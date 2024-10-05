Samsung ile Technogym ortaklığı: En iyi evde spor uygulaması TV'lere geldi

Samsung Daily+ yazılımını çalıştıran TV’lere sahipseniz evde kişiselleştirilmiş egzersizler ve ağırlık antrenmanları yapabiliyorsunuz. Uygulama, fitness hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için 130'dan fazla egzersiz oturumu sunuyor. Technogym uygulamasına girdiğinizde hedeflerinize ve ihtiyaçlarınıza göre egzersiz rutinleri öneriliyor. Dayanıklılığınızı artırmak, gücünüzü geliştirmek ve genel sağlığınızı iyileştirmek için egzersizler mevcut. Uygulama ayrıca mevcut kullanıcılar arasında en popüler egzersiz rutinlerini de gösteriyor.
Technogym uygulamasını Galaxy veya başka marka akıllı telefonunuza indirebiliyor ve egzersizleri telefon ile TV arasında senkronize edebiliyorsunuz. Ayrıca cihazlar arasında önceki egzersizlerine erişebiliyorsunuz. Bazı egzersizler ücretsiz ancak premium abonelikle daha fazla egzersize erişim sağlıyorsunuz.
Technogym uygulaması vücut ağırlığı egzersizleri, kardiyo, meditasyon, pilates, kuvvet antrenmanı ve yoga dahil olmak üzere çeşitli egzersizler ve fitness programları sunuyor. Samsung, uygulamanın daha yeni egzersizlerle güncelleyeceğini söylüyor.
Technogym uygulamasının yüklenebildiği 2024 TV modelleri
- UHD TV’ler (DU7000 üzeri)
- The Frame TV’ler
- OLED TV’ler
- Neo QLED TV’ler
- Neo QLED 8K TV’ler
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.