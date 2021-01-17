Samsung S Pen desteği daha fazla cihaza gelecek

Samsung Note ekosisteminin ikonik simgelerinden olan S Pen ekran kalemi son dönemde farklı kategorilerde kendisine yer buldu. Tablet ve dizüstü bilgisayar pazarında farklılaşmak adına S Pen kullanan Samsung şimdi akıllı telefonlarına da bunu sunmaya hazırlanıyor.

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Samsung’un Galaxy Note serisi haricinde S Pen ekran kalemini kullanmadığı biliniyor. Bir ara Galaxy A81 modelinde kullansa da Galaxy Note 10 Lite ismini aldığı için dışarı çıkmamış oldu. Galaxy S21 Ultra bu açıdan bir ilkti.

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Samsung yaptığı hamleyi akıllı telefon bölümünde sürdürmeyi düşünüyor. Firma yakın gelecekte S Pen ekran kalemini farklı cihaz kategorilerine de sunacağını açıkladı ancak bunların hangisi olduğunu söylemedi.

İlk adayın Galaxy Z Fold 3 olduğu daha önce dile getirilmişti. Katlanabilir ekranların giderek popüler olduğu bu dönemde S Pen desteği farklılaşmalarına yardım edecek. Diğer taraftan Galaxy A serisine bir dokunuş gelir mi belirsiz ancak olursa üst seviye bir modelde kullanılacaktır.

https://www.engadget.com/samsung-expanding-s-pen-support-063753726.html

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