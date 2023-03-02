Samsung Galaxy Watch 6’nın pil ömrü ve kapasitesi belli oldu!

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Watch 5 serisi ile birlikte tasarımsal açıdan olmasa da donanım bakımından ileriye doğru güçlü bir adım atmıştı. Yeni gelen raporlar firmanın 2023’te de akıllı saat ailesini yenileyeceğini gösteriyor. Galaxy Watch 6 hakkında çıkan son bilgiler ise cihazın pil kapasitesine ışık tutuyor.

Hatırlanacağı üzere birkaç gün önce Galaxy Watch 6’nın tasarımsal açıdan Pixel Watch’ye benzeyen kavisli bir ekran ile geleceği söylenmişti. Şimdi ise bu ürünün pil kapasitesi bir belgelendirme kuruluşu tarafından kamuoyuna duyuruldu. GalaxyClub'a göre, yakında piyasaya çıkacak iki Samsung akıllı saatin pilleri SafetyKorea tarafından onaylandı.

Galaxy Watch 6'nın pil kapasitesi ortaya çıktı

Buna göre Galaxy Watch 6'nın 40 mm varyantında (SM-R93x) 300 mAh boyutunda bir pil olacağı anlaşılıyor. Karşılaştırma açısından Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 4'ün 40 mm versiyonlarının pil kapasiteleri sırasıyla 284 mAh ve 247 mAh olduğunu belirtelim. Cihazlar arasındaki pil kapasiteleri arasındaki fark az gibi görünse de hem donanımsal hem de yazılımsal iyileştirmelerle birlikte Galaxy Watch 6'nın önceki modelin sunduğu 2-3 günlük pil ömründen daha fazla dayanacağını söyleyebiliriz.

Galaxy Watch 6, kavisli ekranla geliyor: Pixel Watch'a benzeyecek 2 gün önce eklendi

Galaxy Watch 6 40 mm versiyona ek olarak 44mm versiyonun ise 425 mAh pil kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Yine karşılaştırma olması açısından önceki modellerin pil kapasitelerinin 410mAh (Watch 5) ve 361mAh (Watch 4) olduğunu belirtelim. Artan pil ömrü ve kavisli cam tasarımı Galaxy Watch 6’yı daha eksiksiz bir hale getirebilir.

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Samsung, Galaxy Watch 6 ile pil kapasitesini artıyor