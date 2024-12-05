Samsung’un AR gözlüğü için tarih ortaya çıktı! Yakında geliyor

Samsung'un AR gözlüğü için ilk tarih verildi
Yeni bir sızıntıya göre Samsung, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisine sahip ilk ürününü Galaxy Unpacked 2025 etkinliğinde tanıtmayı planlıyor. Ancak piyasaya çıkış tarihi tıpkı Galaxy Ring gibi beklenenden daha geç olacak. Cihaz hakkında bilinenler ise şu an için sınırlı. Ancak Meta Ray-Ban benzeri bir gözlük olacağı ve yaklaşık 50 gram ağırlığında olacağı belirtiliyor.
Gözlük üzerinde ise 155mAh pil kapasitesi, Sony 12MP IMX681 kamera ve Qualcomm AR1 işlemci bulunacak. AI bölümünde ise kuvvetle muhtemel Google’ın Gemini yapay zekası rol oynayacak ve hareket algılama, yüz tanıma ve entegre ödeme işlevleri gibi özelliklere sahip olacak. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.
Öte yandan Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, ilk çıktığında inanılmaz bir ilgi gördü fakat birkaç ay geçmesine rağmen şu anda neredeyse hiç konuşulmuyor. Hatta cihazın uzun süreli kullanımı ve rahatlığı konusunda şikayetler mevcut ve içerik yetersizliği başta olmakla beraber satışlar büyük ölçüde geriledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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