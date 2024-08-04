Samsung, One UI 7 ile daha detaylı oyun ayarları sunacak

One UI 7, Good Lock Oyun Modülü içerecek
Samsung, özellikle genel güçlendirici yapısını yeniden düzenleyecek ve çeşitli kullanıcıların kullanım modellerini dikkate alan ayarlar sağlayacak. Galaxy S24 serisi, ışın izleme teknolojisini destekleyen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos işlemciden güç alıyor; One UI 7 Good Lock Oyun Modülü, oyuncuların ayrıntılı oyun ayarlarına erişmesine yardımcı olacak.
One UI 7 ne zaman yayınlanacak?
One UI 7, Android 15 işletim sistemine dayanıyor ve 3 Ekim’de resmi olarak tanıtılacak. Ekim ayı sonlarında da cihazlara gelmeye başlayacak . Bu arada, One UI 7 beta programı muhtemelen bu ay başlayacak. One UI 7 güncellemesinin yeni simgeler, yeni kamera uygulaması arayüzü, yeni kilit ekranı, yeni pil simgesi, dinamik ada, bölünmüş hızlı ayarlar ve bildirimler paneli ve fazlasını getirmesi bekleniyor.Kaynakça https://r2.community.samsung.com/t5/Community-Guidelines/Samsung-Good-Lock-Game-module-coming-in-One-UI7/m-p/16716275 https://www.neowin.net/news/one-ui-7-may-give-access-to-more-game-settings-with-good-lock-game-module/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.