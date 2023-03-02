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    Samsung Galaxy Watch 6’nın pil ömrü ve kapasitesi belli oldu!

    Samsung, Ağustos 2022'de Galaxy Watch 5 serisini piyasaya sürmüş ve bir süredir Galaxy Watch 6 serisi üzerine odaklanmıştı. Yeni gelen bilgiler ise Galaxy Watch 6’nın pil kapasitesini gösteriyor.
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    Galaxy Watch 6 Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Watch 5 serisi ile birlikte tasarımsal açıdan olmasa da donanım bakımından ileriye doğru güçlü bir adım atmıştı. Yeni gelen raporlar firmanın 2023’te de akıllı saat ailesini yenileyeceğini gösteriyor. Galaxy Watch 6 hakkında çıkan son bilgiler ise cihazın pil kapasitesine ışık tutuyor.

    Hatırlanacağı üzere birkaç gün önce Galaxy Watch 6’nın tasarımsal açıdan Pixel Watch’ye benzeyen kavisli bir ekran ile geleceği söylenmişti. Şimdi ise bu ürünün pil kapasitesi bir belgelendirme kuruluşu tarafından kamuoyuna duyuruldu. GalaxyClub'a göre, yakında piyasaya çıkacak iki Samsung akıllı saatin pilleri SafetyKorea tarafından onaylandı.

    Galaxy Watch 6'nın pil kapasitesi ortaya çıktı

    Samsung, Galaxy Watch 6 ile pil kapasitesini artıyor
    Buna göre Galaxy Watch 6'nın 40 mm varyantında (SM-R93x) 300 mAh boyutunda bir pil olacağı anlaşılıyor. Karşılaştırma açısından Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 4'ün 40 mm versiyonlarının pil kapasiteleri sırasıyla 284 mAh ve 247 mAh olduğunu belirtelim. Cihazlar arasındaki pil kapasiteleri arasındaki fark az gibi görünse de hem donanımsal hem de yazılımsal iyileştirmelerle birlikte Galaxy Watch 6'nın önceki modelin sunduğu 2-3 günlük pil ömründen daha fazla dayanacağını söyleyebiliriz.

    Galaxy Watch 6 40 mm versiyona ek olarak 44mm versiyonun ise 425 mAh pil kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Yine karşılaştırma olması açısından önceki modellerin pil kapasitelerinin 410mAh (Watch 5) ve 361mAh (Watch 4) olduğunu belirtelim. Artan pil ömrü ve kavisli cam tasarımı Galaxy Watch 6’yı daha eksiksiz bir hale getirebilir.

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    ugah6aiw 1 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 5 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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