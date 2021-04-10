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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games Store'un zararı ortaya çıktı: Yüz milyonlarca dolar kaybediyor

    Epic Games Store'un son iki yıldaki zararı ortaya çıktı. Apple'ın dava belgelerinde açıkladığı rakamlara göre Epic Games mağazası sadece 2020'de 273 milyon dolar kaybetti.
    10 Nisan 2021, 16:25 (3 gün)
    12,4b
    1
    58
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    46

    Epic Games Store'un zararı ortaya çıktı: Yüz milyonlarca dolar kaybediyor
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    Epic Games Store'un Steam'e açtığı savaş biraz pahalıya mal oluyor gibi. Apple-Epic davasında ortaya çıkan rakamlara göre Epic Games Store bugüne kadar yüz milyonlarca dolarlık zarara uğramış durumda. Son iki yılda kaybedilen paranın 450 milyon doları aştığı belirtiliyor.

    Epic Games Store Aralık 2018'de servis vermeye başlamıştı. Geride bıraktığımız iki yıllık süreçte mağazayı her hafta ücretsiz dağıtılan oyunlar ve Epic-özel yapımlarıyla tanıdık. Epic'in bu iki kozu Steam'e açtığı savaşta en büyük silahları olmuştu. 

    Apple-Epic davasında paylaşılan rakamlara göre Epic Games Store 2019 yılında 181 milyon dolar zarar etmiş. 2020 yılında ise 273 milyon dolarlık tahmini zararı olduğu belirtiliyor. Mağaza 2020 yılında 700 milyon dolarlık rekor gelir elde etmesine rağmen zararı yine de önemli oranda artış göstermiş.

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    Özel oyunlara 444 milyon dolar ödendi

    Epic Games Store'daki kayıpların önemli bir kısmının mağazaya özel olarak yayınlanan oyunlarda görüldüğü belirtiliyor. Dava belgelerinde yer alan ifadelere göre Epic Games, özel oyunlar için yapımcılara sadece 2020 yılında 444 milyon dolarlık "minimum garanti" ödemeleri yapmış. Minimum garanti ödemesi burada Epic'in yapımcılara ödediği avans ücreti ifade ediyor. Örneğin Control oyununun bir yıl boyunca Epic Games Store'a özel olması için 10,45 milyon dolar ödeme yapılmıştı.

    Apple ise Epic'in bu kayıplarını davada bir koz olarak kullanmak istiyor. Epic Games Store'un 2021 yılında da 139 milyon dolar edeceğini belirten Apple, üç yıllık süreçte toplam kaybın 600 milyon doları geçeceğini ve mağazanın 2027 yılından önce kârlılığa ulaşamayacağını belirtiyor. Apple burada iOS App Store ve Epic Games Store'un kesinlikle birbirleriyle karşılaştırılamayacağının altını çizmiş.

    Diğer taraftan Epic Games ise 600 milyon dolarlık zararı büyük bir kayıp olarak değil yatırım olarak görüyor. Dava belgelerindeki ifadelere göre Epic Games Store'un 2023 yılı itibarıyla yıllık kâr elde etmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

    Epic CEO'su Tim Sweeney, hızlı bir şekilde pazar payı elde etmek için yatırımlarını ilk aşamaya yoğunlaştırdıklarını ve mağazanın bu nedenle henüz kârlılığa ulaşmadığını belirtiyor.

    Epic Games ve Apple, geçtiğimiz yıl başlayan App Store davası için 3 Mayıs 2021 tarihinde hakim karşışına çıkacak.



    https://www.eurogamer.net/articles/2021-04-10-epic-is-burning-hundreds-of-millions-of-dollars-on-epic-games-store-exclusives-in-its-war-against-steam
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    Charaznable (Char Aznable) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "minimum garanti" ödemeleri hmm nereden tanıdık geliyor acaba?
    1 Yanıt Yanıtla +87
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    esmerbuyucu (E. B.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Epic'in yatırımının çocuk oyuncağı olmadığı bu rakamlarla kanıtlanmıştır. PC'ye gelmeyecek oyunları bile getirtti. İleride zarar ettiklerini misliyle alır, sonuçta "bir" markete bağımlılık artık kalmadı.
    Epic'in yatırımının çocuk oyuncağı olmadığı bu rakamlarla kanıtlanmıştır. PC'ye gelmeyecek oyunları bile getirtti. İleride zarar ettiklerini misliyle alır, sonu...
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    monacomen 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu paranın milyonda biri ile uygulamasının bilgisayarlarda fazla işlemci ve ram yemesinin durduracak bir yama yapsaydı çoktan kara geçerdi, uygulaması ile oyunları bedava versen de oynayamıyorsun.
    Bu paranın milyonda biri ile uygulamasının bilgisayarlarda fazla işlemci ve ram yemesinin durduracak bir yama yapsaydı çoktan kara geçerdi, uygulaması ile oyunl...
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    1
    -dead (emreee ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    al cs yi, pubg yi, dotayı bitir bu işi
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    maviplanet (A:Kadir ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) -dead
    cs steam ın ana oyunlarından biri. temel taşı da diyebiliriz. ana kuruluş valve asıl şirketin adı half life ile cs go yu daha çok kişiye ulaştırmak için steam platformunu kurmuş. ilk başlangıçta sadece kendi oyunlarını sunmak için başlamışlar ve sonrasında sistem duzgün oturunca diğer firmalar sıraya girmiş. ha bu arada dota da valve nin oyunu.
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    F faruk (Faruk ) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu topraklarda girişimcilik nedir bilinmediği için şirketin zarar etmesi beceriksizlik olarak algılanmış. Uber kurulduğu günden bu yana hâlâ kâr açıklamadı. Amazon kuruluşundan sonra 17 çeyrek boyunca kâr açıklamamış. 2.8 milyar dolar yakmış.
    Bunlar yatırımı ayakta tutmak, pazarda yer kapmak vs sebeplerle uygulanan stratejilerdir. Kuruyemişçi açtıysanız sene sonunda tabela zarar gösteriyorsa bir şeyler yanlış gidiyordur da global oyun pazarında yer kapmaya çalışıyorsanız bunlar işi bilenlerin aşina olduğu gerçekler.
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    M mechatengu 1 gün ( Mesaj Silindi ) faruk
    Bir de 2 gramlık akıllarıyla milyar dolarlık firmaya şöyle yapsalar kar ederler önce şunu yapsınlar falan diyenler olmuş.

    Cehalet paçalardan akıyor.
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    maviplanet (A:Kadir ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) faruk
    aynen katılıyorum size. zükenberg de yıllarca zarar yazdırırken bir yandada instegram, whatapp tarzı satın almalar ile büyüdü. şimdi kişisel serveti ile bile çook büyük bi ekonomisi var.
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    salvatore_volkan (volkan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İlginç , birde iflas edip kapanmasın bence.
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    derlemeler (Erhan Görmez) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Unreal Engine Geliştirici bu adamlar. O para çok büyük bir rakam değil onlar için. İleriye dönük yatırım...
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    Hesperiush (Ertan KOÇ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Neymiş EPIC arka planda mining yapıyormuş...Var mı kanıtınız ? Biz de neden yapmıyor ? İyi bir halt ediyormuş gibi baştan aşağı bilgisayarı korsan yazılım kaynayan tiplerin gelip burada duyar kasması kadar komik bir şey yok.

    Kaldı ki bir siz akıllısınız EPIC komple gerizekalı öyle mi ? Adamların Unreal Engine'den kazandığı para onları ihya eder zaten. 450 milyon dolar zarar onlar için ne ki...
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    maviplanet (A:Kadir ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Hesperiush
    oyun yapmaktan sa oyun motoru üretmek çok daha zor ama bir o kadar da akıllıca ve karlı bir olay.
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    SerdarS. (Serdar Sağlam) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İğrenç bir platform, insanların nereden oyun alacağına bile karışıyor, milletin alacağı oyunun steama gelmesine engel oluyor. Ayrıca launcher resmen korsan mining yapıyor arkaplanda. %20 Gpu ve %20 işlemcinizi gasp ediyor. Hiç bir özellik yok, ve ilerde kullanıcıları çok pis soyacak yapıca bir şirket kafası var.

    Epic için 1 cent bile harcamam, her zaman ücretsiz vermek zorunda, sadece beleşçilerin gözdesi olabilir o kadar.
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    lumosmaksima91 (Lumos Maksima) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Epic bir elma kurdudur, Apple ın içinden geçecektir.
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    Diktatör58 (Yahya ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkandayım epic

    Dur ya da

    Laptop epici açana kadar steam 3 kere açılıyor

    Bedava oyun ver sonra da yat aşşa
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Buradaki fark Epic kendi bileğinin hakkıyla kazandığı para üzerinden kararlar alıyor. Karar iyi kötü tartışılır ancak kendileri dışında birisine zararları olmuyor en azından.

    Bence önce Epic Storeyi adam edip sonra bu tarz yatırımlar yapsalar çok daha mantıklı olur.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bende aynısını düşünüyorum. Bu heriflerin web arayüzü desktop arayüzlerinden daha akıcı. Koskoca Unreal Engine yi yapan ekibin böyle bi konuda bu kadar büyük bir hata yapması akla mantığa yatmıyor. Büyük ihtimalle çok büyük bir rework gelecek hazırlanıyor doğru zamanı bekliyorlar.

    Epic kurucusu Tim Sweeney tam bir yazılım dehası, hafife alınmaya gelmez. Unreal Engine 4 ün ana kodlarını TEK başına yazdı ilk yıllarında, öyle bir dehadan bahsediyoruz. Yan gelip yatıp müdürlük yapan tiplerden değil yani.
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