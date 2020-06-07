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    Samsung, sanal asistan Bixby'nin yeteneklerini geliştirdi

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, sanal asistanını geliştirmeye devam devam ediyor. Bixby, daha iyi TV entegrasyonu ve Hızlı Komut paylaşımı gibi yeni özelliklerle güncellendi.
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung, sanal asistan Bixby'nin yeteneklerini geliştirdi
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    Sanal asistan Bixby henüz Samsung'un beklentilerini karşılayamamış olabilir ancak Güney Koreli şirket Google'ın hazır çözümünü kullanmak yerine kendi hizmetini geliştirmeyi tercih ediyor.

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    Samsung, sanal asistanının yeteneklerini ciddi şekilde artıran yeni bir güncelleme yayınladı. Bixby'nin son sürümü, kullanıcıların mobil cihazları üzerinden Samsung TV'lerle (2020 veya sonraki modelleri) etkileşime girmelerine olanak sağlıyor.

    Samsung, sanal asistan Bixby'nin yeteneklerini geliştirdi
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    Daha donanımlı hale geldi

    Sanal asistana Hızlı Komutlar'ı diğer kişilerle paylaşma özelliği de eklendi. Ayrıca artık Bixby ile yaptığınız konuşmaları gözden geçirebilecek ve dijital asistanla olan geçmişteki tüm etkileşimlerinizi temizleyebileceksiniz.

    Bixby'nin 2.3.19.10 numaralı en son sürümünü uygulamadaki Güncellemeler bölümü aracılığıyla veya Galaxy Store üzerinden cihazınıza yükleyebilirsiniz.



    https://www.sammobile.com/news/bixby-update-finder-integration-sharable-quick-commands Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa.
    Google asistanı kullanıyorum bu samsung hala taş devrinde.
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    ozhanbayram (Ozhan BAYRAM) 3 sa.
    Samsung tan bir bok olmaz Huawei bile ondan önce Türkçe birşeyler çıkartır. Yıllarımızı verdik hala yok
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    FoBç (Fırat Orak) 4 sa. yeni yorumcu
    Android sanal asistanını ne kadar geliştirirse geliştirsin bir siri potansiyeli bekliyorum tabi
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    emrhyldrm (emrah yıldırım) 4 sa.
    2 sene note 8 kullandım. Türkçe destek gelecek diye bekledik ama nafile. İphone 11 Siri ile devam.
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    whoisata 4 sa.
    Dilimizi bilmediği sürece bize ne
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    danlabilic (Danla Bilic) 5 sa.
    biraz geç kalınmış olsa da s voice gibi yarım yamalak bırakılıp kaderine terk edilmesinden iyidir, inş devamı da gelir
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