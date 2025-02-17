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    One UI 7, yan düğme için daha fazla özelleştirme getiriyor

    Galaxy S25 serisi, kullanıcıların Google Gemini'ye yan düğmeyle erişmesini sağlayan ilk Samsung telefon ancak One UI 7 güncellemesi sayesinde yan tuş çok daha işlevsel hale geldi.
    One UI 7 Samsung Galaxy S25 yan tuş ne işe yarıyor Tam Boyutta Gör
    One UI 7.0 ile gelen Samsung S25 serisi, yan düğme eylemleri için kapsamlı seçenek listesi sunuyor. Telefon, yan düğmeye basış şeklinize (uzun veya çift) göre birçok işlevi hızlıca yerine getirebiliyor.

    Samsung Galaxy S25 yan tuş işlevleri

    Samsung Galaxy S25 yan düğme işlevleri Tam Boyutta Gör
    Yan düğmeye uzun basıldığında, istenilen bir yapay zeka asistanının açılmasını sağlayabiliyorsunuz. Varsayılan olarak, Gemini ayarlı. Çift basma için çok daha fazla seçenek var. Yan düğmeye çift bastığınızda telefonun şu işlemleri hızlıca gerçekleştirmesini sağlayabiliyorsunuz:
    • Kamera: Kamerayı açma, Video kaydetme, Portre çekme, Selfie çekme
    • Samsung Cüzdan
    • El Feneri
    • Büyüteç
    • Ses Kaydedici: Ses Kaydediciyi açma, Kaydı başlatma
    • Samsung Notlar: Samsung Notları açma, renklendirme, sesli not kaydetme, not yazma, kalemle yazma
    • Samsung yakalama: Yapay zeka seçimi, ekran kaydedici, ekran görüntüsü alma
    • Modlar ve Rutinler: Herhangi bir mod veya rutini başlatma
    • Uygulamalar: Telefona yüklenen herhangi bir uygulamayı açma

    One UI 6.1.1, kullanıcıları birkaç eylemle sınırlandırıyor. Gemini'yi hızlı asistan görünümünde açmayı seçemiyorsunuz. Kamerayı açma var ancak kamerayı açıp portre veya selfie çekme gibi bir işlem yapılacak şekilde ayarlayamıyorsunuz. Bunun dışında Samsung Cüzdan, veya herhangi bir uygulamayı başlatma dışında bir işlev atanamıyor.

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    TheJudgé 1 gün önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 3 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 4 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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