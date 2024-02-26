Nvidia, yeni dizüstü bilgisayar ekran kartlarını duyurdu: RTX 500 ve 1000 Ada Generation neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör NVIDIA, Barcelona’da gerçekleşen MWC24 etkinliğinde yeni laptop ekran kartlarını duyurdu. En yeni GPU’lar, Nvidia'nın halihazırda daha güçlü RTX 2000, 3000, 3500, 4000 ve 5000 Ada Generation dizüstü bilgisayar ekran kartlarını içeren Ada Lovelace tabanlı mimari serisini genişletecek.

Nvidia’nın piyasa değeri rekor kırarak Coca Cola kadar yükseldi 3 gün önce eklendi

Nvidia, üretken yapay zeka ve hibrit çalışma ortamlarının yeni sektör standartları haline geldiğini ve iş yükünü bulutta barındırmadan zorlu uygulamaları yerel olarak çalıştırabilen daha güçlü iş istasyonlarına ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Şirket, profesyonel tasarım, içerik oluşturma ve daha birçok alanda verimliliği artırmak için yapay zekanın birden fazla sektörde benimsendiğini düşünüyor.

Nvidia RTX 500 ve 1000 Ada Generation Laptop GPU özellikleri

RTX 500 ve 1000 Ada ekran kartlarının merkezi işlem birimine entegre edilmiş sinirsel işlem biriminin yanı sıra yapay zekayı yerel olarak işlemek için Tensör Çekirdekleri içeren bir RTX GPU içerdiği söyleniyor. NPU, daha hafif yapay zeka görevlerini CPU'ya aktarmada yardımcı oluyor ve GPU'nun saniyede 682 trilyon işlem performansıyla daha zorlu görevleri yerine getirmesini sağlıyor.

Nvidia, yeni ekran kartlarının hafif ve ince dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere tasarlandığını söyleyerek RTX 500'ün 4GB, RTX 1000’in 6GB belleğe sahip olduğunu söylüyor. RTX 500 GPU, Stable Diffusion gibi görüntü oluşturma modelleri için 14 kat daha iyi üretken yapay zeka performansının yanı sıra fotoğraf düzenleme görevlerinde 3 kat artış, 3D oluşturma görevlerinde grafik performansında da 10 kat artış sağlıyor. Nvidia, video editörlerinin yapay zeka ile arka plan gürültüsünü ortadan kaldırmak gibi işlerde önemli verimlilik kazanımları elde edeceğini, grafik tasarımcılarının ise yapay yükseltmesiyle bulanık görüntüleri iyileştirebileceğini söyledi.

Gelişmiş işleme, veri bilimi ve derin öğrenme iş akışları için Nvidia, RTX 2000, 3000, 3500, 4000 ve 5000 Ada Generation dizüstü bilgisayar ekran kartlarını içeren kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu GPU'lar, 3D içerik üreticilerinin, AI gürültü gidermeden yararlanan kurumların ve veri bilimi ve yapay modeli eğitimi konusunda testler yapan araştırmacıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Ada Lovelace mimarisini temel alan RTX 500 ve 1000 GPU'lar, ince ve hafif dizüstü bilgisayarlara üçüncü nesil RT çekirdekleri, dördüncü nesil Tensör çekirdekleri, Ada Generation CUDA çekirdekleri, özel GPU belleği, DLSS 3 teknolojisi ve AV1 kodlayıcı getiriyor. Bu özellikler -taşınabilir form faktöründe- üstün grafiklere ve bilgi işlem performansına katkıda bulunuyor.

Yeni NVIDIA RTX 500 ve 1000 Ada Generation dizüstü bilgisayar ekran kartları bu baharda Dell, HP, Lenovo, MSI gibi OEM’lerin laptoplarında olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia RTX 500 & 1000 Ada Generation tanıtıldı: İşte özellikleri