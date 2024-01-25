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    Anlık Bildirim

    Samsung Türkiye, Oya Komar iş birliği ile The Frame TV’ler için yeni çerçeveler geliştirdi

    Samsung Türkiye, renk uzmanı Oya Komar ile iş birliği yaparak The Frame TV'ler için 10 yeni çerçeve geliştirdi. Yeni çereve renkleri, bilimsel metodoloji doğrultusunda hazırlandı.
    Samsung Türkiye'den Oya Komar iş birliğiyle Frame TV’lere çerçeve Tam Boyutta Gör
    Samsung Türkiye, ülkemizin önde gelen renk uzmanlarından Oya Komar ile iş birliği yaptı. Samsung, The Frame TV’lerin yeni çerçevelerinin renklerini Oya Komar ile birlikte geliştirdi. Bu iş birliği sonucunda müşterilere 10 farklı çerçeve rengi sunuluyor. Sadece The Frame TV uyumlu olan bu çerçeveler, manyetik yapı sayesinde TV'nin köşelerine kolaylıkla takılabiliyor.

    Oya Komar iş birliğiyle geliştirilen yeni çerçeve renkleri, bilimsel bir metodoloji doğrultusunda ve kullanıcıların geniş yelpazedeki beğenileri göz önünde bulundurularak belirlendi. Kullanıcıların dekorasyon tarzını ve kişisel tercihlerini yansıtan renklerini yansıtıyor. Kullanıcılar; ferah, sakin, dingin, klasik, rahat, modern, retro veya esprili gibi dekoratif beğenilere uygun renklerle, televizyon çerçevelerini değiştirme şansı yakalıyor.

    Samsung Türkiye'den Oya Komar iş birliğiyle Frame TV’lere çerçeve Tam Boyutta Gör
    Farklı niteliklere sahip ham boyaların renklendirilmesinde temel bir rol oynayan evrensel renklendiricilerin kategorizasyonunu dayanak alan Renk Uzmanı Oya Komar, ‘‘Samsung için seçtiğimiz nötr renkler, bu evrensel renk kategorilerini başarıyla temsil ediyor. Ayrıca, tonları ve nitelik koordinatlarını dört çeyrek içinde ele alan kişisel beğeni sınıflandırması; kullanıcıların sezgisel beğenileri ve kişisel renk toleransları ile de harika şekilde eşleşiyor. Bu iki sistemden yararlanarak, her yaşam alanına ve her beğeniye uygun en az 3-4 farklı The Frame rengi sunarak kullanıcılara seçim yapma imkanı veriyoruz’’ ifadelerini kullandı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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