemeler mevcut. Tek elle kullanım kolaylığı sağlamak için yenilenen kamera arayüzü, basit ve daha sezgisel bir kullanıma sahip. Böylece uygulama daha rahat bir şekilde yönetilebiliyor. Yeni One UI 7'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de yeniden tasarlanmış pil simgesi. Eskisinden daha yuvarlak hatlı olan bu simge, kullanıcıya daha fazla netlik sunmayı hedefliyor.

     

    Samsung One UI 7.0 güncellemesinden ilk görüntüler paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    One UI 7.0'ın bunlara ek olarak yeni bir şarj animasyonu, yeni bir ekran kilidi açma animasyonu, kilit ekranı için yeni widget'lar ve ana ekranda büyük klasörler için destek getirdiği bildiriliyor. Ancak tüm detaylar için güncellemenin beta sürecini beklememiz gerekecek. 

    Son haberlere göre One UI 7 beta sürümünün Ekim ayında yayınlanması planlanıyor. İlk olarak Galaxy S24 serisi, Galaxy Fold 6 ve Galaxy Flip 6 modelleri beta testi için uygun olacak. Ayrıca, önceki beta programlarında olduğu gibi bu sürüm de kademeli olarak dağıtılacak. İlk aşamada Güney Kore, Almanya ve ABD’deki kullanıcılar beta sürüme erişim sağlayabilecek.

    Android 15 ve One UI 7 güncellemesi alacak Samsung cihazlar

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S24 Ultra
    • Galaxy S24+
    • Galaxy S24
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S23+
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S22+
    • Galaxy S22
    • Galaxy S21 FE
    • Galaxy S21 Ultra
    • Galaxy S21+
    • Galaxy S21

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Fold 6
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Flip 6
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy Z Flip 3

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A73
    • Galaxy A72
    • Galaxy A55
    • Galaxy A54
    • Galaxy A53
    • Galaxy A35
    • Galaxy A34
    • Galaxy A33
    • Galaxy A25
    • Galaxy A24
    • Galaxy A23
    • Galaxy A15 (LTE+5G)
    • Galaxy A14 (LTE+5G)

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S9 FE+
    • Galaxy Tab S9 FE
    • Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

    Galaxy F serisi

    • Galaxy F55
    • Galaxy F54
    • Galaxy F34
    • Galaxy F15

    Galaxy M serisi

    • Galaxy M55
    • Galaxy M54
    • Galaxy M34
    • Galaxy M53
    • Galaxy M33
    • Galaxy M15
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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