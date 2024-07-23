Samsung, One UI 7 beta güncellemesini yakında sunacak

One UI 7 beta güncellemesi Temmuz/Ağustos'ta yayınlanacak
Ice Universe’e göre Samsung, geliştirilme sürecinde büyük bir aksaklık yaşanmaması durumunda One UI 7.0 beta güncellemesini Temmuz veya Ağustos 2024'te yayınlamayı planlıyor. One UI 7 betayı alacak cihazlar resmî olarak açıklanmadı ancak ilk olarak Galaxy S24 serisi sonrasında Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6, Galaxy S23 için yayınlanması bekleniyor. One UI 7 final sürümünün ise 5-6 beta sürümünden sonra Ekim ya da Kasım ayında geleceği tahmin ediliyor. Çoğu üst seviye ve orta sınıf akıllı telefon ve tabletin 2024 sonundan önce, giriş seviye modellerin 2025’in başlarında güncellemeyi alması bekleniyor.
One UI 7 güncellemesinin yeniden tasarlanmış simgeler, daha akıcı animasyonlar, yenilenmiş Hızlı Panel düzeni, yeniden tasarlanmış kamera uygulaması ve uygulama kilidi getireceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.