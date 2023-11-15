Samsung doğruladı: Uygun fiyatlı Galaxy Z telefonlar planda yok

Uygun fiyatlı katlanabilir planda yok
Koreli bir yayına göre Samsung, orta sınıf katlanabilir akıllı telefon planlarını tamamen yalanladı. Aktarıldığı kadarıyla bir Samsung sözcücü, konu hakkında "Orta seviyede fiyatlandırılan katlanabilir akıllı telefonlar üretmeyi planlamıyoruz ve son söylentiler asılsız" dedi. Bunun ise biraz şaşırtıcı olduğu belirtelim. Bildiğiniz gibi katlanabilir telefon pazarında rekabet her geçen gün artıyor.
Bu noktada Motorola, Razr 40 veya diğer adıyla Razr 2023 ile orta seviye katlanabilir rekabetinde bulunan tek rakip. İlk etapta 699 dolar fiyat etiketi ile tanıtılan telefona, halihazırda 499 dolara ulaşılabiliyor. Bu rakam da mevcut sızıntıların konusu olan orta seviye Galaxy Z modeli ile benzer seviyede.
Ayrıca Samsung, katlanabilir FE telefonlara da açıklık getirdi. Bu aşamada Koreli dev, henüz kararlaştırılan bir plan olmadığını beliterek ''Belki de bu, yakın gelecekte bir şeylere karar verilmesi için hala zaman olduğu anlamına geliyordur'' sözlerini dile getirdi. Dolayısıyla Galaxy Z Fold&Flip serisine de bir FE modeli eklendiğini görebiliriz. Bildiğiniz gibi Samsung, uzun süredir ana akım Galaxy ''S'' FE modellerine destek veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.