Apple'ın en büyük güncellemesi yayınlandı: İşte iOS 18'deki tüm yenilikler

- Ana Ekran
- Fotoğraflar
- Mesajlar
- Denetim Merkezi
- Kilitli Ekran
- Safari
- Parolalar
- Harita
- Oyun oynama
- Cüzdan
- Günlük
- Telefon
- Gizlilik
- AirPods
- Apple TV uygulaması
- Notlar
- Erişilebilirlik
- Diğer özellikler ve iyileştirmeler
- Yorumlar
Ana Ekran
- Esnek yerleştirme sayesinde uygulama simgeleri ve araç takımları, her sayfada ideal yerleşimi yaratmak üzere ana ekrandaki herhangi bir açık pozisyona (alt veya yan tarafa) yerleştirilebilir.
- Koyu simgeler ana ekranınıza daha koyu bir estetik görünüm verir ve iPhone’unuz Koyu Mod’a geçtiğinde otomatik olarak uyum sağlayabilir veya her zaman koyu görünebilir.
- Renk tonlaması, uygulama simgelerine ve araç takımlarına herhangi bir renk uygulamanıza veya iOS’in duvar kâğıdınızı tamamlayan bir renk önermesine olanak tanır.
- Büyük simgeler, altlarındaki adı kaldırarak ekranınızdaki tüm uygulama simgelerinin ve araç takımlarının daha büyük görünmesini sağlar.
Fotoğraflar
- Yeniden tasarlanmış Fotoğraflar uygulaması, her şeyi tek bir görünümde sunan basitleştirilmiş bir yerleşimle şimdiye kadarki en büyük güncellemeyi içeriyor.
- Koleksiyonlar, arşivinizi kolaj, ızgara veya anı olarak ya da bir harita üzerinde göz atılabilecek şekilde, yararlı konulara göre otomatik olarak düzenler.
- Özelleştirme seçenekleri; Koleksiyonlar satırı eklemenize, silmenize ve satırların sırasını değiştirmenize ve kolayca erişebilmek için sadece istediğiniz öğeleri İğnelenmiş Koleksiyonlar’a eklemenize olanak tanır.
- Kişiler ve Evcil Hayvanlar’daki Gruplar, sıkça birlikte görünen favori kişilerinizin veya evcil hayvanlarınızın fotoğraflarını içerir.
- Geziler, seyahatlerinizi otomatik olarak koleksiyonlar şeklinde düzenleyerek her bir geziyi tekrar anımsamanızı sağlar.
- Son Günler, güne göre düzenlenmiş son fotoğraflarınızı ekran resimleri gibi fazlalıklar olmadan görüntülemenizi sağlar.
- Izgaradaki Filtrele düğmesi, belirli ortam türlerine veya favorilerinize göre filtreleyerek ya da ekran resimlerini görüntüden gizleyerek karışıklığı azaltmanıza yardımcı olur.
- Video hızı denetimi, yüksek kare hızına sahip video içeriklerini giriş ve çıkış noktalarıyla yavaşlatmanıza olanak tanır.
- Diğer bölümü; Belgeler, Makbuzlar, QR Kodları vb. ile yakın zamanda düzenlediğiniz, görüntülediğiniz ve paylaştığınız öğeler gibi yararlı başka koleksiyonlar içerir.
- Diğer’deki Kurtarılanlar albümü, aygıtınızda olan ama kilitli bir albümdeki veri tabanı bozulması nedeniyle daha önce görünür olmayan görüntüleri ortaya çıkarır.
Mesajlar
- Metin efektleri; iMessage’da her harfi, sözcüğü, ifadeyi veya emojiyi patlama, dalgalanma ve aşağı yukarı gibi dinamik, hareketli efektlerle görsel olarak büyüterek yazışmalarınızı canlandırır.
- Metin biçimleme; iMessage’da herhangi bir harfe, sözcüğe veya ifadeye kalın, altı çizgili, italik ve üstü çizgili stillerini eklemenizi sağlar.
- Emoji ve çıkartma Tapback’leri, sizin ve arkadaşlarınızın en çok gönderdiğiniz Tapback’lere tek bir kaydırma ile erişerek mesajları emoji veya çıkartma ile yanıtlamanıza olanak tanır.
- Sonra Gönder, bir mesaj oluşturup daha sonra gönderilmek üzere zamanlamanızı sağlar.
- RCS mesajlaşma; teslim edildi ve okundu bilgisi ile bir iPhone’u olmayan ve operatör desteği gerektiren kişilerle mesajlaşma için yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video desteğini içerir.
Denetim Merkezi
- Yeniden tasarlanmış Denetim Merkezi; kullanışlı denetim gruplarını, denetimleri istediğiniz gibi düzenleyebilme özelliğini ve üçüncü parti uygulama denetimleri desteğini içerir.
- Sağ kenardan sürekli kaydırarak denetim gruplarına (en sık kullandığınız denetimler, Ev denetimleri, Ortam Çalma ve Bağlantı da dahil) erişilebilir. Yepyeni gruplar oluşturma seçeneği de vardır.
- Denetim galerisi, doğrudan seçtiğiniz gruba ekleyebileceğiniz, üçüncü parti uygulama denetimleri de dahil kullanılabilen tüm denetimleri görüntüler.
- Büyüklüğü değiştirilebilen denetimler, Denetim Merkezi’nin içinde denetimin sağ alt köşesinden sürüklemenize izin verir.
Kilitli Ekran
- Özel kilitli ekran denetimleri, favori uygulamalarınızdan denetim galerisindeki denetimleri seçmenize olanak tanır.
- Eylem düğmesi, denetim galerisindeki denetimlerle özelleştirilebilir (iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max).
- Font seçenekleri; saati 10 yeni rakam sistemiyle (Bengal, Gücerat, Gurmukhi, Kannada, Malayalam, Meitei, Odia, Ol Chiki, Telugu ve Urdu) özelleştirmenizi sağlar.
Safari
- Dikkat Dağıtıcı Denetimi, web sayfasında dolaşırken rahatsız edici bulduğunuz öğeleri gizlemenize yardımcı olur.
Parolalar
- Parolalar uygulaması, web sitelerine ve uygulamalara yönelik kimlik bilgilerinizin tümünü tek bir yerde görmenize olanak tanıyarak parolalarınıza, geçiş anahtarlarınıza, Wi-Fi parolalarınıza ve doğrulama kodlarınıza erişmeyi daha da kolaylaştırır.
- İki faktörlü kimlik doğrulama için doğrulama kodları doğrudan Parolalar uygulamasında ayarlanabilir. Böylece onları kolayca kopyalayabilir veya kimlik doğrulama uygulamasını açmadan Safari’de otomatik doldurabilirsiniz.
- Güvenli eşzamanlama, Parolalar’a kaydedilen hesaplarınızın uçtan uca şifreleme kullanılarak iCloud ile sorunsuz bir şekilde eşzamanlanmasını garantiler. Böylece bu hesaplara diğer aygıtlarınızda da erişebilirsiniz.
- Windows aygıtlarında parolalarınıza erişebilmek için iCloud Parolaları uygulaması aracılığıyla Windows desteği.
Harita
- Parkta doğa yürüyüşleri, yaşadığınız yerde düzenli egzersiz rutinleri, tatildeyken yürüyüş turları ve daha birçok şey için sadece birkaç dokunuşla özel yürüyüş ve doğa yürüyüşü güzergâhları yaratılabilir.
- Yerler Arşivi, kaydettiğiniz tüm yerleri, rehberleri ve doğa yürüyüşü güzergâhlarını kolay erişim için tek bir yerde birleştirir.
Oyun oynama
- Oyun Modu, en yüksek kare hızlarını uzun süre korumak için arka plan etkinliklerini en az indirmesinin yanı sıra oyun kumandaları ve AirPods gibi kablosuz aksesuarlarda yanıt verebilirliği önemli ölçüde artırır.
Cüzdan
- Yeni kart tasarımları; harika bir yeni görünüme ve mekân hakkında yararlı bilgiler içeren yeni etkinlik kılavuzu ve favori Apple uygulamalarınızdan akıllı öneriler de dahil olmak üzere harika yeni özelliklere sahiptir.
- Taksitli ödemenin yeni yolları ve çevrimiçi olarak ve uygulamalarda ödeme yaparken desteklenen kredi ve banka kartlarında ödüller.
Günlük
- Ruh hâli doğrudan Günlük uygulamasından kaydedilebilir; Sağlık uygulamasında kaydedilen duygular veya duygudurumlar ise Günlük Tutma Önerileri’ne dahil edilir.
- İstatistikler görünümü; yazma serilerinizi, takvimi ve günlük tutma hedeflerinizi takip etmeye yardımcı olan diğer eğlenceli istatistikleri gösterir.
- Arama, geçmiş girişleri kolayca bulmanızı sağlar ve sıralama özelliği girişlerinizi tercih ettiğiniz sırada gösterir.
- Ana ekranınız ve kilitli ekranınız için olan araç takımlarında, o anki seriniz veya o an olup biten şeyler üzerinde düşünebilmeniz için gün içinde değişen yazma önerileri gösterilir.
Telefon
- Son aramalarda arama, telefon numaralarını ve adları kullanarak önceki aramaları, sesli mesajları ve kişileri bulmanıza yardımcı olur.
- Klavye ile arama, alfasayısal klavyede mevcut kişilerin numaralarını veya adlarını yazarak onları hızlıca bulup aramanıza yardımcı olur.
- Otomatik mikrofon modu, bulunduğunuz ortama göre Ses İzolasyonu, Geniş Spektrum ve Standart modları arasında geçiş yaparak sizin için doğru mikrofon modunu seçer.
Gizlilik
- Kilitli uygulamalar, açılmaları için Face ID, Touch ID veya parolanızı gerektirerek ve içerikleri aramada, bildirimlerde ve sistemin diğer yerlerinde gizleyerek hassas uygulamalarınızı ve içlerindeki bilgileri korumanızı sağlar.
- Gizli uygulamalar, kilitli uygulamalarla aynı korumalara sahiptir; ek olarak bu uygulamalar aynı zamanda kilitli olan yeni bir gizli uygulamalar klasörüne yerleştirilir ve bu uygulamalardan herhangi bir bildirim veya arama da almazsınız.
- İyileştirilmiş Kişiler izni, bir uygulamayı hangi kişilerle paylaşacağınızı seçmenize izin verir.
- İyileştirilmiş Bluetooth eşleme, geliştiricilerin sorunsuz bir eşleme deneyimi sunmalarına olanak tanırken gizliliğinizi de korur.
AirPods
- Ellerinizi kullanmadan Siri Etkileşimleri sayesinde, AirPods ile yalnızca kafanızı “evet” anlamında aşağı yukarı veya “hayır” anlamında sağa sola sallayarak Siri duyurularına yanıt verebilirsiniz.
- AirPods Pro’da Ses İzolasyonu, rüzgârlı havalarda veya yüksek sesli arka plan gürültüleri olduğunda bile konuştuğunuz kişilere daha anlaşılır bir arama kalitesi sunar.
- AirPods ile oyun oynama için kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses, sizi, geliştiriciler için etkinleştirmeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştıran yeni bir API ile birleştirilmiş, saran bir sesle aksiyonun ortasına yerleştirir.
Apple TV uygulaması
- Ekrandakiler, her bir canlı çekim Apple TV+ filmi ve şovu için ekranda izlediklerinizi tamamlayan gerçek zamanlı bilgiler sunar.
- Diyalogları İyileştir, özellikle yüksek sesli efektler veya müzikler çalarken ekranda söylenenleri daha net duymanızı sağlar.
- Altyazılar tam zamanında, örneğin içerik dili aygıtınızın diliyle eşleşmediğinde, sesi kapattığınızda veya bir programı izlerken geri atladığınızda otomatik olarak görünür.
Notlar
- Ses kayıtları, doğrudan notun içinden başlatılabilir ve ilgili yorumlar, yapılacaklar listeleri ve belgelerle tutulur.
- Matematik Notları, notunuza ifadeler ve denklemler girip bunları anında çözdürmenize olanak tanır.
- İçeriği gizlenebilir bölümler, uzun notlardaki metinleri sadeleştirmenize ve gizlemenize yardımcı olur; en metin ağırlıklı notlarınızı hafifletmek için bölüm başlığının yanına dokunmanız yeterli.
- Notunuzdaki metinleri beş renk seçeneğiyle vurgulama özelliği metinlerinizin göze çarpmasını sağlar.
Erişilebilirlik
- Göz Takibi, kişilerin iPhone’u yalnızca gözlerini kullanarak denetlemesini mümkün kılar (iPhone 12 ve daha yenisi ve iPhone SE (3. nesil).
- Müzik Dokunuşları, iPhone Taptic Engine’i parçaların ritmiyle eşzamanlar. Böylece sağır ya da işitme güçlüğü olan kişiler Apple Music kataloğunun keyfini çıkarabilir (iPhone 14 ve daha yenisi).
- Vokal Kestirmeler, ağır düzeyde tipik olmayan konuşması olan kişilerin belirli eylemleri tetikleyen özel sözler kaydetmesine yardımcı olur.
- Taşıt Hareketi Belirtileri, hareket hâlindeki taşıtlarda bulunan yolcular için ekrana taşıtla birlikte hareket eden ama içeriği etkilemeyen noktalar yerleştirerek hareketten kaynaklanan mide bulantısını azaltmaya yardımcı olabilir.
Diğer özellikler ve iyileştirmeler
- Hesap Makinesi’ndeki Matematik Notları; ifadeleri değerlendirmenize, değişkenler atamanıza ve hatta iPhone’da grafikler yaratmanıza olanak tanır.
- Takvim, etkinliklerinizin yanı sıra anımsatıcılar yaratmanızı, görüntülemenizi, düzenlemenizi ve tamamlamanızı da sağlar.
- Anımsatıcılar’daki Son Silinenler listesi, silinen anımsatıcıları görüntülemenizi ve kurtarmanızı sağlar.
- SharePlay’deki ekran paylaşma, birinin ekranına dokunup çizmenize veya kişilerin iPhone’u uzaktan denetlemek için izin isteyip eylemleri sizin gerçekleştirmenize olanak tanır.
- Freeform’daki sahneler, içeriklerinizi bölümler hâlinde düzenleyip sonra da bunları kaydetmenize, etiketlemenize ve istediğiniz gibi sıralamanıza olanak tanır.
- Ev uygulamasındaki Konuk erişimi; kilitler, garaj kapıları ve alarm sistemleri için ziyaretçilere tarih ve saat bazında erişim sunmanıza olanak tanır.
- Onarım Yardımcısı, aygıtınızda bir onarımdan sonra değiştirilen orijinal Apple parçalarını ayarlamanızı ister (iPhone 12 ve daha yenisi).
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...