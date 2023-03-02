Samsung Galaxy Watch 6’nın pil ömrü ve kapasitesi belli oldu!

Hatırlanacağı üzere birkaç gün önce Galaxy Watch 6’nın tasarımsal açıdan Pixel Watch’ye benzeyen kavisli bir ekran ile geleceği söylenmişti. Şimdi ise bu ürünün pil kapasitesi bir belgelendirme kuruluşu tarafından kamuoyuna duyuruldu. GalaxyClub'a göre, yakında piyasaya çıkacak iki Samsung akıllı saatin pilleri SafetyKorea tarafından onaylandı.
Galaxy Watch 6'nın pil kapasitesi ortaya çıktı
Galaxy Watch 6 40 mm versiyona ek olarak 44mm versiyonun ise 425 mAh pil kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Yine karşılaştırma olması açısından önceki modellerin pil kapasitelerinin 410mAh (Watch 5) ve 361mAh (Watch 4) olduğunu belirtelim. Artan pil ömrü ve kavisli cam tasarımı Galaxy Watch 6’yı daha eksiksiz bir hale getirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez