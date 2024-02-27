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    Samsung, yapay zeka için en yüksek kapasiteli bellek çipini tanıttı: HBM3E 12H

    Yarı iletken bellek yongalarında dünya lideri Samsung, sektörün ilk 12 yığınlı HBM3E DRAM yongasını geliştirdiğini duyurdu. Yeni bellek, dünyanın bugüne kadarki en yüksek kapasiteli HBM belleği oldu.
    Samsung, sektörün ilk 36 GB HBM3E 12H belleğini geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Samsung, sektörün ilk 12 yığınlı HBM3E DRAM'ini geliştirdiğini ve bu sayede bugüne kadarki en yüksek kapasiteye sahip yüksek bant genişlikli belleği (HBM) ürettiğini duyurdu. Yarı iletken bellek yongalarında dünya lideri Samsung, HBM3E 12H ile birlikte bant genişliği ve kapasiteyi HBM3'e kıyasla yüzde 50 oranında yükselttiğini belirtti.

    Samsung, 36 GB HBM3E 12H belleğini tanıttı

    Bilemeyenler için HBM bellekler, her biri bir yığın veya katman olarak adlandırılan dikey olarak istiflenmiş birden fazla DRAM modülünden oluşuyor. Samsung'un yeni HBM3E 12H modülünde her bir DRAM modülü 24 gigabit (Gb) kapasiteye sahip, yani 3 gigabyte'a (GB) eşdeğer ve bunlardan on iki tane var. Böylelikle toplam kapasite de 36 GB oluyor.

    Samsung'a göre, paket gereksinimlerini karşılamak üzere 12 yığınlı HBM3E'nin 8 yığınlı olanlarla aynı yüksekliğe sahip olmasını sağlamak için TC NCF (thermal compression non-conductive film) tekniği uygulandı. Bu sayede istifler arasındaki boşluğun sadece mikrometreye düşürüldüğü belirtiliyor. Samsung’a göre 12 istifli HBM3E'nin 8 istifli HBM3'e kıyasla dikey olarak yüzde 20'den fazla yoğun olması sağlanmış.

    İşin performans tarafında ise HBM3E 12H için Samsung, yapay zeka eğitiminin ortalama hızının yüzde 34 oranında arttığını ve çıkarım hizmetlerinin eşzamanlı kullanıcı sayısının HBM3 8H'ye kıyasla 11,5 kat arttığını belirtiyor. Samsung halihazırda müşterilerine HBM3E 12H örnekleri sağlamaya başlamış durumda ve bu yılın ikinci yarısında seri üretime geçilmesi hedefleniyor. HBM3E 12H bellekler sayesinde Samsung, SK Hynix ve Micron'a karşı elini güçlendirmiş oldu. Bu bellekler özellikle yapay zeka GPU'larında kullanılacak.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-launches-36gb-hbm3e-12h-dram/ https://news.samsung.com/global/samsung-develops-industry-first-36gb-hbm3e-12h-dram
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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