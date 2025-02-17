One UI 7, yan düğme için daha fazla özelleştirme getiriyor

Samsung Galaxy S25 yan tuş işlevleri
- Kamera: Kamerayı açma, Video kaydetme, Portre çekme, Selfie çekme
- Samsung Cüzdan
- El Feneri
- Büyüteç
- Ses Kaydedici: Ses Kaydediciyi açma, Kaydı başlatma
- Samsung Notlar: Samsung Notları açma, renklendirme, sesli not kaydetme, not yazma, kalemle yazma
- Samsung yakalama: Yapay zeka seçimi, ekran kaydedici, ekran görüntüsü alma
- Modlar ve Rutinler: Herhangi bir mod veya rutini başlatma
- Uygulamalar: Telefona yüklenen herhangi bir uygulamayı açma
One UI 6.1.1, kullanıcıları birkaç eylemle sınırlandırıyor. Gemini'yi hızlı asistan görünümünde açmayı seçemiyorsunuz. Kamerayı açma var ancak kamerayı açıp portre veya selfie çekme gibi bir işlem yapılacak şekilde ayarlayamıyorsunuz. Bunun dışında Samsung Cüzdan, veya herhangi bir uygulamayı başlatma dışında bir işlev atanamıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer
sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.
Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!