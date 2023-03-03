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    Samsung, su geçirmez taşınabilir hoparlörünü tanıttı: İşte özellikleri

    Samsung, taşınabilir Bluetooth hoparlör serisine bir yenisini ekledi. Samsung Sound Tower MX-ST45B portable speaker özellikleri ile neler sunuyor bakalım.       
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    Samsung taşınabilir bluetooth hoparlör Sound Tower MX-ST45B Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni tanıttığı taşınabilir hoparlörü Sound Tower MX-ST45B, evden ziyade daha çok dışarıda, özellikle de partilerde kullanım için tasarlanmış. TV’lere ve aynı anda iki akıllı telefona bağlanabilen hoparlör, tek şarjla on iki saate kadar dayanıyor ve müzikle senkronize yerleşik LED ışıklara sahip.

    Suya dayanıklı tasarım, tek şarjla 12 saat kullanım

    Sound Tower MX-ST45B portable speaker Tam Boyutta Gör
    Çalan müzik aynı anda iki kişi tarafından kontrol edilebiliyor ve on adede kadar uyumlu Samsung hoparlör kablosuz olarak bağlanabiliyor. USB ve 3.5mm kulaklık girişi seçenekleri de mevcut. NFC bağlantısı ve optik giriş yok. AAC, WAV, FLAC ve MP3 desteklediği formatlar arasında.

    Samsung’un yeni ses kulesi MX-ST45B, 160W RMS sağlayabiliyor ancak enerji kaynağına bağlı olduğunda bu değer görülüyor. Pille çalıştırıldığında, hoparlörün enerji çıkışı 160W yerine 80W RMS ile sınırlı. Hoparlör, IPx5 sertifikasına sahip. Bu, yağmurlu havada ve kazara dökülme durumunda hoparlörün etkilenmeyeceği anlamına geliyor. Uzaktan kumandayla gelen hoparlörün ağırlığı; 8 kg.

    Brezilya'da satışta

    Samsung MX-ST45B taşınabilir hoparlör, yaklaşık 600 dolar fiyat etiketiyle şu anda yalnızca Brezilya’da satışta.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 15 saat önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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