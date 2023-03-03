Samsung, su geçirmez taşınabilir hoparlörünü tanıttı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni tanıttığı taşınabilir hoparlörü Sound Tower MX-ST45B, evden ziyade daha çok dışarıda, özellikle de partilerde kullanım için tasarlanmış. TV’lere ve aynı anda iki akıllı telefona bağlanabilen hoparlör, tek şarjla on iki saate kadar dayanıyor ve müzikle senkronize yerleşik LED ışıklara sahip.

Samsung, Galaxy Watch 6 ile pil kapasitesini artıyor 1 gün önce eklendi

Suya dayanıklı tasarım, tek şarjla 12 saat kullanım

Tam Boyutta Gör Çalan müzik aynı anda iki kişi tarafından kontrol edilebiliyor ve on adede kadar uyumlu Samsung hoparlör kablosuz olarak bağlanabiliyor. USB ve 3.5mm kulaklık girişi seçenekleri de mevcut. NFC bağlantısı ve optik giriş yok. AAC, WAV, FLAC ve MP3 desteklediği formatlar arasında.

Samsung’un yeni ses kulesi MX-ST45B, 160W RMS sağlayabiliyor ancak enerji kaynağına bağlı olduğunda bu değer görülüyor. Pille çalıştırıldığında, hoparlörün enerji çıkışı 160W yerine 80W RMS ile sınırlı. Hoparlör, IPx5 sertifikasına sahip. Bu, yağmurlu havada ve kazara dökülme durumunda hoparlörün etkilenmeyeceği anlamına geliyor. Uzaktan kumandayla gelen hoparlörün ağırlığı; 8 kg.

Brezilya'da satışta

Samsung MX-ST45B taşınabilir hoparlör, yaklaşık 600 dolar fiyat etiketiyle şu anda yalnızca Brezilya’da satışta.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Ses Sistemleri Haberleri

Samsung Sound Tower MX-ST45B tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyat