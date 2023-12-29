One UI 6.0 bir modele daha ulaştı: Galaxy Tab S9 FE+ için hazır

Tam Boyutta Gör Samsung, Android 14 tabanlı One 6.0 dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son dönemde giriş ve orta segment cihazlara ağırlık veren koreli dev, bir model için daha hazırlıklarını tamamladı. İlk etapta Galaxy S23 ve Galaxy A serisi cihazlara ulaşan One UI 6.0, şimdi de Galaxy Tab S9 FE+ için hazır. Güncelleme, Türkiye'nin de bulunduğu iki bölgede erişime açıldı.

Android 14, Galaxy Tab S9 FE+ için hazır

Hatırlayacak olursak geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılan Galaxy Tab S9 FE+, 12,4 inç boyutlarında 120 Hz IPS ekran, 5nm Exynos 1380 yonga seti, 12MP ön kamera, 8MP+8MP çift kamera kurulumu, 45W şarj destekli 10090mAh pil kapasitesi ve 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı ile satışa sunuldu. Kutusundan ise Android 13 ile çıkan cihaz, yakın tarihte One UI 6.0 beta programına dahil edilmişti.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla Android 14 güncellemesi, ülkemiz ve Avustralya'daki Galaxy Tab S9 FE+ kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Güncelleme, 2,0 GB boyutlara sahip ve Kasım 2023 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Bu noktada Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Yazılım Güncellemesini Kontrol Et ve Yükle seçeneğine giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Peki One UI 6 neler sunuyor?

Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

Samsung klavye için yeni emoji tasarımı

Tabletler için Windows bağlantısı

Yenilenen hızlı ayarlar

Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği

Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri

Daha fazla paylaşma seçeneği

Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati

Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri

Galeri için çift elle sürükle bırak desteği

Yeni Hava Durumu araç takımı

Çeşitli kamera iyileştirmeleri

Daha akıllı uçak modu

Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma

Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı

Bixby geliştirmeleri

Daha fazla erişilebilirlik özelliği

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Samsung'dan bir cihaza daha One UI 6.0 sürprizi!