Samsung telefon satışları düştü ama faaliyet karı arttı

2020 yılında iki önemli amiral gemisi serisinden beklediğini bulamayan Samsung son çeyreği de düşüşle kapattı. Bununla birlikte diğer bölümlerin artan satışları genel anlamda holdingin faaliyet karını arttırdı.

Galaxy Note 20 ne kadar sattı?

Yapılan açıklamaya göre firmanın dördüncü çeyrekte elde ettiği toplam gelir 56 milyar dolar civarında gerçekleşti. Faaliyet karı ise 7 milyar dolar civarında oldu. Yıl bazında yüzde 26 artış yaşanırken çeyrek bazda yüzde 26 düşüş görüldü.

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2020 yılı genelinde elde edilen gelir ise 211 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında yüzde 30 artış yaşandı. Faaliyet karı ise 32 milyar dolar oldu ve yüzde 2.78 yükseliş yaşadı. Bu dönemde ekran ve bellek bölümleri gelire en fazla katkıyı yaptı.

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Galaxy S20, Galaxy Note 20 ve Galaxy Z katlanabilir telefon serilerinin beklenen satışları yapamadığı açıklandı. Bununla birlikte pazarlama masrafları artınca bölüm düşüşe geçti.

2021 yılı için Samsung’un en büyük kozu Galaxy S21 serisi olacak. Galaxy Note serisinin akibeti meçhul olduğu için Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 serileri de yıl içerisinde gelire katkı yapmaya çalışacak.

https://www.engadget.com/samsung-boosts-profits-despite-a-drop-in-smartphone-sales-092028429.html

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