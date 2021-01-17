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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung S Pen desteği daha fazla cihaza gelecek

    Akıllı telefon tarafında Galaxy Note serisine özgü kalan S Pen teknolojisi Galaxy S 21 Ultra ile birlikte yeni maceralara yelken açıyor. Yakın zamanda farklı cihazlarda da S Pen desteği olacak.
    3 sa.
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    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung S Pen desteği daha fazla cihaza gelecek

    Samsung Note ekosisteminin ikonik simgelerinden olan S Pen ekran kalemi son dönemde farklı kategorilerde kendisine yer buldu. Tablet ve dizüstü bilgisayar pazarında farklılaşmak adına S Pen kullanan Samsung şimdi akıllı telefonlarına da bunu sunmaya hazırlanıyor.

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    Galaxy S21 Ultra ilk adım olacak

    Samsung’un Galaxy Note serisi haricinde S Pen ekran kalemini kullanmadığı biliniyor. Bir ara Galaxy A81 modelinde kullansa da Galaxy Note 10 Lite ismini aldığı için dışarı çıkmamış oldu. Galaxy S21 Ultra bu açıdan bir ilkti.

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    Samsung yaptığı hamleyi akıllı telefon bölümünde sürdürmeyi düşünüyor. Firma yakın gelecekte S Pen ekran kalemini farklı cihaz kategorilerine de sunacağını açıkladı ancak bunların hangisi olduğunu söylemedi.

    İlk adayın Galaxy Z Fold 3 olduğu daha önce dile getirilmişti. Katlanabilir ekranların giderek popüler olduğu bu dönemde S Pen desteği farklılaşmalarına yardım edecek. Diğer taraftan Galaxy A serisine bir dokunuş gelir mi belirsiz ancak olursa üst seviye bir modelde kullanılacaktır.



    https://www.engadget.com/samsung-expanding-s-pen-support-063753726.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    trustrank

    wqe

    9 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    16 saat önce
    Xandive

    damn

    16 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Windows10 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    sen de çıkart kardeşim, yapabiliyorsan.
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    TheJudgé 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar çıkartıcak yeni teknoloji bulamayınca bol bol kamera ve kalem flan eklemeye başladılar ,
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