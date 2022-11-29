Galaxy S23, Samsung üretimi Snapdragon 8 Gen 2 ile geliyor

Snapdragon 8 Gen 2 iki farklı sürüm ile gelecek
Bilindiği üzere Samsung, uzun bir süre ABD, Kanada ve Çin dışındaki pazarlarda Exynos çiplerini tercih ediyordu. Ancak Snapdragon işlemcilerin Exynos’a karşı dikkate değer bir performans farkı sunması, Güney Kore merkezli devin planlarını değiştirdi. Bu nedenle, Galaxy S23 serisinin tüm pazarlarda Snapdragon 8 Gen 2 platformundan destek alması bekleniyor.
Bugün RGcloudS isimli bir kaynak, Galaxy S23 serisine güç verecek Snapdragon 8 Gen 2 ile ilgili yeni ayrıntılara yer verdi. Kaynağa göre yaklaşan telefonlar, AB ve AC olmak üzere iki farklı Snapdragon 8 Gen 2 sürümüne ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte işlemcinin AB sürümünün Samsung Foundry'nin 4nm LPE işlem düğümü, AC sürümünün ise TSMC’nin N4P düğümünü temel alması bekleniyor. Böylece yeni sürüm, Snapdragon 8 Gen 2'nin Cortex X3 Prime çekirdeğinde 3.2GHz'den 3.32GHz'e kadar saat hızı artışı sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam