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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'tan açıklama geldi: Bu yıl Galaxy Note serisi cihaz gelmeyebilir

    Bir süredir gündemde olan Note serisi cihazlar konusunda Samsung'tan, mevcut yarı iletken tedariklerinde yaşanan sıkıntılardan dolayı bu yıl seriye yeni bir cihaz eklenemeyebileceği açıklamaları geldi
    18 Mart 2021, 10:00 (3 sa.)
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'tan açıklama geldi: Bu yıl Galaxy Note serisi cihaz gelmeyebilir
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    Samsung'un mobil iletişim bölümü başkanı Koh Dong-jin, yıllık hissedarlar toplantısında yarı iletken arz ve talebinde ciddi bir dengesizlik olduğunu kabul ederek Samsung'un bir sonraki Galaxy Note'un tanıtılmasını erteleyebileceğini söyledi. Her yılın ikinci yarısında tanıtılan Galaxy Note serisine bu yıl eklenecek yeni üye gelecek yıla bırakılabilir.

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    Seriye yeni cihaz, gelecek yıl eklenebilir

    Galaxy Note serisi ile alakalı son birkaç aydır birçok söylenti gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Galaxy Note serisinin üretimden tamamen kaldırılacağına dair söylentiler, şirket tarafından yalanlanmıştı. Teknoloji devinden yapılan son açıklama ise küresel yonga tedarik sıkıntılarının Samsung'u da zora sokacağı ve bu sebeple bu yıl Galaxy Note serisi yeni telefonların tanıtılmasının pek mümkün olmadığı belirtildi.

    Koh yaptığı açıklamada: "Note serisi, iş portföyümüzde üst düzey bir model olarak konumlandırılmıştır. Bir yıl içinde iki amiral gemisi modelini tanıtmak külfetli olabilir, bu nedenle Note modelini bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürmek zor olabilir. Note modelinin lansman zamanlaması değiştirilebilir ancak önümüzdeki yıl bir Note modelini tanıtmayı planlıyoruz." dedi.

    Samsung'tan açıklama geldi: Bu yıl Galaxy Note serisi cihaz gelmeyebilir
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    Samsung'un Galaxy Note serisini bu yıl piyasaya sürme planlarının olmamasının ardında yatan bir diğer sebep olarak Galaxy S21 serisinin satış adetlerini artırmak istemesi olarak gösteriliyor. Galaxy S21 Ultra'da sunulan büyük ekran ve S pen desteğinin Note serisi kullanıcılarına hitap ettiği ve bu sayede cihazını değiştirmek isteyen Note serisi cihaz sahiplerinin Galaxy S21 Ultra'yı tercih edebileceği düşünülüyor.



    https://9to5google.com/2021/03/16/samsung-galaxy-note-2021-chip-shortage/
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    A aycibin (Yalım Dilmen) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    s21 ultra varken note21'le ilave gelecek birşey kalmadı.dahili kalem ve da ufak pil olursa olur o kadar.note alan kişi zaten kocaman telefon kullanmaya alışık.kılıfta spen olsa da olur note alıcısına
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    gelmesin ya, belki Note 20 Ultra ucuzlar :D
    Bence de arkadaşın dediği gibi telefon döngüsü en az 2 yıl olmalı.
    Zaten Note alan müşteri belli, adam her yıl telefon mu alacak, hadi biz fakir ülkeyiz diyelim alamanlar da almıyor ki
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    oly1786 (caner nebi) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    eğri gemi doğru sefer olmuş. artık yeni telefon döngüsü 2 yıl olmalı.
    işlemci, ram, ekran vesaire varacağı yere vardı.
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    A aysensS 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Son modelini alacak paramız zaten yoktu .)
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    B Berringer (Ahmet ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelmese ne olur adamlar hala note 20 ultrayı 12000 tl den satıyorlar alan olursa tabii neredeyse 1 yıllık cihaz
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