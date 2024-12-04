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    Samsung Galaxy S25 çıkmadan test edildi: İşte sonuçlar

    Samsung Galaxy S25, tanıtımdan hemen önce Exynos 2500 yonga setiyle Geekbench'te göründü. Peki S25 ve S25+ nasıl bir performans sunuyor? İşte detaylar...       
    Samsung Galaxy S25 çıkmadan test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S25 serisi için geri sayım resmen başladı. Dahası bu bekleyiş sürerken, yeni nesil telefonların hangi yonga seti tarafından destekleneceği halen kesinleşmiş değil. Günümüzde ise Exynos 2500 ve Snapdragon 8 Elite olmak üzere iki platform gündemde. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy S25, sürpriz şekilde Geekbench listelerinde göründü.

    Samsung Galaxy S25 çıkmadan test edildi

    Bilmeyenler için Samsung, 2023 yılında tanıtılan Samsung Galaxy S23 serisi özelinde, Exynos işlemcileri rafa kaldırdı. Ancak bir yıldır küresel pazardan uzak kalan Exynos platformu S24 serisi ile geri dönmüş durumda. Galaxy S25 ve S25+ modellerinde ise MediaTek Dimensity 9400, Snapdragon 8 Elite ve Exynos 2500 olmak üzere üç farklı yonga setine işaret edilmişti.

    Samsung Galaxy S25 çıkmadan test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan listeye baktığımızda Galaxy S25'in SM-S936B model numarası ile Exynos 2500 platformundan güç aldığını görüyoruz. Test edilen cihaz 12 GB RAM içeriyor ve Android 15 işletim sistemine sahip. Performans rakamları ise beklentilerin biraz altında. Exynos 2500, platformun tek çekirdek testinden 2.358, çoklu çekirdek kıyaslamasından ise 8.211 puan elde ediyor.

    Kıyaslayacak olursak, bu skorların Snapdragon 8 Elite'e kıyasla sırasıyla %37 ve %29 oranında geride olduğunu belirtelim. Ancak en azından Google'ın Tensor G4'ünden daha hızlı. Son bilgilere göre gelişmiş 3nm GAA sürecini temel alan Exynos 2500, 10 çekirdekli konfigürasyonda 3,30GHz'e kadar saat hızı sunacak. 

    Kıyaslama sonuçları ise, Snapdragon 8 Elite ile Exynos 2500 arasında azımsanmayacak bir performans farkına işaret ediyor. Dolayısıyla Samsung, ikili yonga tercihini bu yıl yalnızca Qualcomm'dan yana kullanabilir. 

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