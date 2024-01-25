Samsung Türkiye, Oya Komar iş birliği ile The Frame TV’ler için yeni çerçeveler geliştirdi

Tam Boyutta Gör Samsung Türkiye, ülkemizin önde gelen renk uzmanlarından Oya Komar ile iş birliği yaptı. Samsung, The Frame TV’lerin yeni çerçevelerinin renklerini Oya Komar ile birlikte geliştirdi. Bu iş birliği sonucunda müşterilere 10 farklı çerçeve rengi sunuluyor. Sadece The Frame TV uyumlu olan bu çerçeveler, manyetik yapı sayesinde TV'nin köşelerine kolaylıkla takılabiliyor.

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Oya Komar iş birliğiyle geliştirilen yeni çerçeve renkleri, bilimsel bir metodoloji doğrultusunda ve kullanıcıların geniş yelpazedeki beğenileri göz önünde bulundurularak belirlendi. Kullanıcıların dekorasyon tarzını ve kişisel tercihlerini yansıtan renklerini yansıtıyor. Kullanıcılar; ferah, sakin, dingin, klasik, rahat, modern, retro veya esprili gibi dekoratif beğenilere uygun renklerle, televizyon çerçevelerini değiştirme şansı yakalıyor.

Tam Boyutta Gör Farklı niteliklere sahip ham boyaların renklendirilmesinde temel bir rol oynayan evrensel renklendiricilerin kategorizasyonunu dayanak alan Renk Uzmanı Oya Komar, ‘‘Samsung için seçtiğimiz nötr renkler, bu evrensel renk kategorilerini başarıyla temsil ediyor. Ayrıca, tonları ve nitelik koordinatlarını dört çeyrek içinde ele alan kişisel beğeni sınıflandırması; kullanıcıların sezgisel beğenileri ve kişisel renk toleransları ile de harika şekilde eşleşiyor. Bu iki sistemden yararlanarak, her yaşam alanına ve her beğeniye uygun en az 3-4 farklı The Frame rengi sunarak kullanıcılara seçim yapma imkanı veriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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Samsung Türkiye'den Oya Komar iş birliğiyle Frame TV’lere çerçeve