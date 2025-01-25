Samsung, Galaxy Watch'a çocuklar için özel mod ekledi

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Watch için çocuk modunu tanıttı. Bu yeni mod, çocukların akıllı saatten arama yapmalarına ve mesaj göndermelerine olanak tanıyor ancak yalnızca güvenilir kişilerle.

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Samsung, Google ile iş birliğiyle Galaxy Watch for Kids modunu kullanıma sunuyor. Bu mod, GPS takip özelliğini içeriyor. Böylece ebeveynler çocuklarının her zaman nerede olduğunu biliyor. Ebeveynler ayrıca Google'ın Family Link uygulamasını kullanarak saati kontrol edebiliyor. Bu, çocuklarının indirebileceği uygulamaları onaylamalarına veya engellemelerine olanak tanıyor. Hali hazırda yüklü uygulamaları da engelleyebiliyor.

Bu mod ayrıca ebeveynlerin çocuklarının okul saatleri içinde saatin özelliklerini sınırlamalarına imkan veriyor. Samsung, çocukların aktif kalmasına ve heyecan verici yeni şeyler öğrenmesine yardımcı olacak yeni uygulama ve kadranlar da getirdi. Çocuklara özel saat kayışları da satışa sunuluyor.

Samsung, çocukların güvenli şekilde akıllı saat kullanmasını sağlayacak yeni modu ilk olarak Galaxy Watch 7 LTE modeline sundu. Ebeveynler, kendi telefonlarından çocuklarının saatini ayarlayabilecek. Daha eski bir Galaxy Watch'unuz varsa, bu moddan şu an için yararlanamıyorsunuz.

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