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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung telefonlarda Olympus devri başlıyor

    Samsung ve Japon Olympus’un ortaklık görüşmeleri yaptığı kaynaklara yansımış durumda. İşler yolunda giderse Galaxy Fold 3 veya Galaxy S22 ilk Olympus destekli telefonlar olabilir.
    08 Nisan 2021, 13:00 (6 gün)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    11

    Samsung telefonlarda Olympus devri başlıyor
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    Akıllı telefon pazarında önemli fotoğrafçılık devlerinin isimlerini görmeye ilk olarak Nokia ile başladığımızı söylesek yanılmış olmayız. Carl Zeiss markasını akıllı telefon dünyasına tanıtan Nokia olmuştu. Sonrasında pek çok farklı markayı piyasada gördük. Şimdi sıra Olympus’ta.

    Samsung ve Olympus iş birliği

    Nokia’nın Carl Zeiss ile olan derin iş birliği sonrasında Huawei’nin de Leica ile ortaklığı uzun bir süre devam etti. OnePlus firması da HasselBlad ile daha gelişmiş sensörler konusunda iş birliği yaptı.

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    Samsung’a yakın kaynaklar bu yıl Olympus ile kamera ortaklığının duyurulacağını iddia ediyor. Samsung ve Japon Olympus hali hazırda görüşmelere devam ediyor. 100 yılı aşkın bir süredir piyasada olan Japon devi Samsung telefonlarında üst seviye sensörlere imza atacak.

    Henüz Olympus teknolojilerinin hangi telefonlarda kullanılacağı belli değil ancak kaynaklar özel bir Galaxy Fold 3 versiyonunda Olympus’un ilk kez boy göstereceğini düşünüyor. Bazı kaynaklar da 2022 yılında Galaxy S22 ile bunun gerçekleşeceğini iddia ediyor.

    Akıllı telefon kameralarının gelişmesi ile birlikte fotoğrafçılık sektörünün zorlanmaya başladığı bir gerçek. Bu tarz ortaklıklar ile hem yeni bir yayılma alanı hem de yeni bir gelir yöntemi elde edilebilecek. Olympus geçen yıl kamera bölümünü elden çıkardığını açıklamıştı.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/08/samsung-rumoured-partner-olympus-future-smartphone-cameras/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    K Krone 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Profesyonel amaçlarla kullanılanlar hariç fotoğraf makineleri artık yerlerini yavaş yavaş akıllı telefonlara bırakıyorlar. Sektör artık evrim geçiriyor. Oldukça akıllıca bir hareket Olympus tarafından.
    Profesyonel amaçlarla kullanılanlar hariç fotoğraf makineleri artık yerlerini yavaş yavaş akıllı telefonlara bırakıyorlar. Sektör artık evrim geçiriyor. Oldukça...
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    3 Yanıt Yanıtla +17
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    Ac1DBuRN (Taner Ünlen) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Optik teknolojisinde donanımsal üstünlük hiçbir zaman telefonların eline geçemez. Yazılımsal optimizasyonlar ve sınırlı alana .öt kadar mercekle SLR ile elde edilen sonuçları beklemek hayalciliktir.
    Optik teknolojisinde donanımsal üstünlük hiçbir zaman telefonların eline geçemez. Yazılımsal optimizasyonlar ve sınırlı alana .öt kadar mercekle SLR ile elde ed...
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    El Fuego 6 gün ( Mesaj Silindi )
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    SLR piyasası kısıtlı ve nikon canon baskınlığı var.sony de rekabet zorluyor.geriye yarı SLR ve kompact makinalar kalıyor.kompact'ların yeirne telefonlar geçti.yarı SLR'lar da bir kamera firmasını tek başına doyurmaz.

    olympus analog makinamız vardı çok iyiydi ama rekabette 5-10 senedir artık gerilere düştü.bu hamle 2 tarafa da iyi gelir.
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    Emre Tuna Mirliva 4 gün ( Mesaj Silindi )
    64mp sensör daha büyük olursa tadından yenmez. RAW fotoğraflar bir acayip oluyor Samsung 64mp geniş sensör koy şu telefonlara.
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    from softwave 5 gün ( Mesaj Silindi )
    eger apple samsung u gecmek istiyorsa derhal kratos ile anlassin
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    sis651 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Olympos diğer firmalar kadar sükse yapmaz Samsung tarafına. Çünkü çok bilinen bir marka değil. Ha kullananın da sevdiği beğendiği markadır ama sıradan kullanıcının bilmemesi faktörü etkiyi düşürecektir.
    Ha kamera üreticilerine gelince, telefonların çekimlerinin iyileşmesi kamera üreticilerinin kârlarını düşürüp alternatif yönlere doğrulmalarına sebep oluyor. Elimdeki Fujifilm kamerayı Galaxy S5 döneminde bile kullanmıyordum. Sadece iyi Zoom yapılması gereken görüntüler için kullandım. Şimdiki telefonlarda 10x vs. yakınlaştırma görüntüleri bile bir kameranın görüntüsüne göre çöp olsa da 2x 3x seviyelerinde yeterince iş görüyorlar. Herkesin de 10x vs. ihtiyacı yok. 20x 50x 100x vs. şeyler zaten işlevsellikten daha çok hikayede kalıyor. E piyasa böyle olunca da eskiden büyük miktarda üretimden kazanan firmalar medikal optiklerdir, başka işlere ya da böyle ortaklıklara girişiyor.
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    Mr. Jingles 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Xenon flaşın en çok yakıştığı telefon.

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    TwinPowerTurbo (E. Coli) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Mr. Jingles
    N8 ve 808 Pureview modellerindeki Xenon flaş harikaydı ya. Geceyi gündüz yapıyordu. Ah Nokia. Geçmiş günleri güzel hatırladığım için mi bilemiyorum ama en sevdiğim markaydı. Nokia zamanları ülke de çok güzeldi. Lumia modellerini de kullanmıştım onlar da harikaydı.
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    Reis-i Eagles 4 gün ( Mesaj Silindi ) Mr. Jingles
    çok güçlüydü ve renkler çok iyi çıkıyordu.

    sağlam cihazdı.
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    TwinPowerTurbo (E. Coli) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Diğer işbirlikleri daha üstün görünüyor sanki. Zeiss ve Hasselblad mesela. Olympus'un normalde de adını çok duymuyorum ama Zeiss, Nikon ya da Canon çok biliniyor.

    Olympus kendi markasını duyurur, Samsung'un bir çıkarı olmaz bu işten. Adamlar iyi zaten bu konuda. Nikon ya da Canon olsa reklam amaçlı çok çok iyi olurdu.
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    Ac1DBuRN (Taner Ünlen) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Optik teknolojisinde donanımsal üstünlük hiçbir zaman telefonların eline geçemez. Yazılımsal optimizasyonlar ve sınırlı alana .öt kadar mercekle SLR ile elde edilen sonuçları beklemek hayalciliktir.
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    abboww (Sulhy ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
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    ben de böyle birşey bekliyorum 3. Hattımı takıp kullanıyorum hala 😆 xenon çakarlı flaş ve kırmızı göz engelleme için kırmızı af ledi kullanırken ilgi çekiyor hala
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    andires42 (Mu E) 5 gün ( Mesaj Silindi ) abboww
    Sony Ericsson K790 i hocam çok iyi fotoğraf çektiğini söyleyebilirim. 3.2 megapiksel in hakkını veriyordu. Renkleri çok iyi yakalıyordu. En iyi tuşlu telefonlar Nokia ve Sony e aitti. İkisi de bitti.
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    kimbehicayy (adem erol) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Dijital fotoğraf makinesini kodak bulmuştu, kodağın asıl işi film üzerine olduğu için gelilen3 teknolojiye ayak uyduramadı ve eski parlak zamanlarının çok gerisinde şu anda, cep telefonlarda dijital makineleri bitirdi yakında profesyonel makinelerinde sonu gelecek gibi görünüyor
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    F FederalAlmanya 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Arayüzde değişiklik olsa ıos tarzı sade arayuz secebilsek çok iyi telefon olacak aslında
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    5594 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, galaxy s22 ve
    3 etiket daha olympus galaxy fold 3 Mobil Teknolojiler
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