Tam Boyutta Gör Family Link gibi ebeveyn denetimi uygulamaları, çocukların erişebileceği içeriği sınırlayabiliyor ancak tüm uygulamalarla çalışmıyor. Örneğin; Samsung Internet ve Galaxy Store uygulamaları Family Link kısıtlamalarından etkilenmiyor. One UI 7'deki yeni bir özellik, ebeveynlerin çocukların Samsung tarayıcı ve Galaxy Store uygulamaları aracılığıyla erişebileceği içerikleri yönetmesine olanak tanıyor.

One UI 7, yan tuş için daha fazla özelleştirme getiriyor 1 gün önce eklendi

Uygulama ve oyun için yaş sınırı, müstehcen web içeriklerini kısıtlama

Samsung Internet'te cinsellik ve şiddet içeren siteleri engelleyen içerik filtresi etkinleştirilebiliyor. Samsung, internetteki çok sayıda web sitesi göz önüne alındığında beklendik şekilde filtrenin tüm sitelerde uygulanamayabileceğini belirtiyor. Galaxy Store'daki uygulamalar ve oyunlar için de yaş sınırı ayarlanabiliyor. Bu, kullanıcının Samsung hesabında belirtilen yaşa göre indirebileceği uygulamaları ve oyunları sınırlıyor. Tüm yaşlar, 12+, 16+ ve 18+ seçenekleri mevcut.

One UI’ın eski sürümlerinde bulunmayan yeni içerik kısıtlamaları sayfasına Ayarlar - Dijital Sağlık ve Ebeveyn Denetimleri menüsü altından ulaşılabiliyor. Yeni içerik kısıtlama özellikleri yalnızca Galaxy S25'te görülse de, muhtemelen One UI 7 güncellemesi alacak diğer Samsung cihazlara da gelecek.

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Samsung, One UI 7 ile yeni ebeveyn denetimleri sunuyor