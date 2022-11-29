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    Anlık Bildirim

    Galaxy S23, Samsung üretimi Snapdragon 8 Gen 2 ile geliyor

    Samsung, yaklaşan Galaxy S23 serisinde şaşırtıcı bir değişikliğe imza atacak gibi gözüküyor. Güney Kore merkezli dev, yaklaşan telefonlar için özel bir Snapdragon 8 Gen 2 sürümü üretebilir.
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    Galaxy S23, Samsung üretimi Snapdragon 8 Gen 2 ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon sektörünün başarılı isimlerinden Samsung, bir sonraki amiral gemisi Galaxy S23 serisi üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Hatırlamak gerekirse geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefonların saat hızları yükseltilen özel bir Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile donatılacağını ortaya çıkarmıştı. Şimdi de yeni bir sızıntı, bu özelleştirilen yonga setinin Samsung Foundry tarafından üretileceğine işaret ediyor.

    Snapdragon 8 Gen 2 iki farklı sürüm ile gelecek

    Bilindiği üzere Samsung, uzun bir süre ABD, Kanada ve Çin dışındaki pazarlarda Exynos çiplerini tercih ediyordu. Ancak Snapdragon işlemcilerin Exynos’a karşı dikkate değer bir performans farkı sunması, Güney Kore merkezli devin planlarını değiştirdi. Bu nedenle, Galaxy S23 serisinin tüm pazarlarda Snapdragon 8 Gen 2 platformundan destek alması bekleniyor.

    Bugün RGcloudS isimli bir kaynak, Galaxy S23 serisine güç verecek Snapdragon 8 Gen 2 ile ilgili yeni ayrıntılara yer verdi. Kaynağa göre yaklaşan telefonlar, AB ve AC olmak üzere iki farklı Snapdragon 8 Gen 2 sürümüne ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte işlemcinin AB sürümünün Samsung Foundry'nin 4nm LPE işlem düğümü, AC sürümünün ise TSMC’nin N4P düğümünü temel alması bekleniyor. Böylece yeni sürüm, Snapdragon 8 Gen 2'nin Cortex X3 Prime çekirdeğinde 3.2GHz'den 3.32GHz'e kadar saat hızı artışı sunacak.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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