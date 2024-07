Samsung, One UI 7 beta güncellemesini yakında sunacak

One UI 7 beta güncellemesi Temmuz/Ağustos'ta yayınlanacak

Ice Universe’e göre Samsung, geliştirilme sürecinde büyük bir aksaklık yaşanmaması durumunda One UI 7.0 beta güncellemesini Temmuz veya Ağustos 2024'te yayınlamayı planlıyor. One UI 7 betayı alacak cihazlar resmî olarak açıklanmadı ancak ilk olarak Galaxy S24 serisi sonrasında Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6, Galaxy S23 için yayınlanması bekleniyor. One UI 7 final sürümünün ise 5-6 beta sürümünden sonra Ekim ya da Kasım ayında geleceği tahmin ediliyor. Çoğu üst seviye ve orta sınıf akıllı telefon ve tabletin 2024 sonundan önce, giriş seviye modellerin 2025’in başlarında güncellemeyi alması bekleniyor.

One UI 7 güncellemesinin yeniden tasarlanmış simgeler, daha akıcı animasyonlar, yenilenmiş Hızlı Panel düzeni, yeniden tasarlanmış kamera uygulaması ve uygulama kilidi getireceği söyleniyor.

