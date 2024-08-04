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    Samsung, One UI 7 ile daha detaylı oyun ayarları sunacak

    Android 15 tabanlı One UI 7, telefonda oyun oynayanlar için güzel bir özellikle geliyor. Samsung, kullanıcıların daha fazla oyun ayarına erişmesini sağlayacak bir Good Lock modülü üzerinde çalışıyor.
    samsung one ui 7 good lock oyun modülü Tam Boyutta Gör
    Good Lock, Galaxy cihazlarının genel performansını artırmak için çeşitli özelleştirme seçenekleri sunuyor ve belirli Samsung cihazlarında mevcut. Game Booster eklentisi, oyunlar için temel ayarlara ve özelliklere zaten erişebiliyor. Ancak, bu profesyonel oyuncular için yeterli olmuyor. One UI 7 Good Lock Oyun Modülü, karmaşık oyun ayarlarına erişim sağlamayı amaçlıyor.

    One UI 7, Good Lock Oyun Modülü içerecek

    Samsung, özellikle genel güçlendirici yapısını yeniden düzenleyecek ve çeşitli kullanıcıların kullanım modellerini dikkate alan ayarlar sağlayacak. Galaxy S24 serisi, ışın izleme teknolojisini destekleyen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos işlemciden güç alıyor; One UI 7 Good Lock Oyun Modülü, oyuncuların ayrıntılı oyun ayarlarına erişmesine yardımcı olacak.

    One UI 7 ne zaman yayınlanacak?

    One UI 7, Android 15 işletim sistemine dayanıyor ve 3 Ekim’de resmi olarak tanıtılacak. Ekim ayı sonlarında da cihazlara gelmeye başlayacak . Bu arada, One UI 7 beta programı muhtemelen bu ay başlayacak. One UI 7 güncellemesinin yeni simgeler, yeni kamera uygulaması arayüzü, yeni kilit ekranı, yeni pil simgesi, dinamik ada, bölünmüş hızlı ayarlar ve bildirimler paneli ve fazlasını getirmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://r2.community.samsung.com/t5/Community-Guidelines/Samsung-Good-Lock-Game-module-coming-in-One-UI7/m-p/16716275 https://www.neowin.net/news/one-ui-7-may-give-access-to-more-game-settings-with-good-lock-game-module/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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