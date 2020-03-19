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    Samsung, One UI 2.5 arayüzü için kolları sıvadı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlarında kullanacağı yeni arayüzün çalışmalarına başladı. One UI 2.5 ilk olarak Galaxy Note 20 serisinde karşımıza çıkacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung, One UI 2.5 arayüzü için kolları sıvadı
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    Bildiğiniz üzere yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy Z Flip gibi yeni telefonlar One UI 2.1 arayüzü ile geliyor.

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    Daha eski Samsung cihazlar da One UI 2.0 güncellemesini alıyor. Güney Koreli şirket bir sonraki arayüz için kolları sıvamış durumda.

    Güney Kore Samsung Topluluğu'nda görevli bir forum moderatörünün aktardığı bilgiye göre şirket One UI 2.5'i geliştiriyor.

    Samsung, One UI 2.5 arayüzü için kolları sıvadı
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    Galaxy Note 20 ile sahneye çıkacak

    Ne yazık ki yeni arayüzün özellikleri hakkında şu an için pek fazla bilgi yok. Ancak görsel anlamda bazı değişikler içermesini ve daha fonksiyonel özelliklere sahip olmasını bekleyebiliriz.

    One UI 2.5 ilk olarak Ağustos ayında Galaxy Note 20 serisi ile birlikte kullanıma sunulacak. Yeni arayüz daha sonra Galaxy A, Galaxy M, Galaxy S, Galaxy Z ve Galaxy Fold serilerine gelecek.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-developing-one-ui-2-5-smartphones-features Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    celeroni (Cengiz Aytekin) 12 sa.
    cihazların işlemcileri güçlü ve bellekleri fazla olmasa samsungun arayüzleri gerçekten hantal kalıyor. Note 5 cihazımda nova launcher kullanıyorum. 2 yıldır performansından oldukça memnunum.
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    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 1 gün
    Bana çok kullanışsız geliyor one ui. Touchwiz zamanı daha kötüydü bir nebze iyileştirdiler ama hala hantal ve oyuncak geliyor. Yanında gelen bir sürü kullanılmayan özellik, uygulamalar da cabası.
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