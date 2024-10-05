Samsung ile Technogym ortaklığı: En iyi evde spor uygulaması TV'lere geldi

Tam Boyutta Gör Samsung, bu yılın başlarında Tizen'in yeni sürümünü ve Samsung Daily+ yazılımını çalıştıran yeni TV’lerini tanıttı. Şirket, Daily+ özellikli televizyonlarının evde egzersiz ve fitness için Technogym uygulamasını aldığını duyurdu.

Samsung TV'lere üretken yapay zeka özellikleri geliyor 1 gün önce eklendi

Samsung Daily+ yazılımını çalıştıran TV’lere sahipseniz evde kişiselleştirilmiş egzersizler ve ağırlık antrenmanları yapabiliyorsunuz. Uygulama, fitness hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için 130'dan fazla egzersiz oturumu sunuyor. Technogym uygulamasına girdiğinizde hedeflerinize ve ihtiyaçlarınıza göre egzersiz rutinleri öneriliyor. Dayanıklılığınızı artırmak, gücünüzü geliştirmek ve genel sağlığınızı iyileştirmek için egzersizler mevcut. Uygulama ayrıca mevcut kullanıcılar arasında en popüler egzersiz rutinlerini de gösteriyor.

Technogym uygulamasını Galaxy veya başka marka akıllı telefonunuza indirebiliyor ve egzersizleri telefon ile TV arasında senkronize edebiliyorsunuz. Ayrıca cihazlar arasında önceki egzersizlerine erişebiliyorsunuz. Bazı egzersizler ücretsiz ancak premium abonelikle daha fazla egzersize erişim sağlıyorsunuz.

Technogym uygulaması vücut ağırlığı egzersizleri, kardiyo, meditasyon, pilates, kuvvet antrenmanı ve yoga dahil olmak üzere çeşitli egzersizler ve fitness programları sunuyor. Samsung, uygulamanın daha yeni egzersizlerle güncelleyeceğini söylüyor.

Technogym uygulamasının yüklenebildiği 2024 TV modelleri

UHD TV’ler (DU7000 üzeri)

The Frame TV’ler

OLED TV’ler

Neo QLED TV’ler

Neo QLED 8K TV’ler

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