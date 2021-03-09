Samsung tüm katlanabilir cihazlarını, Galaxy Z markası altında piyasaya sürecek

Sızan yeni bilgilere göre Samsung, Galaxy Z ticari markasının tescili için başvuruda bulundu. Belgeler Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve Avustralya Fikri Mülkiyet Ofisi'nin (IP Avustralya) web sitelerinde halka açımış durumda.İlginizi Çekebilir Samsung, AMOLED'in yerini alacak yeni ekran teknolojisini patentledi: Samsung PIFF
Galaxy Z adının çeşitli cihazlara uygulanabileceği söyleniyor. Bunlar özellikle akıllı telefonlar, akıllı kol saatleri, sanal gerçeklik başlıkları, tabletler ve akıllı hoparlörler.
Diğer markalar da katlanabilir telefonlarını çıkaracak
Bu nedenle, Samsung'un gelecekte katlanabilir veya esnek ekranlarla donatılmış çeşitli giyilebilir cihazları piyasaya sürme ihtimali mevcut. Şu anda ise Galaxy Z serisi katlanabilir ekranla donatılmış Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold cihazlarını içermekte.
Bu arada Güney Koreli devin bu yıl akıllı telefonları Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3'ü sunması bekleniyor. İlki kapaklı formatta, ikincisi ise kitap şeklinde katlanacak. Galaxy Z Fold 3'ün Samsung'un ilk S Pen destekli katlanabilir akıllı telefonu olacağı söyleniyor.
Ayrıca bu yıl Oppo, Vivo ve Xiaomi markaları altında katlanabilir ekranlı akıllı telefonların piyasaya sürülmesinin beklendiğini de ekleyelim.
https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-galaxy-z/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...