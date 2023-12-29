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    One UI 6.0 bir modele daha ulaştı: Galaxy Tab S9 FE+ için hazır

    Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi özelinde elini hızlandırmaya başladı. Son olarak One UI 6.0 bir model için daha erişime açıldı. İşte detaylar
    Samsung'dan bir cihaza daha One UI 6.0 sürprizi! Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 14 tabanlı One 6.0 dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son dönemde giriş ve orta segment cihazlara ağırlık veren koreli dev, bir model için daha hazırlıklarını tamamladı. İlk etapta Galaxy S23 ve Galaxy A serisi cihazlara ulaşan One UI 6.0, şimdi de Galaxy Tab S9 FE+ için hazır. Güncelleme, Türkiye'nin de bulunduğu iki bölgede erişime açıldı.

    Android 14, Galaxy Tab S9 FE+ için hazır

    Hatırlayacak olursak geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılan Galaxy Tab S9 FE+, 12,4 inç boyutlarında 120 Hz IPS  ekran, 5nm Exynos 1380 yonga seti, 12MP ön kamera, 8MP+8MP çift kamera kurulumu, 45W şarj destekli 10090mAh pil kapasitesi ve 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı ile satışa sunuldu. Kutusundan ise Android 13 ile çıkan cihaz, yakın tarihte One UI 6.0 beta programına dahil edilmişti.

    Samsung'dan bir cihaza daha One UI 6.0 sürprizi! Tam Boyutta Gör
    Aktarıldığı kadarıyla Android 14 güncellemesi, ülkemiz ve Avustralya'daki Galaxy Tab S9 FE+ kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Güncelleme, 2,0 GB boyutlara sahip ve Kasım 2023 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Bu noktada Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Yazılım Güncellemesini Kontrol Et ve Yükle seçeneğine giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

    Peki One UI 6 neler sunuyor?

    Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

    • Samsung klavye için yeni emoji tasarımı
    • Tabletler için Windows bağlantısı
    • Yenilenen hızlı ayarlar
    • Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği
    • Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri
    • Daha fazla paylaşma seçeneği
    • Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati
    • Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri
    • Galeri için çift elle sürükle bırak desteği
    • Yeni Hava Durumu araç takımı
    • Çeşitli kamera iyileştirmeleri
    • Daha akıllı uçak modu
    • Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma
    • Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı
    • Bixby geliştirmeleri
    • Daha fazla erişilebilirlik özelliği
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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