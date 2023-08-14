Samsung Galaxy S24'ün kilit özelliği belli oldu

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy S23 telefonlarının iPhone 14 gibi acil arama ve mesajlaşma için uydu bağlantısını destekleyeceği söylenmişti ancak bu gerçekleşmedi. Ancak, Güney Kore Bilim ve ICT Başkanı Lee Jong-ho’nun açıklamasına bakılırsa beklenen bu özellik Galaxy 24 serisinde olacak.

Samsung Galaxy S24 serisi IMEI veritabanında göründü 2 gün önce eklendi

Lee Jong-ho, Güney Kore’de verdiği bir röportajda yerli akıllı telefon markalarının 2024’te 5G telefonlarla uydular arasında veri iletişimini sağlayan bir hizmet başlatmasının beklendiğini söyledi. LG, akıllı telefon bölümünü kapattığından Samsung, Güney Kore’deki tek büyük akıllı telefon markası. Dolayısıyla Samsung’un gelecek yıl çıkaracağı telefonlarda uydu bağlantısını kullanması kuvvetle muhtemel.

Galaxy S24, iki yönlü uydu bağlantısı ile gelebilir

Samsung’un üst seviye telefonlarına güç veren Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, acil arama ve mesajlaşma için Düşük Dünya Yörüngesi uydularına bağlanmayı destekliyor. Ancak, Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5’te uydu bağlantısı özelliği yok. Samsung’a göre bunun nedeni; ekosistemin tam olarak gelişmemiş olması.

Samsung’un bu özelliği getirmek için küresel uydu iletişimleri şirketi olan Iridium Communications ile birlikte çalıştığı söyleniyor.

2024 ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra’nın Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 olmak üzere iki ayrı işlemciyle gelmesi bekleniyor. Şirket, Exynos işlemciler için iki yönlü uydu bağlantısını geliştirdiğinden her iki modelde de bu özelliğin bulunması gerekiyor.

Acil durum iletişimleri için çift yönlü uydu bağlantısı, yakınlarda cep telefonu şebekesi olmadığında, arama ve mesaj göndermek için telefonun alçak dünya yörüngesindeki uydulara bağlanmasını sağlıyor. Hücresel bağlantının olmadığı bir alanda kaybolan kişi, rahatlıkla bulunabiliyor ve gerekli müdahale daha hızlı şekilde yapılmış oluyor. Bu arada Nisan ayında, Galaxy S22 Ultra modeliyle özel bir donanım kullanmadan uydu araması gerçekleştirildi.

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