Samsung, sanal asistan Bixby'nin yeteneklerini geliştirdi

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Sanal asistan Bixby henüz Samsung'un beklentilerini karşılayamamış olabilir ancak Güney Koreli şirket Google'ın hazır çözümünü kullanmak yerine kendi hizmetini geliştirmeyi tercih ediyor.

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Samsung, sanal asistanının yeteneklerini ciddi şekilde artıran yeni bir güncelleme yayınladı. Bixby'nin son sürümü, kullanıcıların mobil cihazları üzerinden Samsung TV'lerle (2020 veya sonraki modelleri) etkileşime girmelerine olanak sağlıyor.

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Daha donanımlı hale geldi

Sanal asistana Hızlı Komutlar'ı diğer kişilerle paylaşma özelliği de eklendi. Ayrıca artık Bixby ile yaptığınız konuşmaları gözden geçirebilecek ve dijital asistanla olan geçmişteki tüm etkileşimlerinizi temizleyebileceksiniz.

Bixby'nin 2.3.19.10 numaralı en son sürümünü uygulamadaki Güncellemeler bölümü aracılığıyla veya Galaxy Store üzerinden cihazınıza yükleyebilirsiniz.

https://www.sammobile.com/news/bixby-update-finder-integration-sharable-quick-commands

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