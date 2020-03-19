Samsung, One UI 2.5 arayüzü için kolları sıvadı

Tam Boyutta Gör

Bildiğiniz üzere yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy Z Flip gibi yeni telefonlar One UI 2.1 arayüzü ile geliyor.

Ayrıca Bkz. "Honor 30S'in tanıtılacağı tarih belli oldu"

İlginizi Çekebilir

Samsung Galaxy A41 duyuruldu: Helio P65 işlemci, üç arka kamera, 6.1 inç ekran

Daha eski Samsung cihazlar da One UI 2.0 güncellemesini alıyor. Güney Koreli şirket bir sonraki arayüz için kolları sıvamış durumda.

Güney Kore Samsung Topluluğu'nda görevli bir forum moderatörünün aktardığı bilgiye göre şirket One UI 2.5'i geliştiriyor.

Tam Boyutta Gör

Galaxy Note 20 ile sahneye çıkacak

Ne yazık ki yeni arayüzün özellikleri hakkında şu an için pek fazla bilgi yok. Ancak görsel anlamda bazı değişikler içermesini ve daha fonksiyonel özelliklere sahip olmasını bekleyebiliriz.

One UI 2.5 ilk olarak Ağustos ayında Galaxy Note 20 serisi ile birlikte kullanıma sunulacak. Yeni arayüz daha sonra Galaxy A, Galaxy M, Galaxy S, Galaxy Z ve Galaxy Fold serilerine gelecek.

https://www.sammobile.com/news/samsung-developing-one-ui-2-5-smartphones-features

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.