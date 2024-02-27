Samsung, yapay zeka için en yüksek kapasiteli bellek çipini tanıttı: HBM3E 12H

Samsung, 36 GB HBM3E 12H belleğini tanıttı
Bilemeyenler için HBM bellekler, her biri bir yığın veya katman olarak adlandırılan dikey olarak istiflenmiş birden fazla DRAM modülünden oluşuyor. Samsung'un yeni HBM3E 12H modülünde her bir DRAM modülü 24 gigabit (Gb) kapasiteye sahip, yani 3 gigabyte'a (GB) eşdeğer ve bunlardan on iki tane var. Böylelikle toplam kapasite de 36 GB oluyor.
Samsung'a göre, paket gereksinimlerini karşılamak üzere 12 yığınlı HBM3E'nin 8 yığınlı olanlarla aynı yüksekliğe sahip olmasını sağlamak için TC NCF (thermal compression non-conductive film) tekniği uygulandı. Bu sayede istifler arasındaki boşluğun sadece mikrometreye düşürüldüğü belirtiliyor. Samsung’a göre 12 istifli HBM3E'nin 8 istifli HBM3'e kıyasla dikey olarak yüzde 20'den fazla yoğun olması sağlanmış.
İşin performans tarafında ise HBM3E 12H için Samsung, yapay zeka eğitiminin ortalama hızının yüzde 34 oranında arttığını ve çıkarım hizmetlerinin eşzamanlı kullanıcı sayısının HBM3 8H'ye kıyasla 11,5 kat arttığını belirtiyor. Samsung halihazırda müşterilerine HBM3E 12H örnekleri sağlamaya başlamış durumda ve bu yılın ikinci yarısında seri üretime geçilmesi hedefleniyor. HBM3E 12H bellekler sayesinde Samsung, SK Hynix ve Micron'a karşı elini güçlendirmiş oldu. Bu bellekler özellikle yapay zeka GPU'larında kullanılacak.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-launches-36gb-hbm3e-12h-dram/ https://news.samsung.com/global/samsung-develops-industry-first-36gb-hbm3e-12h-dram Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.