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    Anlık Bildirim

    Samsung, One UI 7 ile Cihaz Güvenliği'ni yeniledi

    Samsung, One UI 7 ile Cihaz Güvenliği uygulamasını da yeniledi. Yeni Aygıt Güvenliği, One UI 7 yüklü Galaxy cihazların güvenliğini artıran önemli iyileştirmeler ve geliştirmeler getiriyor.
    samsung cihaz güvenliği one ui 7 Tam Boyutta Gör
    Samsung, Device Security uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni güncelleme, uygulamanın olası tehditleri algılama ve korumayı artırmaya yardımcı olan kötü amaçlı yazılım veritabanını yükseltiyor. Bu, Galaxy telefon ve tabletlerin çevrimiçi tehditlere karşı daha güvende kalmasını sağlayacak.

    Aygıt Güvenliği uygulaması 8.0.35 sürümü, kötü amaçlı yazılım veritabanının güncellemesine ek olarak, çeşitli hata düzeltmeleri ve performansa yönelik iyileştirmeler içeriyor.

    One UI 7 desteği kazanan Samsung Cihaz Güvenliği uygulaması ayrıca yepyeni bir görünüme kavuştu. Simge yenilendi; ortasında onay işareti olan bir kalkan gösteriliyor. Renk şeması, One UI 7'nin genel tasarımıyla uyumlu hale getirildi; mavi ve beyazı bir araya getiren modern bir görünüm kazandı.

    Güncellenen Samsung Device Security uygulaması, Galaxy Store - Menü - Güncellemeler üzerinden yüklenebiliyor.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

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    BOLDVIPER 2 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 2 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 2 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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