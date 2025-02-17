One UI 7, yan düğme için daha fazla özelleştirme getiriyor

Tam Boyutta Gör One UI 7.0 ile gelen Samsung S25 serisi, yan düğme eylemleri için kapsamlı seçenek listesi sunuyor. Telefon, yan düğmeye basış şeklinize (uzun veya çift) göre birçok işlevi hızlıca yerine getirebiliyor.

Samsung yanıtladı: One UI 7 güncellemesi neden gecikti? 3 gün önce eklendi

Samsung Galaxy S25 yan tuş işlevleri

Tam Boyutta Gör Yan düğmeye uzun basıldığında, istenilen bir yapay zeka asistanının açılmasını sağlayabiliyorsunuz. Varsayılan olarak, Gemini ayarlı. Çift basma için çok daha fazla seçenek var. Yan düğmeye çift bastığınızda telefonun şu işlemleri hızlıca gerçekleştirmesini sağlayabiliyorsunuz:

Kamera: Kamerayı açma, Video kaydetme, Portre çekme, Selfie çekme

Samsung Cüzdan

El Feneri

Büyüteç

Ses Kaydedici: Ses Kaydediciyi açma, Kaydı başlatma

Samsung Notlar: Samsung Notları açma, renklendirme, sesli not kaydetme, not yazma, kalemle yazma

Samsung yakalama: Yapay zeka seçimi, ekran kaydedici, ekran görüntüsü alma

Modlar ve Rutinler: Herhangi bir mod veya rutini başlatma

Uygulamalar: Telefona yüklenen herhangi bir uygulamayı açma

One UI 6.1.1, kullanıcıları birkaç eylemle sınırlandırıyor. Gemini'yi hızlı asistan görünümünde açmayı seçemiyorsunuz. Kamerayı açma var ancak kamerayı açıp portre veya selfie çekme gibi bir işlem yapılacak şekilde ayarlayamıyorsunuz. Bunun dışında Samsung Cüzdan, veya herhangi bir uygulamayı başlatma dışında bir işlev atanamıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

One UI 7, yan tuş için daha fazla özelleştirme getiriyor