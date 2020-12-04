Samsung parmak hareketinizle kablosuz şarj üretecek

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Bugün mobil cihazlarımızı şarj edebilmek için şarj adaptörü veya taşınabilir şarj istasyonu taşımamız zorunlu. Bunun haricinde dinamo tarzında bazı çözümler olsa da kısa süreli olmaktan ileri gidemiyor.

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Samsung şeffaf ekranlı bir telefon üzerinde çalışıyor

Samsung bir devrim peşinde

Samsung’un patentini aldığı bir yüzük ise devrimin habercisi olabilir. Bu yüzük parmağınızın hareketi ile enerji üretiyor ve sonrasında ürettiği enerjiyi özel plakası üzerinden telefonunuzu kablosuz olarak şarj etmek için kullanıyor.

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Yüzük içerisinde manyetik bir disk yer alıyor ve eliniz hareket ettikçe enerji üretiyor. Hareket haricinde vücudunuzun ısısını da enerjiye çevirebiliyor. Bu enerji minik bataryada saklanıyor ve kablosuz olarak telefonunuzu şarj edebiliyor.

Aslında hareketten enerji üretmek kol saati gibi ürünlerde mevcut ancak Samsung oldukça fütüristik bir proje geliştirmiş. Küçük bir yüzüğün el hareketlerinden telefonu üstelik kablosuz şarj edecek enerji üretebilmesi kısa vadede görebileceğimiz bir şey değil. Diğer taraftan parmağınızda sürekli radyasyon yayan bir nesnenin olması da rahatsızlık unsuru olacaktır. Yine de gelecek dönemde daha farklı ve büyük şarj cihazlarının önünü açabilir.

https://www.phonearena.com/news/samsung-patents-self-powered-wireless-charger-ring_id128705

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