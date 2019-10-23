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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung parmak izi okuyucu hatasını düzeliyor

    Pek çok bankacılık devinin uygulamalarını Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 sahiplerine kapatmasına neden olan parmak izi okuyucu hatası için güncelleme dağıtıma başladı.
    2 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung parmak izi okuyucu hatasını düzeliyor
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    Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serilerindeki ultrason tabanlı parmak izi okuyucunun, ekrana uygulanan basit koruyucular ile kolay bir şekilde bypass edilmesi gündem olmuştu. Kötü niyetli kişilere kolayca sızma imkânı veren hata nedeniyle pek çok bankacılık devi uygulamalarını bu telefonlar için erişime kapatmıştı.

    Yama geldi

    Samsung; ultrason dalgaları yayarak parmak izinin 3 boyutlu haritasını çıkaran sensörün aradaki silikon ekran koruyucusu nedeniyle yanlış haritalama yaptığını ve kayıtlı olmayan kullanıcıları da kabul ettiğini açıklamıştı. Optik parmak izi okuma yapan Galaxy A serisinde ise bir problem yaşanmıyor.

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    Nihayet aradan çok fazla zaman geçmeden ve mağduriyet yaşanmadan hatayı telafi edecek yama güncellemesi dağıtıma başladı. Bölge bölge güncellemenin amiral gemilerine ulaşacağı ifade ediliyor.

    Yama güncellemesi yanlış haritalama hatasını giderirken kayıtlı olan tüm parmak izlerini de siliyor. Bu bakımdan güncellemeyi kurduktan sonra kullanıcıların parmak izlerini tekrar sisteme tanıtmaları gerekiyor.



    https://www.phonearena.com/news/Samsung-update-fingerprint-issue-Galaxy-S10-Note-10_id119887 Yorum Yaz
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    Marrusia 2 sa. en beğenilen
    Iphonedoyu izleyin boyle birsey olmadigini anlarsiniz.
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    AqRaMa 1 sa.
    ortada büyük bir problem yok
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    12 Angry Men 2 sa.
    Böyle bir hatayı apple yapsaydı burayı yıkarlardı ama samsung yapınca sesleri çıkmıyor.

    Samsungu severım ama iphonedo'nun note+ hakkındaki yorumlarını gorunce soğudum.
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    crazywinner3 2 sa. 12 Angry Men
    Ortalığı yıkacak kadar büyük bir bug değil çünkü. Iphonedo hakkında video çekti izleyebilirsin.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Marrusia 2 sa. en beğenilen
    Iphonedoyu izleyin boyle birsey olmadigini anlarsiniz.
    Yanıtla +5
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