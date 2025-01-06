Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung TV’ler artık canlı çeviri yapıyor ve ekrandaki yemeğin tarifini veriyor

    Samsung, CES 2025’te yeni televizyonlarını tanıtırken yapay zeka tabanlı zengin özellikleri de ürünlerine ekledi. Bunlardan en dikkat çekeni canlı çeviri ve yemek tarifi özelliği.
    Samsung TV’ler artık canlı çeviri yapıyor ve yemek tarifi veriyor Tam Boyutta Gör
    CES 2025 etkinliğinde Samsung, televizyon kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak iki yeni ve dikkat çekici özelliği tanıttı. Yeni özellikler, hem dil bariyerlerini ortadan kaldırmayı hem de TV’de yemek programlarını izleyen ve o yemeğin tarifini merak edenlere hitap ediyor. TV’lere gelen yapay zeka özellikleri Samsung Vision AI çatısı altında sunuluyor.

    Canlı çeviri ile dil engeline son

    Samsung, daha önce Galaxy telefonlarında sunduğu "Canlı Çeviri – Live Translate” özelliğini artık televizyonlarına taşıyor. Bu özellik, canlı yayınlar sırasında altyazıları gerçek zamanlı olarak çevirerek kullanıcıların farklı dillerdeki içeriklere kolayca erişmesini sağlıyor. İlk etapta yedi dilde hizmet verecek olan Canlı Çeviri, Samsung’un telefonlarında sunduğu 13 dil desteğine kıyasla daha sınırlı başlasa da büyük bir potansiyele sahip.

    Bu yenilikle birlikte, Samsung ayrıca görme engelli bireyler için geliştirdiği AI tabanlı Sesli Altyazılarla Ses Kaldırma özelliğini de tanıtıyor. Samsung'a göre, yeni özellik altyazıları analiz edecek, sesleri izole edecek ve sorunsuz bir deneyim için okuma hızını ayarlayacak.

    Yemek severler için Samsung Food

    Samsung TV’ler artık canlı çeviri yapıyor ve yemek tarifi veriyor Tam Boyutta Gör
    Yemek tutkunları için Samsung, televizyon ekranlarından yemek tariflerine ulaşmayı mümkün kılan "Samsung Food" özelliğini duyurdu. Bu yenilik, izlediğiniz bir yemek sahnesindeki yemeği tanıyıp, tarife ulaşmanızı sağlıyor. MasterChef’i izlerken işinize yarayabilir.

    Bu özellik, Samsung’un daha önce Whisk adıyla bilinen ve 2023’te Samsung Food olarak yeniden markalaşan mobil uygulamasından ilham alıyor. Mobil uygulamada sunulan detaylı yemek planlama ve yapay zeka rehberli pişirme adımları, televizyon versiyonunda daha sınırlı olsa da yemek severler için etkileyici bir deneyim vadediyor. Samsung Food yalnızca yemek tarifleri bulmakla kalmıyor, aynı zamanda Samsung Food mobil uygulamasıyla entegre bir şekilde çalışarak alışveriş listeleri oluşturabiliyor.

    Bunların dışında “Click to Search” özelliğiyle ekranınızdaki aktörleri, kıyafetleri veya mekanları tanımlayıp bu konularda anlık bilgi alabilmek mümkün. Yeni Samsung AI Home Security sistemi ise televizyonunuzu ev izleme merkezine dönüştürüyor. Ayrıca yapılan açıklamada yeni TV'lerde Microsoft Copilot'un da olacağı duyuruldu.

    Hangi TV’lerde var?

    Tüm bu özellikler ve daha fazla yapay zeka tabanlı özellikler firmanın Vision AI platformu ile yeni TV’lerinde sunuluyor olacak. Aktarılanlara göre Vision AI, Neo QLED, OLED, QLED ve The Frame serisi televizyonların tamamında kullanılabilir olacak. Ancak daha önceki modellere bunların gelip gelmeyeceği belirsiz. Samsung, AI Vision ile birlikte kendi ürünleri arasında entegrasyonu da sağlıyor.

    Kaynakça https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-unveils-samsung-vision-ai-and-new-innovations-at-first-look-2025-delivering-personalized-ai-powered-screens-to-enrich-everyday-life https://techcrunch.com/2025/01/05/samsung-brings-live-translate-to-its-tvs-at-ces-2025/ https://techcrunch.com/2025/01/05/samsungs-new-tvs-can-find-recipes-for-dishes-in-shows/ https://news.samsung.com/us/samsung-unveils-vision-ai-new-innovations-ces-first-look-2025-delivering-personalized-ai-powered-screens-to-enrich-everyday-life/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    the 100 benzeri diziler mitsubishi carisma 1.8 gdi yescoin ne zaman listelenecek klamoks 1000 mg diş iltihabı pi coin satmak istiyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 70 Ultra
    HUAWEI Pura 70 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız