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    Samsung sektörde ilk kez bir belleği EUV ile üretti

    Daha çok işlemci ve grafik kartı tarafında sıkça duyduğumuz EUV üretim yöntemi ilk kez RAM bellek yongalarına da uygulanacak. Samsung hatları devreye sokmuş durumda.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung sektörde ilk kez bir belleği EUV ile üretti

    Yarı iletken dünyasında üretim süreçleri oldukça gelişti ve 5nm süreci artık verimliliğe ulaştı. Süreçleri geliştirmenin yanında üreticiler yonga üzerine desen işleme tekniklerini de geliştiriyor. EUV bunun ulaştığı son nokta.

    İlk EUV üretimi bellek

    EUV tanımı ekstrem ultraviyole anlamına geliyor ve bu dalga boylarında ışık kaynağının gönderilmesini sağlıyor. EUV teknolojisi silika katmanlara daha verimli ve daha yoğun desen basılmasını sağlıyor. Böylece çok daha iyi yongalar elde ediliyor. 13.5nm dalga boyuna ulaşan EUV radyasyonu önceki ekzimer lazer teknolojilere göre 10 kat daha kısa.

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    EUV üretim teknolojisini ağırlıklı olarak işlemci ve ekran kartı tarafında görüyorduk zira yarı iletken sektörünün yoğun kullanımı burada gerçekleşiyordu. Tasarımcılar daha verimli ve hızlı üretim için daha pahalı olan EUV teknolojisini tercih ediyordu.

    Samsung ilk kez EUV teknolojisini bellek sektörüne de sunmaya başladı. Firmanın 16Gb LPDDR5 mobil modülleri 7nm EUV teknolojisine sahip ilk modül olma özelliğinde. 12Gb modüllere göre yüzde 16 daha fazla bant genişliği sunarak 6.4Gbps seviyesine çıkabilen bellek ayrıca daha az yer kaplıyor. Bu modülleri barındıran 16GB bellek paketi yüzde 30 daha ince.

    Samsung; EUV teknolojisi sayesinde RAM belleklerin ölçeklendirilmesi konusunda önemli bir engelin aşıldığını belirtiyor. İlk EUV bellekler muhtemelen Galaxy S21 modellerinde kullanılacak ancak firma rakiplerine de bu bellekleri sunmuş durumda.



    https://www.engadget.com/samsung-mobile-memory-euv-production-202043604.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 (EEEE 55555) 2 sa.
    büyük güneş parlamasında puf olacak olan donanımlar bu olsa gerek !
    1 Yanıt Yanıtla
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    V4LKyR 2 sa. SEO19
    Niye öyle bir şey olsun ki reis.
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