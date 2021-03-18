Samsung'tan açıklama geldi: Bu yıl Galaxy Note serisi cihaz gelmeyebilir

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Samsung'un mobil iletişim bölümü başkanı Koh Dong-jin, yıllık hissedarlar toplantısında yarı iletken arz ve talebinde ciddi bir dengesizlik olduğunu kabul ederek Samsung'un bir sonraki Galaxy Note'un tanıtılmasını erteleyebileceğini söyledi. Her yılın ikinci yarısında tanıtılan Galaxy Note serisine bu yıl eklenecek yeni üye gelecek yıla bırakılabilir.

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Seriye yeni cihaz, gelecek yıl eklenebilir

Galaxy Note serisi ile alakalı son birkaç aydır birçok söylenti gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Galaxy Note serisinin üretimden tamamen kaldırılacağına dair söylentiler, şirket tarafından yalanlanmıştı. Teknoloji devinden yapılan son açıklama ise küresel yonga tedarik sıkıntılarının Samsung'u da zora sokacağı ve bu sebeple bu yıl Galaxy Note serisi yeni telefonların tanıtılmasının pek mümkün olmadığı belirtildi.

Koh yaptığı açıklamada: "Note serisi, iş portföyümüzde üst düzey bir model olarak konumlandırılmıştır. Bir yıl içinde iki amiral gemisi modelini tanıtmak külfetli olabilir, bu nedenle Note modelini bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürmek zor olabilir. Note modelinin lansman zamanlaması değiştirilebilir ancak önümüzdeki yıl bir Note modelini tanıtmayı planlıyoruz." dedi.

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Samsung'un Galaxy Note serisini bu yıl piyasaya sürme planlarının olmamasının ardında yatan bir diğer sebep olarak Galaxy S21 serisinin satış adetlerini artırmak istemesi olarak gösteriliyor. Galaxy S21 Ultra'da sunulan büyük ekran ve S pen desteğinin Note serisi kullanıcılarına hitap ettiği ve bu sayede cihazını değiştirmek isteyen Note serisi cihaz sahiplerinin Galaxy S21 Ultra'yı tercih edebileceği düşünülüyor.

https://9to5google.com/2021/03/16/samsung-galaxy-note-2021-chip-shortage/

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