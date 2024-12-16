Tam Boyutta Gör Samsung, Device Security uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni güncelleme, uygulamanın olası tehditleri algılama ve korumayı artırmaya yardımcı olan kötü amaçlı yazılım veritabanını yükseltiyor. Bu, Galaxy telefon ve tabletlerin çevrimiçi tehditlere karşı daha güvende kalmasını sağlayacak.

Samsung, One UI 7 ile güvenliği artırıyor: İşte yeni özellikler 1 hf. önce eklendi

Aygıt Güvenliği uygulaması 8.0.35 sürümü, kötü amaçlı yazılım veritabanının güncellemesine ek olarak, çeşitli hata düzeltmeleri ve performansa yönelik iyileştirmeler içeriyor.

One UI 7 desteği kazanan Samsung Cihaz Güvenliği uygulaması ayrıca yepyeni bir görünüme kavuştu. Simge yenilendi; ortasında onay işareti olan bir kalkan gösteriliyor. Renk şeması, One UI 7'nin genel tasarımıyla uyumlu hale getirildi; mavi ve beyazı bir araya getiren modern bir görünüm kazandı.

Güncellenen Samsung Device Security uygulaması, Galaxy Store - Menü - Güncellemeler üzerinden yüklenebiliyor.

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Samsung, One UI 7 ile Cihaz Güvenliği'ni yeniledi