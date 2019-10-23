Samsung parmak izi okuyucu hatasını düzeliyor

Tam Boyutta Gör

Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serilerindeki ultrason tabanlı parmak izi okuyucunun, ekrana uygulanan basit koruyucular ile kolay bir şekilde bypass edilmesi gündem olmuştu. Kötü niyetli kişilere kolayca sızma imkânı veren hata nedeniyle pek çok bankacılık devi uygulamalarını bu telefonlar için erişime kapatmıştı.

Yama geldi

Samsung; ultrason dalgaları yayarak parmak izinin 3 boyutlu haritasını çıkaran sensörün aradaki silikon ekran koruyucusu nedeniyle yanlış haritalama yaptığını ve kayıtlı olmayan kullanıcıları da kabul ettiğini açıklamıştı. Optik parmak izi okuma yapan Galaxy A serisinde ise bir problem yaşanmıyor.

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Nihayet aradan çok fazla zaman geçmeden ve mağduriyet yaşanmadan hatayı telafi edecek yama güncellemesi dağıtıma başladı. Bölge bölge güncellemenin amiral gemilerine ulaşacağı ifade ediliyor.

Yama güncellemesi yanlış haritalama hatasını giderirken kayıtlı olan tüm parmak izlerini de siliyor. Bu bakımdan güncellemeyi kurduktan sonra kullanıcıların parmak izlerini tekrar sisteme tanıtmaları gerekiyor.

https://www.phonearena.com/news/Samsung-update-fingerprint-issue-Galaxy-S10-Note-10_id119887