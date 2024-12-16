Samsung, One UI 7 ile Cihaz Güvenliği'ni yeniledi

Aygıt Güvenliği uygulaması 8.0.35 sürümü, kötü amaçlı yazılım veritabanının güncellemesine ek olarak, çeşitli hata düzeltmeleri ve performansa yönelik iyileştirmeler içeriyor.
One UI 7 desteği kazanan Samsung Cihaz Güvenliği uygulaması ayrıca yepyeni bir görünüme kavuştu. Simge yenilendi; ortasında onay işareti olan bir kalkan gösteriliyor. Renk şeması, One UI 7'nin genel tasarımıyla uyumlu hale getirildi; mavi ve beyazı bir araya getiren modern bir görünüm kazandı.
Güncellenen Samsung Device Security uygulaması, Galaxy Store - Menü - Güncellemeler üzerinden yüklenebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor