Samsung Galaxy S25, Qi 2.1 şarjı destekleyen ilk akıllı telefon serisi

Ancak, Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra’nın Qi 2.1 şarjı benimsenin şimdilik pek bir avantajı yok. Samsung’un kullanıcılarına mükemmel hizalama sunan Qi2 ve MagSafe aksesuarlarını kullanmaları için resmi bir yol sağlayan kendi mıknatıslı kılıflarını satmak için bu güncellenmiş standardı kullandığı iddia ediliyor. Şarj hızında bir artış sağlamıyor. WPC, Galaxy S25 serisini 15W maksimum şarj hızıyla listeliyor; bu da manyetik hizalamaya sahip olsalar bile kullanıcıların çoğu kablosuz şarj cihazından alacağı hız anlamına geliyor.
Tabii ki bu, Samsung telefonlarının kablosuz şarj yoluyla ulaşabileceği gerçek maksimum güç olduğu anlamına gelmiyor. iPhone 16 serisi, seçili aksesuarlar aracılığıyla 25W'a kadar şarjı desteklemesine rağmen WPC, Apple’ın cihazlarını 15W maksimum şarj hızlarıyla listeliyor. Samsung S25 serisi için 25W’a kadar şarjı destekleyen manyetik kablosuz şarj aksesuarları henüz satışa çıkmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)