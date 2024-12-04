Samsung Galaxy S25 çıkmadan test edildi: İşte sonuçlar

Samsung Galaxy S25 çıkmadan test edildi
Bilmeyenler için Samsung, 2023 yılında tanıtılan Samsung Galaxy S23 serisi özelinde, Exynos işlemcileri rafa kaldırdı. Ancak bir yıldır küresel pazardan uzak kalan Exynos platformu S24 serisi ile geri dönmüş durumda. Galaxy S25 ve S25+ modellerinde ise MediaTek Dimensity 9400, Snapdragon 8 Elite ve Exynos 2500 olmak üzere üç farklı yonga setine işaret edilmişti.
Kıyaslayacak olursak, bu skorların Snapdragon 8 Elite'e kıyasla sırasıyla %37 ve %29 oranında geride olduğunu belirtelim. Ancak en azından Google'ın Tensor G4'ünden daha hızlı. Son bilgilere göre gelişmiş 3nm GAA sürecini temel alan Exynos 2500, 10 çekirdekli konfigürasyonda 3,30GHz'e kadar saat hızı sunacak.
Kıyaslama sonuçları ise, Snapdragon 8 Elite ile Exynos 2500 arasında azımsanmayacak bir performans farkına işaret ediyor. Dolayısıyla Samsung, ikili yonga tercihini bu yıl yalnızca Qualcomm'dan yana kullanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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