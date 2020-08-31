Samsung sektörde ilk kez bir belleği EUV ile üretti

Yarı iletken dünyasında üretim süreçleri oldukça gelişti ve 5nm süreci artık verimliliğe ulaştı. Süreçleri geliştirmenin yanında üreticiler yonga üzerine desen işleme tekniklerini de geliştiriyor. EUV bunun ulaştığı son nokta.

İlk EUV üretimi bellek

EUV tanımı ekstrem ultraviyole anlamına geliyor ve bu dalga boylarında ışık kaynağının gönderilmesini sağlıyor. EUV teknolojisi silika katmanlara daha verimli ve daha yoğun desen basılmasını sağlıyor. Böylece çok daha iyi yongalar elde ediliyor. 13.5nm dalga boyuna ulaşan EUV radyasyonu önceki ekzimer lazer teknolojilere göre 10 kat daha kısa.

İlginizi Çekebilir

7000mAh bataryalı Galaxy M51 satışa çıkıyor

Ayrıca Bkz. "Taşınabilir SSD ve WiFi 6 bu projede bir araya geliyor"

EUV üretim teknolojisini ağırlıklı olarak işlemci ve ekran kartı tarafında görüyorduk zira yarı iletken sektörünün yoğun kullanımı burada gerçekleşiyordu. Tasarımcılar daha verimli ve hızlı üretim için daha pahalı olan EUV teknolojisini tercih ediyordu.

Samsung ilk kez EUV teknolojisini bellek sektörüne de sunmaya başladı. Firmanın 16Gb LPDDR5 mobil modülleri 7nm EUV teknolojisine sahip ilk modül olma özelliğinde. 12Gb modüllere göre yüzde 16 daha fazla bant genişliği sunarak 6.4Gbps seviyesine çıkabilen bellek ayrıca daha az yer kaplıyor. Bu modülleri barındıran 16GB bellek paketi yüzde 30 daha ince.

Samsung; EUV teknolojisi sayesinde RAM belleklerin ölçeklendirilmesi konusunda önemli bir engelin aşıldığını belirtiyor. İlk EUV bellekler muhtemelen Galaxy S21 modellerinde kullanılacak ancak firma rakiplerine de bu bellekleri sunmuş durumda.

https://www.engadget.com/samsung-mobile-memory-euv-production-202043604.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.