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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung parmak hareketinizle kablosuz şarj üretecek

    Samsung’un üzerinde çalıştığı ilginç yüzük tasarımı; içerisinde yer alan manyetik hareketli parça sayesinde enerji üretmesini ve bunu da kablosuz olarak aktarmasını sağlıyor.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung parmak hareketinizle kablosuz şarj üretecek
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    Bugün mobil cihazlarımızı şarj edebilmek için şarj adaptörü veya taşınabilir şarj istasyonu taşımamız zorunlu. Bunun haricinde dinamo tarzında bazı çözümler olsa da kısa süreli olmaktan ileri gidemiyor.

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    Samsung bir devrim peşinde

    Samsung’un patentini aldığı bir yüzük ise devrimin habercisi olabilir. Bu yüzük parmağınızın hareketi ile enerji üretiyor ve sonrasında ürettiği enerjiyi özel plakası üzerinden telefonunuzu kablosuz olarak şarj etmek için kullanıyor.

    Ayrıca Bkz. "The Walking Dead’in yapımcısı, Rick Grimes filminin muhteşem olacağını söyledi"

    Yüzük içerisinde manyetik bir disk yer alıyor ve eliniz hareket ettikçe enerji üretiyor. Hareket haricinde vücudunuzun ısısını da enerjiye çevirebiliyor. Bu enerji minik bataryada saklanıyor ve kablosuz olarak telefonunuzu şarj edebiliyor.

    Aslında hareketten enerji üretmek kol saati gibi ürünlerde mevcut ancak Samsung oldukça fütüristik bir proje geliştirmiş. Küçük bir yüzüğün el hareketlerinden telefonu üstelik kablosuz şarj edecek enerji üretebilmesi kısa vadede görebileceğimiz bir şey değil. Diğer taraftan parmağınızda sürekli radyasyon yayan bir nesnenin olması da rahatsızlık unsuru olacaktır. Yine de gelecek dönemde daha farklı ve büyük şarj cihazlarının önünü açabilir.



    https://www.phonearena.com/news/samsung-patents-self-powered-wireless-charger-ring_id128705 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Delikanlıların geceleri telefonları kablosuz 100'ü vurur :)
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Delikanlıların geceleri telefonları kablosuz 100'ü vurur :)
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
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    Mr.Chesterfield 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Böyle ilginç teknolojilerle gelin işte yav.
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    Feyzuli 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Salladıkça dolan fenerler 20 seneyi aşkın süredir var. Allahın bir akıllısı telefona aparat üretmedi.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nokia 3310lardan şimdiki teknolojiye ilerleyen zamanlarda daha neler olacak
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    VaporWave (Emre ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel düşünülmüş, tebrikler.
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