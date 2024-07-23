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    Anlık Bildirim

    Samsung, One UI 7 beta güncellemesini yakında sunacak

    Samsung, Temmuz ayında Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile birlikte One UI 6.1.1 yazılımını da duyurdu. Şirketin yakında One UI 7 beta güncellemesini sunacağı söyleniyor.
    samsung one ui 7 beta ne zaman yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, bu ayın başlarında yeni katlanır telefonları Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 ile birlikte One UI 6.1.1'i tanıttığı için artık tüm gözler One UI 7 güncellemesinde. Android 15 tabanlı One UI 7 sürümünün önemli tasarım değişiklikleri ve yeni özellikler getirmesi bekleniyor. Yeni rapor, One UI 7.0 beta sürümünün yakında yayınlanabileceğini iddia ediyor.

    One UI 7 beta güncellemesi Temmuz/Ağustos'ta yayınlanacak

    Ice Universe’e göre Samsung, geliştirilme sürecinde büyük bir aksaklık yaşanmaması durumunda One UI 7.0 beta güncellemesini Temmuz veya Ağustos 2024'te yayınlamayı planlıyor. One UI 7 betayı alacak cihazlar resmî olarak açıklanmadı ancak ilk olarak Galaxy S24 serisi sonrasında Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6, Galaxy S23 için yayınlanması bekleniyor. One UI 7 final sürümünün ise 5-6 beta sürümünden sonra Ekim ya da Kasım ayında geleceği tahmin ediliyor. Çoğu üst seviye ve orta sınıf akıllı telefon ve tabletin 2024 sonundan önce, giriş seviye modellerin 2025’in başlarında güncellemeyi alması bekleniyor.

    One UI 7 güncellemesinin yeniden tasarlanmış simgeler, daha akıcı animasyonlar, yenilenmiş Hızlı Panel düzeni, yeniden tasarlanmış kamera uygulaması ve uygulama kilidi getireceği söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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