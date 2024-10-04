Samsung One UI 7.0 güncellemesinden ilk görüntüler paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Son olarak Samsung, San Francisco'da gerçekleştirilen Geliştirici Konferansı'nda, Android 15 tabanlı One UI 7'nin ilk resmi görüntülerini tanıttı. Peki Galaxy cihazlar için beklenen güncelleme nasıl olacak? İşte yeni kontrol merkezi, bildirim paneli, son kullanılan uygulamalar menüsü ve simge güncellemeleri ile One UI 7.0.

One UI 7 güncellemesi böyle görünecek

Kaçıranlar için Samsung, bugün düzenlenen Geliştirici Fuarı kapsamında One UI 7.0'ın 2025'te yayınlanacağını duyurdu ve yeni arayüzden ilk görüntüler basına paylaşılmaya başladı. Bu görüntülere göre One UI 7, marka arayüzündeki en radikal değişimlerden biri olacak yeni bir bildirim paneli ve kontrol merkezi ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un One UI ana ekran uygulaması da yeni güncelleme ile değişiyor. Son kullanılan uygulamalar menüsü artık yeni bir şekil alıyor ve uygulamalar arasındaki geçiş çok daha şık duruyor.

One UI 7 ile kontrol merkezi ve bildirim paneli ayrılıyor

Tam Boyutta Gör Diğer tarafta kamera uygulamasında da güncellemeler mevcut. Tek elle kullanım kolaylığı sağlamak için yenilenen kamera arayüzü, basit ve daha sezgisel bir kullanıma sahip. Böylece uygulama daha rahat bir şekilde yönetilebiliyor. Yeni One UI 7'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de yeniden tasarlanmış pil simgesi. Eskisinden daha yuvarlak hatlı olan bu simge, kullanıcıya daha fazla netlik sunmayı hedefliyor.

Samsung One UI 7.0 tekrar ertelendi: Güncelleme alacak modeller 15 sa. önce eklendi

Tam Boyutta Gör One UI 7.0'ın bunlara ek olarak yeni bir şarj animasyonu, yeni bir ekran kilidi açma animasyonu, kilit ekranı için yeni widget'lar ve ana ekranda büyük klasörler için destek getirdiği bildiriliyor. Ancak tüm detaylar için güncellemenin beta sürecini beklememiz gerekecek.

Son haberlere göre One UI 7 beta sürümünün Ekim ayında yayınlanması planlanıyor. İlk olarak Galaxy S24 serisi, Galaxy Fold 6 ve Galaxy Flip 6 modelleri beta testi için uygun olacak. Ayrıca, önceki beta programlarında olduğu gibi bu sürüm de kademeli olarak dağıtılacak. İlk aşamada Güney Kore, Almanya ve ABD’deki kullanıcılar beta sürüme erişim sağlayabilecek.

Android 15 ve One UI 7 güncellemesi alacak Samsung cihazlar

Galaxy S serisi

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy M serisi

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

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Samsung One UI 7.0 güncellemesinden ilk görüntüler paylaşıldı