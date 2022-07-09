Samsung SmartThings birçok marka ile anlaşıyor: Listede Vestel ve Arçelik de var

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SmartThings ekosistemi ile dünyanın en büyük akıllı ev ve ev otomasyon sistemlerinden birine sahip olan Samsung, SmartThings’e olan ilgisini arttırıyor. CES 2022’de akıllı ev sistemleri için Home Connectivity Alliance (HCA)’ı kuran Samsung, IFA 2022’de önemli duyurular yapabilir.

SmartThings destekli cihaz sayısı yükselecek

Samsung’un CES 2022’de kurduğu HCA birçok firmayı da içinde barındırıyor. Bu firmalardan bazıları şu şekilde: American Standart, Electrolux, GE Appliances, Grundig, Arçelik, Beko ve Vestel. Samsung’un kurduğu ortaklık CES 2022’den sonra herhangi bir gelişme ile dikkat çekmese yeni gelen raporlar IFA 2022 etkinliğinde önemli duyuruların geleceğini belirtiyor.

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Samsung’un SmartThings ekosistemi, IFA 2022’den sonra büyük ihtimalle çok büyük bir güncelleme alacak ve HCA üyesi birçok firma, SmartThings destekli ürünlerini tanıtmaya başlayacak. Samsung’un zaten çok güçlü olan SmartThings platformu, yıl bitmeden binlerce cihaza daha destek sunacak. Ayrıca Samsung SmartThings, yakında Philips Hue cihazları için Sync desteğine kavuşacak.

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