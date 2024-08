Tam Boyutta Gör Good Lock, Galaxy cihazlarının genel performansını artırmak için çeşitli özelleştirme seçenekleri sunuyor ve belirli Samsung cihazlarında mevcut. Game Booster eklentisi, oyunlar için temel ayarlara ve özelliklere zaten erişebiliyor. Ancak, bu profesyonel oyuncular için yeterli olmuyor. One UI 7 Good Lock Oyun Modülü, karmaşık oyun ayarlarına erişim sağlamayı amaçlıyor.

One UI 7, Good Lock Oyun Modülü içerecek

Samsung, özellikle genel güçlendirici yapısını yeniden düzenleyecek ve çeşitli kullanıcıların kullanım modellerini dikkate alan ayarlar sağlayacak. Galaxy S24 serisi, ışın izleme teknolojisini destekleyen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos işlemciden güç alıyor; One UI 7 Good Lock Oyun Modülü, oyuncuların ayrıntılı oyun ayarlarına erişmesine yardımcı olacak.

One UI 7 ne zaman yayınlanacak?

One UI 7, Android 15 işletim sistemine dayanıyor ve 3 Ekim’de resmi olarak tanıtılacak. Ekim ayı sonlarında da cihazlara gelmeye başlayacak . Bu arada, One UI 7 beta programı muhtemelen bu ay başlayacak. One UI 7 güncellemesinin yeni simgeler, yeni kamera uygulaması arayüzü, yeni kilit ekranı, yeni pil simgesi, dinamik ada, bölünmüş hızlı ayarlar ve bildirimler paneli ve fazlasını getirmesi bekleniyor.

Samsung, One UI 7 ile daha detaylı oyun ayarları sunacak