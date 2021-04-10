Epic Games Store'un zararı ortaya çıktı: Yüz milyonlarca dolar kaybediyor

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Epic Games Store'un Steam'e açtığı savaş biraz pahalıya mal oluyor gibi. Apple-Epic davasında ortaya çıkan rakamlara göre Epic Games Store bugüne kadar yüz milyonlarca dolarlık zarara uğramış durumda. Son iki yılda kaybedilen paranın 450 milyon doları aştığı belirtiliyor.

Epic Games Store Aralık 2018'de servis vermeye başlamıştı. Geride bıraktığımız iki yıllık süreçte mağazayı her hafta ücretsiz dağıtılan oyunlar ve Epic-özel yapımlarıyla tanıdık. Epic'in bu iki kozu Steam'e açtığı savaşta en büyük silahları olmuştu.

Apple-Epic davasında paylaşılan rakamlara göre Epic Games Store 2019 yılında 181 milyon dolar zarar etmiş. 2020 yılında ise 273 milyon dolarlık tahmini zararı olduğu belirtiliyor. Mağaza 2020 yılında 700 milyon dolarlık rekor gelir elde etmesine rağmen zararı yine de önemli oranda artış göstermiş.

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Özel oyunlara 444 milyon dolar ödendi

Epic Games Store'daki kayıpların önemli bir kısmının mağazaya özel olarak yayınlanan oyunlarda görüldüğü belirtiliyor. Dava belgelerinde yer alan ifadelere göre Epic Games, özel oyunlar için yapımcılara sadece 2020 yılında 444 milyon dolarlık "minimum garanti" ödemeleri yapmış. Minimum garanti ödemesi burada Epic'in yapımcılara ödediği avans ücreti ifade ediyor. Örneğin Control oyununun bir yıl boyunca Epic Games Store'a özel olması için 10,45 milyon dolar ödeme yapılmıştı.

Apple ise Epic'in bu kayıplarını davada bir koz olarak kullanmak istiyor. Epic Games Store'un 2021 yılında da 139 milyon dolar edeceğini belirten Apple, üç yıllık süreçte toplam kaybın 600 milyon doları geçeceğini ve mağazanın 2027 yılından önce kârlılığa ulaşamayacağını belirtiyor. Apple burada iOS App Store ve Epic Games Store'un kesinlikle birbirleriyle karşılaştırılamayacağının altını çizmiş.

Diğer taraftan Epic Games ise 600 milyon dolarlık zararı büyük bir kayıp olarak değil yatırım olarak görüyor. Dava belgelerindeki ifadelere göre Epic Games Store'un 2023 yılı itibarıyla yıllık kâr elde etmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Epic CEO'su Tim Sweeney, hızlı bir şekilde pazar payı elde etmek için yatırımlarını ilk aşamaya yoğunlaştırdıklarını ve mağazanın bu nedenle henüz kârlılığa ulaşmadığını belirtiyor.

Epic Games ve Apple, geçtiğimiz yıl başlayan App Store davası için 3 Mayıs 2021 tarihinde hakim karşışına çıkacak.

https://www.eurogamer.net/articles/2021-04-10-epic-is-burning-hundreds-of-millions-of-dollars-on-epic-games-store-exclusives-in-its-war-against-steam

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