Samsung rakibi Huawei’ye yonga üretecek ancak bir şartla!

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Geçen yılın ortalarına doğru Huawei’nin akıllı telefon pazarında Apple’ı geçerek ikinciliğe yükseleceği, bu yıl ise Samsung’u geçerek liderliğe yükseleceği açıklamaları gündeme geliyordu. Ne var ki ABD’nin beklenmedik ambargosu karşısında Huawei büyük bir darbe aldı.

Samsung’dan ilginç teklif

Huawei sadece ABD kaynaklı şirketlerden hizmet alabilmek için yetkili makam iznine bağlanmakla kalmadı, ABD ekipmanı kullanan yabancı şirketlerle iş yapabilmek için de onay almaya zorlandı. Mobil cihaz ve telekom sektöründe hizmetlerin geneli ABD kaynaklı veya ABD ekipmanı barındıran firmalarca sağlandığı için Huawei çok büyük bir darboğaza doğru gitmeye başladı.

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Google, Intel, Qualcomm gibi firmalardan hizmet alımı onaya bağlanan firma TSMC gibi yabancı firmalara da iş yaptıramaz hale geldi. Bunun sonucunda sağ kolu sayılan Kirin işlemcilerin ve ayrıca 5G modemlerin üretimi de sıkıntıya girdi.

Çin hükümetinin devasa yatırımları ile Çinli girişimler de işlemci, bellek üretmeye veya döküm yapmaya başlamış olsalar da Huawei için henüz yeterli seviyede değiller. Hem akıllı telefon pazarında hem de telekom pazarında Huawei’nin çok daha fazlasına ihtiyacı var.

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Gelen bilgilere göre Samsung, rakibi Huawei’ye özel bir döküm anlaşması sundu. Samsung kapasite anlamında dünyanın en büyük, gelir anlamında ise ikinci büyük döküm firması durumunda. Döküm işlemlerinde kullandığı EUV litografi cihazları Hollandalı ASML tarafından sağlanıyor. Test ekipmanlarını ise Japon firmalarından temin ediyor. Yani ABD’nin ekipman sınırlamasından kurtulmuş oluyor.

Huawei’nin zorda kaldığı bir dönemde yardım elini uzatan Samsung, Kirin yonga seti ve 5G modemler için döküm tesislerini açmayı teklif etti. Bu teklif Huawei için çok önemli zira 1 milyon 5G baz istasyonu hedefinde sıkıntıları aşmasını sağlayacak.

Bununla birlikte Samsung da rakibinden fedakarlık istiyor. Akıllı telefon pazarı Samsung için çok önemli ve pazar payından çalan Huawei’nin bazı pazarlarda etkisini azaltmasını istiyor. Huawei’nin azalan payı ise otomatikman Samsung’a geçmiş olacak. Böylece hem Huawei hem de Samsung kazanmış olacak.

Akıllı telefon pazarında bugüne kadar gündeme gelmiş en ilginç anlaşmalardan birisi olmaya aday Samsung-Huawei ortaklığı için henüz resmi bir açıklama yok ve Huawei’nin red cevabı vermesi de ihtimal dahilinde. Bununla birlikte red cevabı verirse MediaTek’in işlemcilerini ve Samsung’un da modemlerini kullanma ihtimali ortaya çıkacak.

https://www.gizmochina.com/2020/06/13/samsung-could-manufacture-huaweis-5g-chips-in-return-for-smartphone-market-share/

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