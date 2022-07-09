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    Anlık Bildirim

    Samsung SmartThings birçok marka ile anlaşıyor: Listede Vestel ve Arçelik de var

    SmartThing ile en popüler ev otomasyon sistemlerinden birini oluşturan Samsung, gelecek aylarda SmartThings’e birçok yenilik getirecek. SmartThings, Vestel dahil birçok marka desteğine kavuşuyor.
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    SmartThings ekosistemi ile dünyanın en büyük akıllı ev ve ev otomasyon sistemlerinden birine sahip olan Samsung, SmartThings’e olan ilgisini arttırıyor. CES 2022’de akıllı ev sistemleri için Home Connectivity Alliance (HCA)’ı kuran Samsung, IFA 2022’de önemli duyurular yapabilir.

    SmartThings destekli cihaz sayısı yükselecek

    Samsung’un CES 2022’de kurduğu HCA birçok firmayı da içinde barındırıyor. Bu firmalardan bazıları şu şekilde: American Standart, Electrolux, GE Appliances, Grundig, Arçelik, Beko ve Vestel. Samsung’un kurduğu ortaklık CES 2022’den sonra herhangi bir gelişme ile dikkat çekmese yeni gelen raporlar IFA 2022 etkinliğinde önemli duyuruların geleceğini belirtiyor.

    Samsung’un SmartThings ekosistemi, IFA 2022’den sonra büyük ihtimalle çok büyük bir güncelleme alacak ve HCA üyesi birçok firma, SmartThings destekli ürünlerini tanıtmaya başlayacak. Samsung’un zaten çok güçlü olan SmartThings platformu, yıl bitmeden binlerce cihaza daha destek sunacak. Ayrıca Samsung SmartThings, yakında Philips Hue cihazları için Sync desteğine kavuşacak.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 22 saat önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 23 saat önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 4 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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