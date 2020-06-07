Samsung, sanal asistan Bixby'nin yeteneklerini geliştirdi

Sanal asistan Bixby henüz Samsung'un beklentilerini karşılayamamış olabilir ancak Güney Koreli şirket Google'ın hazır çözümünü kullanmak yerine kendi hizmetini geliştirmeyi tercih ediyor.İlginizi Çekebilir Google iki yıldır unuttuğu Snapseed'i yeniden hatırladı
Ayrıca Bkz. "Dropbox bir şifre yöneticisini test ediyor"
Samsung, sanal asistanının yeteneklerini ciddi şekilde artıran yeni bir güncelleme yayınladı. Bixby'nin son sürümü, kullanıcıların mobil cihazları üzerinden Samsung TV'lerle (2020 veya sonraki modelleri) etkileşime girmelerine olanak sağlıyor.
Daha donanımlı hale geldi
Sanal asistana Hızlı Komutlar'ı diğer kişilerle paylaşma özelliği de eklendi. Ayrıca artık Bixby ile yaptığınız konuşmaları gözden geçirebilecek ve dijital asistanla olan geçmişteki tüm etkileşimlerinizi temizleyebileceksiniz.
Bixby'nin 2.3.19.10 numaralı en son sürümünü uygulamadaki Güncellemeler bölümü aracılığıyla veya Galaxy Store üzerinden cihazınıza yükleyebilirsiniz.
https://www.sammobile.com/news/bixby-update-finder-integration-sharable-quick-commands Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: