Samsung telefonlarda Olympus devri başlıyor

Akıllı telefon pazarında önemli fotoğrafçılık devlerinin isimlerini görmeye ilk olarak Nokia ile başladığımızı söylesek yanılmış olmayız. Carl Zeiss markasını akıllı telefon dünyasına tanıtan Nokia olmuştu. Sonrasında pek çok farklı markayı piyasada gördük. Şimdi sıra Olympus’ta.
Samsung ve Olympus iş birliği
Nokia’nın Carl Zeiss ile olan derin iş birliği sonrasında Huawei’nin de Leica ile ortaklığı uzun bir süre devam etti. OnePlus firması da HasselBlad ile daha gelişmiş sensörler konusunda iş birliği yaptı.İlginizi Çekebilir Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili olabilir
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Samsung’a yakın kaynaklar bu yıl Olympus ile kamera ortaklığının duyurulacağını iddia ediyor. Samsung ve Japon Olympus hali hazırda görüşmelere devam ediyor. 100 yılı aşkın bir süredir piyasada olan Japon devi Samsung telefonlarında üst seviye sensörlere imza atacak.
Henüz Olympus teknolojilerinin hangi telefonlarda kullanılacağı belli değil ancak kaynaklar özel bir Galaxy Fold 3 versiyonunda Olympus’un ilk kez boy göstereceğini düşünüyor. Bazı kaynaklar da 2022 yılında Galaxy S22 ile bunun gerçekleşeceğini iddia ediyor.
Akıllı telefon kameralarının gelişmesi ile birlikte fotoğrafçılık sektörünün zorlanmaya başladığı bir gerçek. Bu tarz ortaklıklar ile hem yeni bir yayılma alanı hem de yeni bir gelir yöntemi elde edilebilecek. Olympus geçen yıl kamera bölümünü elden çıkardığını açıklamıştı.
https://www.gizmochina.com/2021/04/08/samsung-rumoured-partner-olympus-future-smartphone-cameras/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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olympus analog makinamız vardı çok iyiydi ama rekabette 5-10 senedir artık gerilere düştü.bu hamle 2 tarafa da iyi gelir.
Ha kamera üreticilerine gelince, telefonların çekimlerinin iyileşmesi kamera üreticilerinin kârlarını düşürüp alternatif yönlere doğrulmalarına sebep oluyor. Elimdeki Fujifilm kamerayı Galaxy S5 döneminde bile kullanmıyordum. Sadece iyi Zoom yapılması gereken görüntüler için kullandım. Şimdiki telefonlarda 10x vs. yakınlaştırma görüntüleri bile bir kameranın görüntüsüne göre çöp olsa da 2x 3x seviyelerinde yeterince iş görüyorlar. Herkesin de 10x vs. ihtiyacı yok. 20x 50x 100x vs. şeyler zaten işlevsellikten daha çok hikayede kalıyor. E piyasa böyle olunca da eskiden büyük miktarda üretimden kazanan firmalar medikal optiklerdir, başka işlere ya da böyle ortaklıklara girişiyor.
sağlam cihazdı.
Olympus kendi markasını duyurur, Samsung'un bir çıkarı olmaz bu işten. Adamlar iyi zaten bu konuda. Nikon ya da Canon olsa reklam amaçlı çok çok iyi olurdu.
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