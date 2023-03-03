Samsung, su geçirmez taşınabilir hoparlörünü tanıttı: İşte özellikleri

Suya dayanıklı tasarım, tek şarjla 12 saat kullanım
Samsung’un yeni ses kulesi MX-ST45B, 160W RMS sağlayabiliyor ancak enerji kaynağına bağlı olduğunda bu değer görülüyor. Pille çalıştırıldığında, hoparlörün enerji çıkışı 160W yerine 80W RMS ile sınırlı. Hoparlör, IPx5 sertifikasına sahip. Bu, yağmurlu havada ve kazara dökülme durumunda hoparlörün etkilenmeyeceği anlamına geliyor. Uzaktan kumandayla gelen hoparlörün ağırlığı; 8 kg.
Brezilya'da satışta
Samsung MX-ST45B taşınabilir hoparlör, yaklaşık 600 dolar fiyat etiketiyle şu anda yalnızca Brezilya’da satışta.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez