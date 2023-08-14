Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24'ün kilit özelliği belli oldu

    Samsung Galaxy S24 lansmanı 2024 ilk çeyreğinde gerçekleşecek ama şimdiden bilgiler gelmeye başladı. Samsung S24 serisinin kilit özelliklerinden biri ortaya çıktı.
    1
    Samsung Galaxy S24 uydu bağlantısı özelliği Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy S23 telefonlarının iPhone 14 gibi acil arama ve mesajlaşma için uydu bağlantısını destekleyeceği söylenmişti ancak bu gerçekleşmedi. Ancak, Güney Kore Bilim ve ICT Başkanı Lee Jong-ho’nun açıklamasına bakılırsa beklenen bu özellik Galaxy 24 serisinde olacak.

    Lee Jong-ho, Güney Kore’de verdiği bir röportajda yerli akıllı telefon markalarının 2024’te 5G telefonlarla uydular arasında veri iletişimini sağlayan bir hizmet başlatmasının beklendiğini söyledi. LG, akıllı telefon bölümünü kapattığından Samsung, Güney Kore’deki tek büyük akıllı telefon markası. Dolayısıyla Samsung’un gelecek yıl çıkaracağı telefonlarda uydu bağlantısını kullanması kuvvetle muhtemel.

    Galaxy S24, iki yönlü uydu bağlantısı ile gelebilir

    Samsung’un üst seviye telefonlarına güç veren Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, acil arama ve mesajlaşma için Düşük Dünya Yörüngesi uydularına bağlanmayı destekliyor. Ancak, Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5’te uydu bağlantısı özelliği yok. Samsung’a göre bunun nedeni; ekosistemin tam olarak gelişmemiş olması.

    Samsung’un bu özelliği getirmek için küresel uydu iletişimleri şirketi olan Iridium Communications ile birlikte çalıştığı söyleniyor.

    2024 ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra’nın Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 olmak üzere iki ayrı işlemciyle gelmesi bekleniyor. Şirket, Exynos işlemciler için iki yönlü uydu bağlantısını geliştirdiğinden her iki modelde de bu özelliğin bulunması gerekiyor.

    Acil durum iletişimleri için çift yönlü uydu bağlantısı, yakınlarda cep telefonu şebekesi olmadığında, arama ve mesaj göndermek için telefonun alçak dünya yörüngesindeki uydulara bağlanmasını sağlıyor. Hücresel bağlantının olmadığı bir alanda kaybolan kişi, rahatlıkla bulunabiliyor ve gerekli müdahale daha hızlı şekilde yapılmış oluyor. Bu arada Nisan ayında, Galaxy S22 Ultra modeliyle özel bir donanım kullanmadan uydu araması gerçekleştirildi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    wifi ağına katılamadı akinatöre sorulacak kişiler l200 polen filtresi nerede fotoğrafçı isimleri hyundai accent tutulan modeli hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 8C
    Tecno Spark 8C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Extensa EX215-54-57LW
    Acer Extensa EX215-54-57LW
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız