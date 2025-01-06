Samsung TV’ler artık canlı çeviri yapıyor ve ekrandaki yemeğin tarifini veriyor

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Tam Boyutta Gör CES 2025 etkinliğinde Samsung, televizyon kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak iki yeni ve dikkat çekici özelliği tanıttı. Yeni özellikler, hem dil bariyerlerini ortadan kaldırmayı hem de TV’de yemek programlarını izleyen ve o yemeğin tarifini merak edenlere hitap ediyor. TV’lere gelen yapay zeka özellikleri Samsung Vision AI çatısı altında sunuluyor.

Canlı çeviri ile dil engeline son

Samsung, daha önce Galaxy telefonlarında sunduğu "Canlı Çeviri – Live Translate” özelliğini artık televizyonlarına taşıyor. Bu özellik, canlı yayınlar sırasında altyazıları gerçek zamanlı olarak çevirerek kullanıcıların farklı dillerdeki içeriklere kolayca erişmesini sağlıyor. İlk etapta yedi dilde hizmet verecek olan Canlı Çeviri, Samsung’un telefonlarında sunduğu 13 dil desteğine kıyasla daha sınırlı başlasa da büyük bir potansiyele sahip.

Bu yenilikle birlikte, Samsung ayrıca görme engelli bireyler için geliştirdiği AI tabanlı Sesli Altyazılarla Ses Kaldırma özelliğini de tanıtıyor. Samsung'a göre, yeni özellik altyazıları analiz edecek, sesleri izole edecek ve sorunsuz bir deneyim için okuma hızını ayarlayacak.

Yemek severler için Samsung Food

Tam Boyutta Gör Yemek tutkunları için Samsung, televizyon ekranlarından yemek tariflerine ulaşmayı mümkün kılan "Samsung Food" özelliğini duyurdu. Bu yenilik, izlediğiniz bir yemek sahnesindeki yemeği tanıyıp, tarife ulaşmanızı sağlıyor. MasterChef’i izlerken işinize yarayabilir.

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Bu özellik, Samsung’un daha önce Whisk adıyla bilinen ve 2023’te Samsung Food olarak yeniden markalaşan mobil uygulamasından ilham alıyor. Mobil uygulamada sunulan detaylı yemek planlama ve yapay zeka rehberli pişirme adımları, televizyon versiyonunda daha sınırlı olsa da yemek severler için etkileyici bir deneyim vadediyor. Samsung Food yalnızca yemek tarifleri bulmakla kalmıyor, aynı zamanda Samsung Food mobil uygulamasıyla entegre bir şekilde çalışarak alışveriş listeleri oluşturabiliyor.

Bunların dışında “Click to Search” özelliğiyle ekranınızdaki aktörleri, kıyafetleri veya mekanları tanımlayıp bu konularda anlık bilgi alabilmek mümkün. Yeni Samsung AI Home Security sistemi ise televizyonunuzu ev izleme merkezine dönüştürüyor. Ayrıca yapılan açıklamada yeni TV'lerde Microsoft Copilot'un da olacağı duyuruldu.

Hangi TV’lerde var?

Tüm bu özellikler ve daha fazla yapay zeka tabanlı özellikler firmanın Vision AI platformu ile yeni TV’lerinde sunuluyor olacak. Aktarılanlara göre Vision AI, Neo QLED, OLED, QLED ve The Frame serisi televizyonların tamamında kullanılabilir olacak. Ancak daha önceki modellere bunların gelip gelmeyeceği belirsiz. Samsung, AI Vision ile birlikte kendi ürünleri arasında entegrasyonu da sağlıyor.

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Samsung TV’ler artık canlı çeviri yapıyor ve yemek tarifi veriyor