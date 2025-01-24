Samsung Galaxy S25 serisi için üçlü kablosuz şarj aksesuarı duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Yapay zekânın ön planda olduğu Galaxy S25 serisinin tanımının ardından, amiral gemilerine eşlik edecek aksesuarlar da ortaya çıkmaya başladı. Samsung yeni serisi için 3 farklı aksesuarını piyasaya sürüyor.

Samsung üçü bir arada kablosuz şarj aksesuarı

Ultra Clear Magnet Case adıyla tanıtılan yeni kılıf telefonların tasarımını kapatmayacak şekilde hazırlanmış. Kilit noktası arka kısımda manyetik bir alan olması. Bu sayede firmanın kablosuz şarj plakalarına kolayca yapılıyor. Kılıfın fiyatı 14.99$.

Samsung Galaxy S25 Ultra, S25+ ve S25 Türkiye fiyatı açıklandı 1 gün önce eklendi

Kılıfa uygun ilk şarj plakası ise Magnetic Wireless Charger adındaki ürün oldu. Ürünün bir de araç içinde kullanılan bir versiyonu da mevcut. Bu plakanın fiyatı 29.99$. Araç içi manyetik şarj plakası ise 69.99$ fiyat etiketine sahip.

3-in-1 Magnetic Wireless Charger modeli ise aynı anda hem akıllı telefonunuzu hem akıllı saatinizi hem de kulaklığınızı şarj edebiliyor. Qi2 standardı ile uyumlu olan üçlü setin fiyatı henüz açıklanmadı. Bu ürünlerin ne zaman ülkemize geleceği bilinmiyor ancak farklı kılıflar şu anda satışa sunulmuş durumda.

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Samsung üçlü bir kablosuz şarj cihazı duyurdu