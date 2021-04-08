Samsung telefonlarda Olympus devri başlıyor

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Akıllı telefon pazarında önemli fotoğrafçılık devlerinin isimlerini görmeye ilk olarak Nokia ile başladığımızı söylesek yanılmış olmayız. Carl Zeiss markasını akıllı telefon dünyasına tanıtan Nokia olmuştu. Sonrasında pek çok farklı markayı piyasada gördük. Şimdi sıra Olympus’ta.

Samsung ve Olympus iş birliği

Nokia’nın Carl Zeiss ile olan derin iş birliği sonrasında Huawei’nin de Leica ile ortaklığı uzun bir süre devam etti. OnePlus firması da HasselBlad ile daha gelişmiş sensörler konusunda iş birliği yaptı.

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Samsung’a yakın kaynaklar bu yıl Olympus ile kamera ortaklığının duyurulacağını iddia ediyor. Samsung ve Japon Olympus hali hazırda görüşmelere devam ediyor. 100 yılı aşkın bir süredir piyasada olan Japon devi Samsung telefonlarında üst seviye sensörlere imza atacak.

Henüz Olympus teknolojilerinin hangi telefonlarda kullanılacağı belli değil ancak kaynaklar özel bir Galaxy Fold 3 versiyonunda Olympus’un ilk kez boy göstereceğini düşünüyor. Bazı kaynaklar da 2022 yılında Galaxy S22 ile bunun gerçekleşeceğini iddia ediyor.

Akıllı telefon kameralarının gelişmesi ile birlikte fotoğrafçılık sektörünün zorlanmaya başladığı bir gerçek. Bu tarz ortaklıklar ile hem yeni bir yayılma alanı hem de yeni bir gelir yöntemi elde edilebilecek. Olympus geçen yıl kamera bölümünü elden çıkardığını açıklamıştı.

https://www.gizmochina.com/2021/04/08/samsung-rumoured-partner-olympus-future-smartphone-cameras/

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