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    Samsung doğruladı: Uygun fiyatlı Galaxy Z telefonlar planda yok

    Samsung, bir süredir sızıntılarla gündemde olan orta seviye katlanabilir telefon planlarına açıklık getirdi. Uygun fiyatlı Galaxy Z modelleri üretme planı yok. 
    Samsung doğruladı: Uygun fiyatlı Galaxy Z telefonlar planda yok! Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 serisi lansmanı üzerinde hazırlıklarını sürdüren Samsung, bir yandan ürün yelpazesini genişletmeye de devam ediyor. Öyle ki yakın tarihte şirketin uygun fiyatlı bir katlanabilir model geliştirdiğine dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Hatta bu modelin 400 ila 500 dolar arasında fiyata sahip olacağı belirtildi. Bugün ise mevcut söylentiler netlik kazandı.

    Uygun fiyatlı katlanabilir planda yok

    Koreli bir yayına göre Samsung, orta sınıf katlanabilir akıllı telefon planlarını tamamen yalanladı. Aktarıldığı kadarıyla bir Samsung sözcücü, konu hakkında "Orta seviyede fiyatlandırılan katlanabilir akıllı telefonlar üretmeyi planlamıyoruz ve son söylentiler asılsız" dedi. Bunun ise biraz şaşırtıcı olduğu belirtelim. Bildiğiniz gibi katlanabilir telefon pazarında rekabet her geçen gün artıyor. 

    Bu noktada Motorola, Razr 40 veya diğer adıyla Razr 2023 ile orta seviye katlanabilir rekabetinde bulunan tek rakip. İlk etapta 699 dolar fiyat etiketi ile tanıtılan telefona, halihazırda 499 dolara ulaşılabiliyor. Bu rakam da mevcut sızıntıların konusu olan orta seviye Galaxy Z modeli ile benzer seviyede.

    Ayrıca Samsung, katlanabilir FE telefonlara da açıklık getirdi. Bu aşamada Koreli dev, henüz kararlaştırılan bir plan olmadığını beliterek ''Belki de bu, yakın gelecekte bir şeylere karar verilmesi için hala zaman olduğu anlamına geliyordur'' sözlerini dile getirdi. Dolayısıyla Galaxy Z Fold&Flip serisine de bir FE modeli eklendiğini görebiliriz. Bildiğiniz gibi Samsung, uzun süredir ana akım Galaxy ''S'' FE modellerine destek veriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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