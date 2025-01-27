Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25, Qi 2.1 şarjı destekleyen ilk akıllı telefon serisi

    Wireless Power Consortium'un (WPC) açıklamasına göre, Samsung'un yeni Galaxy S25 serisi, Qi 2.1 şarjı destekleyen ilk akıllı telefonlar olma özelliğini taşıyor. 
    Samsung Galaxy S25 Qi 2.1 kablosuz şarj desteği Tam Boyutta Gör
    CES 2025’te duyurulan Qi 2.1, Qi standardının en yeni sürümü ve akıllı telefon üreticilerinin mıknatısları akıllı telefona yerleştirmek yerine kılıfa aktarmalarına olanak tanıyan Qi2'nin bir uzantısı olan Qi2 Ready için destek sağlıyor. Galaxy S25 serisi de Qi 2.1 şarj desteğiyle gelen ilk akıllı telefonlar.

    Ancak, Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra’nın Qi 2.1 şarjı benimsenin şimdilik pek bir avantajı yok. Samsung’un kullanıcılarına mükemmel hizalama sunan Qi2 ve MagSafe aksesuarlarını kullanmaları için resmi bir yol sağlayan kendi mıknatıslı kılıflarını satmak için bu güncellenmiş standardı kullandığı iddia ediliyor. Şarj hızında bir artış sağlamıyor. WPC, Galaxy S25 serisini 15W maksimum şarj hızıyla listeliyor; bu da manyetik hizalamaya sahip olsalar bile kullanıcıların çoğu kablosuz şarj cihazından alacağı hız anlamına geliyor.

    Tabii ki bu, Samsung telefonlarının kablosuz şarj yoluyla ulaşabileceği gerçek maksimum güç olduğu anlamına gelmiyor. iPhone 16 serisi, seçili aksesuarlar aracılığıyla 25W'a kadar şarjı desteklemesine rağmen WPC, Apple’ın cihazlarını 15W maksimum şarj hızlarıyla listeliyor. Samsung S25 serisi için 25W’a kadar şarjı destekleyen manyetik kablosuz şarj aksesuarları henüz satışa çıkmadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 7 saat önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    digiturk gelişmiş kurulum ayarları yanık kokusu zehirler mi ghost recon breakpoint türkçe yama kısa mesafede fan çalışması iphone sim kart yuvası açılmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 12 SE
    Huawei Nova 12 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum