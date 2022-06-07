Samsung, Tesla Cybertruck ve Tesla Semi modellerinde kullanılacak kameraları üretecek

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Elektrikli otomobil sektörünün büyümesi ile birçok teknoloji devi, kendine pazar payı çalmak için planlar yapmaya başladı. Apple’ın elektrikli bir araç üzerinde çalıştığı uzun zamandır bilinirken Samsung’tan böyle bir haber gelmemişti. Geçtiğimiz haftalarda Samsung, elektrikli araç üretmeyeceğini ancak elektrikli araçlara bileşen üretmeye devam edeceğini açıklamıştı. Elektrikli araçlara parça sağlayarak ciddi gelirler elde eden Samsung, Tesla’nın bir ihalesini kazandı.

Samsung Tesla ihalesinde LG’yi yendi

Elektrikli araçların yapay zeka modellerini kullanmasının artması ile bu araçlarda kullanılan kamera modülleri de daha önemli olmaya başladı. Yeni bir rapora göre Samsung Electro-Mechanics, Tesla’nın yeni ihalesinde LG Innotek’i yenerek bütün siparişleri aldı. Samsung Electro-Mechanics yeni ihalesi ile Tesla’nın Cybertruck ve Semi modellerinde kullanılacak bütün kamera modüllerini üretecek.

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Tesla’nın üretimi arttırması ve uzun süredir beklenen Cybertruck’ın çıkış yapması ile Samsung, yeni Tesla anlaşması ile oldukça yüksek gelir elde edecek gibi gözüküyor. Elektrikli otomobil sektöründe parça bileşenleri ile başarılı olan Samsung’un bu başarısı da diğer firmaların ilgisini çekecektir. Birçok konuda Samsung’un rakibi olan Apple da elektrikli aracında Samsung’un bileşenleri kullanabilir.

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Samsung, Tesla Cybertruck için kamera üretecek