Samsung tüm katlanabilir cihazlarını, Galaxy Z markası altında piyasaya sürecek

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Sızan yeni bilgilere göre Samsung, Galaxy Z ticari markasının tescili için başvuruda bulundu. Belgeler Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve Avustralya Fikri Mülkiyet Ofisi'nin (IP Avustralya) web sitelerinde halka açımış durumda.

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Galaxy Z adının çeşitli cihazlara uygulanabileceği söyleniyor. Bunlar özellikle akıllı telefonlar, akıllı kol saatleri, sanal gerçeklik başlıkları, tabletler ve akıllı hoparlörler.

Diğer markalar da katlanabilir telefonlarını çıkaracak

Bu nedenle, Samsung'un gelecekte katlanabilir veya esnek ekranlarla donatılmış çeşitli giyilebilir cihazları piyasaya sürme ihtimali mevcut. Şu anda ise Galaxy Z serisi katlanabilir ekranla donatılmış Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold cihazlarını içermekte.

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Bu arada Güney Koreli devin bu yıl akıllı telefonları Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3'ü sunması bekleniyor. İlki kapaklı formatta, ikincisi ise kitap şeklinde katlanacak. Galaxy Z Fold 3'ün Samsung'un ilk S Pen destekli katlanabilir akıllı telefonu olacağı söyleniyor.

Ayrıca bu yıl Oppo, Vivo ve Xiaomi markaları altında katlanabilir ekranlı akıllı telefonların piyasaya sürülmesinin beklendiğini de ekleyelim.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-galaxy-z/

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