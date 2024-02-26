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    Nvidia, yeni dizüstü bilgisayar ekran kartlarını duyurdu: RTX 500 ve 1000 Ada Generation neler sunuyor?

    Nvidia, Mobil Dünya Konferansı (MWC) etkinliğinde yeni RTX 500 ve 1000 Ada Generation dizüstü bilgisayar ekran kartlarını duyurdu. Yeni GPU’lar, mevcut Ada Lovelace mimarisi tabanlı seriye katılacak.
    Nvidia RTX 500 & 1000 Ada Generation laptop GPU Tam Boyutta Gör
    NVIDIA, Barcelona’da gerçekleşen MWC24 etkinliğinde yeni laptop ekran kartlarını duyurdu. En yeni GPU’lar, Nvidia'nın halihazırda daha güçlü RTX 2000, 3000, 3500, 4000 ve 5000 Ada Generation dizüstü bilgisayar ekran kartlarını içeren Ada Lovelace tabanlı mimari serisini genişletecek.

    Nvidia, üretken yapay zeka ve hibrit çalışma ortamlarının yeni sektör standartları haline geldiğini ve iş yükünü bulutta barındırmadan zorlu uygulamaları yerel olarak çalıştırabilen daha güçlü iş istasyonlarına ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Şirket, profesyonel tasarım, içerik oluşturma ve daha birçok alanda verimliliği artırmak için yapay zekanın birden fazla sektörde benimsendiğini düşünüyor.

    Nvidia RTX 500 ve 1000 Ada Generation Laptop GPU özellikleri

    RTX 500 ve 1000 Ada ekran kartlarının merkezi işlem birimine entegre edilmiş sinirsel işlem biriminin yanı sıra yapay zekayı yerel olarak işlemek için Tensör Çekirdekleri içeren bir RTX GPU içerdiği söyleniyor. NPU, daha hafif yapay zeka görevlerini CPU'ya aktarmada yardımcı oluyor ve GPU'nun saniyede 682 trilyon işlem performansıyla daha zorlu görevleri yerine getirmesini sağlıyor.

    Nvidia, yeni ekran kartlarının hafif ve ince dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere tasarlandığını söyleyerek RTX 500'ün 4GB, RTX 1000’in 6GB belleğe sahip olduğunu söylüyor. RTX 500 GPU, Stable Diffusion gibi görüntü oluşturma modelleri için 14 kat daha iyi üretken yapay zeka performansının yanı sıra fotoğraf düzenleme görevlerinde 3 kat artış, 3D oluşturma görevlerinde grafik performansında da 10 kat artış sağlıyor. Nvidia, video editörlerinin yapay zeka ile arka plan gürültüsünü ortadan kaldırmak gibi işlerde önemli verimlilik kazanımları elde edeceğini, grafik tasarımcılarının ise yapay yükseltmesiyle bulanık görüntüleri iyileştirebileceğini söyledi.

    Gelişmiş işleme, veri bilimi ve derin öğrenme iş akışları için Nvidia, RTX 2000, 3000, 3500, 4000 ve 5000 Ada Generation dizüstü bilgisayar ekran kartlarını içeren kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu GPU'lar, 3D içerik üreticilerinin, AI gürültü gidermeden yararlanan kurumların ve veri bilimi ve yapay modeli eğitimi konusunda testler yapan araştırmacıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Ada Lovelace mimarisini temel alan RTX 500 ve 1000 GPU'lar, ince ve hafif dizüstü bilgisayarlara üçüncü nesil RT çekirdekleri, dördüncü nesil Tensör çekirdekleri, Ada Generation CUDA çekirdekleri, özel GPU belleği, DLSS 3 teknolojisi ve AV1 kodlayıcı getiriyor. Bu özellikler -taşınabilir form faktöründe- üstün grafiklere ve bilgi işlem performansına katkıda bulunuyor.

    Yeni NVIDIA RTX 500 ve 1000 Ada Generation dizüstü bilgisayar ekran kartları bu baharda Dell, HP, Lenovo, MSI gibi OEM’lerin laptoplarında olacak.

    Kaynakça https://blogs.nvidia.com/blog/rtx-ada-ai-workflows/ https://siliconangle.com/2024/02/26/nvidias-lightweight-rtx-500-1000-gpus-power-new-generation-ai-accelerated-laptops/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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