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    Samsung Galaxy S25 serisi için üçlü kablosuz şarj aksesuarı duyuruldu

    Samsung Galaxy S25 amiral gemisi serisinin resmi aksesuarları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Bunlar henüz ülkemizde olmayan kılıf, kablosuz şarj ve üçlü şarj aksesuarından oluşuyor.  
    Samsung Galaxy S25 Tam Boyutta Gör
    Yapay zekânın ön planda olduğu Galaxy S25 serisinin tanımının ardından, amiral gemilerine eşlik edecek aksesuarlar da ortaya çıkmaya başladı. Samsung yeni serisi için 3 farklı aksesuarını piyasaya sürüyor. 

    Samsung üçü bir arada kablosuz şarj aksesuarı

    Ultra Clear Magnet Case adıyla tanıtılan yeni kılıf telefonların tasarımını kapatmayacak şekilde hazırlanmış. Kilit noktası arka kısımda manyetik bir alan olması. Bu sayede firmanın kablosuz şarj plakalarına kolayca yapılıyor. Kılıfın fiyatı 14.99$.

    Kılıfa uygun ilk şarj plakası ise Magnetic Wireless Charger adındaki ürün oldu. Ürünün bir de araç içinde kullanılan bir versiyonu da mevcut. Bu plakanın fiyatı 29.99$. Araç içi manyetik şarj plakası ise 69.99$ fiyat etiketine sahip. 

    3-in-1 Magnetic Wireless Charger modeli ise aynı anda hem akıllı telefonunuzu hem akıllı saatinizi hem de kulaklığınızı şarj edebiliyor. Qi2 standardı ile uyumlu olan üçlü setin fiyatı henüz açıklanmadı. Bu ürünlerin ne zaman ülkemize geleceği bilinmiyor ancak farklı kılıflar şu anda satışa sunulmuş durumda. 

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