Tam Boyutta Gör Galaxy S24 serisi lansmanı üzerinde hazırlıklarını sürdüren Samsung, bir yandan ürün yelpazesini genişletmeye de devam ediyor. Öyle ki yakın tarihte şirketin uygun fiyatlı bir katlanabilir model geliştirdiğine dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Hatta bu modelin 400 ila 500 dolar arasında fiyata sahip olacağı belirtildi. Bugün ise mevcut söylentiler netlik kazandı.

Uygun fiyatlı katlanabilir planda yok

Koreli bir yayına göre Samsung, orta sınıf katlanabilir akıllı telefon planlarını tamamen yalanladı. Aktarıldığı kadarıyla bir Samsung sözcücü, konu hakkında "Orta seviyede fiyatlandırılan katlanabilir akıllı telefonlar üretmeyi planlamıyoruz ve son söylentiler asılsız" dedi. Bunun ise biraz şaşırtıcı olduğu belirtelim. Bildiğiniz gibi katlanabilir telefon pazarında rekabet her geçen gün artıyor.

Bu noktada Motorola, Razr 40 veya diğer adıyla Razr 2023 ile orta seviye katlanabilir rekabetinde bulunan tek rakip. İlk etapta 699 dolar fiyat etiketi ile tanıtılan telefona, halihazırda 499 dolara ulaşılabiliyor. Bu rakam da mevcut sızıntıların konusu olan orta seviye Galaxy Z modeli ile benzer seviyede.

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Ayrıca Samsung, katlanabilir FE telefonlara da açıklık getirdi. Bu aşamada Koreli dev, henüz kararlaştırılan bir plan olmadığını beliterek ''Belki de bu, yakın gelecekte bir şeylere karar verilmesi için hala zaman olduğu anlamına geliyordur'' sözlerini dile getirdi. Dolayısıyla Galaxy Z Fold&Flip serisine de bir FE modeli eklendiğini görebiliriz. Bildiğiniz gibi Samsung, uzun süredir ana akım Galaxy ''S'' FE modellerine destek veriyor.

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Samsung doğruladı: Uygun fiyatlı Galaxy Z telefonlar planda yok!